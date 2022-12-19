Выбираем зарубежный рынок для ИТ-продукта в пять этапов

У вас свой ИТ-сервис и вы думаете, какой рынок даст больше возможностей? Основатель и CEO Лаборатории цифровых продуктов Geerafe Александр Морозов представил универсальную методологию, чтобы выбрать страну для масштабирования, и объяснил, как понять, что продукт готов к выводу за рубеж, и как подобрать для него наиболее подходящий регион.

Содержание:

Определяем готовность: три главных признака

Перед принятием решения о выходе за пределы «домашнего» региона бизнесу необходимо честно ответить на главный вопрос: все ли он получил от внутреннего рынка или ему еще есть, что «вспахать» и засеять?

Положительными сигналами станут эти критерии.

Продукт занял максимально возможную долю в своем сегменте

И отвоевать дополнительные проценты у конкурентов не представляется возможным. Наиболее «говорящим» показателем здесь является рентабельность инвестиций, которая высчитывается по такой формуле:

(суммарный доход — себестоимость) / полная сумма инвестиций * 100%

Если динамика этого параметра начинает падать, то при условии корректно работающей бизнес-модели — это прямое свидетельство предельной насыщенности конкурентами.

Темпы развития рынка замедляются или его размер перестал соответствовать амбициям предпринимателя

Объем ниши, в которой работает компания, — базовая величина, за которой нужно наблюдать и которю следует регулярно анализировать. Сигналом для экспансии за рубеж может стать:

сокращение динамики роста рынка на протяжении нескольких отчетных периодов (длительность периода определяет сам бизнес с учетом его специфики, он может составлять от одного квартала до года),

отсутствие позитивных краткосрочных и среднесрочных прогнозов.

Другой вариант — потенциальная емкость рынка недостаточна для обеспечения претенциозности бизнеса. Это не распространенная практика, но она показательна для ряда случаев.

В своей книге «Как стать бизнесменом» Олег Тиньков именно так объяснял свой выход из бизнеса по производству пельменей: «К сожалению, рынок категорически маленький».

Выручка от реализации цифрового продукта начала стагнировать на протяжении нескольких отчетных периодов

При корректной работе всех внутренних процессов и соответствии продаж заявленным целям это может свидетельствовать, что компания заняла предельную для себя нишу, и ей пора двигаться дальше.

У каждого правила есть свое «но», поэтому важно внимательно относиться к макро- и микротрендам.

Например, уход иностранных ИТ-компаний открыл для российских разработчиков дополнительные точки роста, в том числе в сегментах, которые некоторое время демонстрировали застой. К слову, на этом сыграли отечественные стриминговые сервисы, которые значительно нарастили свои доли за последние девять месяцев.

Оцениваем и планируем ресурсы

На вывод продукта за рубеж потребуется куда больше средств и усилий, чем на освоение домашнего региона.

надо изучить новый рынок, определить, в какой конфигурации в него заходить, модифицировать продукт, выстроить инфраструктуру.

Даже если задачи по локализации производства не стоит, компании все равно потребуется развернуть на месте минимальную инфраструктуру для взаимодействия с клиентом: продажи, поддержка, маркетинг и пиар.

При этом новый рынок с его процессами, этническими и языковыми особенностями, как правило, может нести в себе не всегда приятные неожиданности и внеплановые расходы.

Поэтому манящий «лакомый» кусочек на деле оказывается «тяжелым» ломтем хлеба.

Важное подспорье здесь — предварительная оценка и распределение ресурсов.

Ограничьтесь рынком одной страны или географического региона со схожими характеристиками

Это поможет сохранить фокус и не растратить ресурсы на освоение рынков с принципиально разными экономическими условиями. Я не рекомендую одновременно выходить на рынок Англии и, скажем, Китая.

При этом можно рассмотреть экспансию в несколько стран с одной языковой и культурной группой, например, из Лиги арабских государств.

Составьте перечень статей расходов и предварительно оцените бюджет

В него войдут:

регистрация бизнеса,

аренда офиса,

различные взносы и налоги,

оплата труда минимально возможного числа сотрудников,

юридическое сопровождение,

продвижение.

Чаще всего большая часть «костов» уходит на фонд оплаты труда, маркетинговые активности и поддержку продаж. Эта пара может занимать от 30 до 80% общего бюджета по новому рынку. Иногда в него вклиниваются средства на модификацию и доработку продукта.

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При оценке ресурсов следует учесть и рост числа релоцированных российских бизнесов по популярным направлениям: Кипр, Дубай, Казахстан, Армения.

Ажиотаж россиян привел к увеличению сроков бюрократических процедур (например, открытия юридического лица или банковского счета) и подорожанию или даже дефициту офисных помещений.

Формируем шорт-лист стран

После оценки ресурсов у компании появляется закономерный вопрос — куда двигаться дальше. Одного лишь желания предпринимателя управлять офисом, скажем, в Дубае или на Кипре будет недостаточно.

Более того, «слепая» стратегия, базирующаяся на непроверенных гипотезах, может навредить бизнесу в целом. Он рискует не только потратить вложенные в запуск средства впустую, но и потерять позиции на домашнем регионе из-за расфокусировки внимания.

Потенциальные рынки следует детально изучить, а их перспективность доказать или опровергнуть. Однако перед этим необходимо сделать выборку из двух — максимум трех стран, которые и попадут под «исследовательскую» лупу.

При формировании шорт-листа стоит отталкиваться от:

Бюджета на вывод продукта и того, насколько он первичен или вторичен

Если компании, скажем, все равно, сколько средств она потратит на международную экспансию, следует двигаться в сторону наиболее заманчивых с точки зрения возможностей, но и дорогих стран:

Великобританию, США, ОАЭ, государства Западной Европы.

Если средства ограничены, можно рассматривать рынки попроще:

Наличия у бизнеса деловых связей

Зарубежные партнеры с их погруженностью в национальную специфику и релевантным опытом помогут сократить и удешевить путь по запуску продукта. Даже если этот рынок будет менее привлекательным, компания сумеет сэкономить на «входном билете».

Языкового фактора

Который может повлиять на итоговый состав шорт-листа.

Так, знание арабского языка открывает доступ к 310 млн потенциальных пользователей, английского — к 510 млн, а испанского — к 580 млн.

Первичной оценки макропоказателей рынка

его объема, прогноза развития на пять-десять лет,

конкурентной среды.

На данном этапе достаточно, отталкиваясь от открытых данных из официальных источников, подтвердить:

наличие рынка (тезис: подобными сервисами уже пользуются), наличие денег в нем (тезис: рынок растет год к году), исключить фактор развития монополии (тезис: одна-две компании контролируют 50%+ рынка).

Отдельное внимание стоит уделить государственной политике в отношении иностранного бизнеса (она должна быть открытой) и убедиться, что в адрес российских инвестиций не будут применены блокирующие действия.

Скорее всего, рынки из шорт-листа все же приготовили бизнесу сюрпризы. Ведь, как говорится, есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Вскрыть и обезвредить их, как и получить ценные инсайты, у бизнеса получится на финальных двух этапах.

Проводим глубокий анализ рынка

Глубокий анализ, или market research, подтвердит перспективность того или иного рынка и поможет составить «путеводители» для успешного запуска:

бизнес-модель,

ценностное предложение,

маркетинговую стратегию.

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Глубинный анализ включает исследование объема рынка, профиля клиента, риски. Отдельное внимание стоит уделить предметному конкурентному анализу:

что собой представляют основные игроки, какие занимают доли в динамике последних лет, какие ценности предлагают пользователям, какую ценовую политику используют.

Последние два показателя стоит сопоставить со свойствами своего продукта: оценить масштаб доработок и стоимость привлечения пользователя соответственно, после чего заложить средства в итоговый бюджет.

Бизнесу очень важно определиться с ценой, правильно контролировать свои издержки, кредиты, проценты. И, соответственно, назначать цену на товар в соответствии с конкуренцией на рынке.

Особую роль в market research сегодня играет изучение юридических аспектов:

потребуются ли бизнесу лицензии, какое ведомство регулирует вашу деятельность, какова политика в области иностранных инвестиций.

На практике наиболее зарегулированные отрасли — финансовый сектор, кибербезопасность и медицина. Именно за регуляторной политикой при равных перспективах рынка может остаться последнее слово.

Все умозаключения на данном этапе все еще являются гипотезами, которые необходимо верифицировать на этапе глубинных интервью.

Разговариваем с пользователем и финализируем выбор

Как правило, значение объема рынка формируется на основе официальной статистики, например, фискальных данных. Однако без учета локального менталитета этот показатель может оказаться ложным и кардинально отличаться от реальных цифр.

Например, российский рынок репетиторских услуг большей частью «серый»: оплата частных уроков происходит «из рук в руки», то есть мимо кассы. Для россиянина это не новость, однако для иностранца, далекого от нашей действительности — это определенно бизнес-инсайт.

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Глубинные интервью, или попросту беседа с потребителем о его предпочтениях и пользовательских привычках с оглядкой на социально-экономические особенности, помогают выявить культурные особенности, паттерны, характерные для этого региона, и поставить финальную точку в выборе наиболее перспективного рынка.

Для подтверждения сформированных ранее гипотез достаточно провести около шести 30-минутных интервью.

Респондентов — потенциальных пользователей вашего продукта — можно найти самостоятельно в местных социальных сетях, профессиональных сообществах и через нетворкинг. По нашей практике, люди охотно соглашаются на такой формат общения, особенно если по итогу их получится чем-то отблагодарить.

Перед разговором необходимо подготовить гайд вопросов, ответы на которые подтвердят или опровергнут гипотезы.

Важно:

Подробно расспросить про опыт решения задачи, на которую нацелен продукт — так вы получите данные о конкурентах, прямых и косвенных.

Уточнить контекст выбора конкретного решения — вы узнаете о причинах, побудивших выбрать продукт-конкурент.

Узнать об эмоциональной составляющей при выборе и использовании продукта-конкурента — так вы получите вводные о том, как позиционировать и продвигать ваш продукт.

Признак достаточного сбора данных — получение повторяющихся ответов на вопросы. В этом случае этап глубинных интервью можно останавливать и подводить итоги.

Сопоставление перспектив рынка, юридических аспектов, объемов доработки продукта и общего бюджета позволят сделать финальный выбор.

Заключение

Итак, бизнес завершил полный цикл сбора данных, которые позволили:

Определить степень готовности продукта для экспансии. Оценить ресурсы и бюджет. Сформировать предварительный список стран. Выбрать из него наиболее перспективный рынок. Собрать максимальную информацию для стратегического и тактического планов действия.

В целом подготовку к запуску продукта и все необходимые исследования можно провести за три месяца.

При этом дата-ориентированный подход сэкономит массу сил и времени из-за ошибочных гипотез и позволит буквально «прорубить» окно в Европу в нетипичных внешнеэкономических условиях.

Фото на обложке: Shutterstock / TORWAISTUDIO