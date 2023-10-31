5 вредных советов, как провалить цифровизацию производства

В 2022 году более 60% промышленных предприятий в России сохранили тенденцию роста инвестиционной активности в цифровое и технологическое развитие. Одна из российских компаний, которая традиционно разрабатывает и внедряет передовые технологии, — Группа НЛМК . За последние несколько лет компании удалось добиться хороших результатов в цифровизации: больше пятнадцати кросс-функциональных команд разработали и внедрили более 100 цифровых решений с общим экономическим эффектом свыше 3 млрд рублей в год. Однако не обошлось без ошибок.

Совет №1. Главное — пораньше утвердить комплексную программу цифровизации

На самом деле стремиться продумать долгосрочную цифровую программу трансформации при недостатке опыта у нужных людей в компании — непродуктивно. Иногда лучше сначала потренироваться на локальных решениях, в разных форматах команд, в существующей инфраструктуре. Полученный опыт, понимание вклада в стратегию и реалистичная оценка требуемой инфраструктуры и определяют долгосрочную программу.

Пример. В 2018 году стартовало одно из первых решений с машинным обучением (Machine Learning) в производстве НЛМК — регулятор темпа выдачи слябов из нагревательной печи на прокатку. Предполагалось за полгода сделать решение подрядчиком «под ключ» для простого вида продукции и штатного режима работы оборудования, где прирост производительности наибольший. То есть собрать «сливки» при наименьших вложениях.

По факту для устойчивого эффекта и доверия операторов к системе потребовалось:

нарастить внутреннюю компетенцию по развитию систем с машинным обучением и самим переписать код подрядчика;

перевести решение на собственную ML-платформу для мониторинга и переобучения под изменения сортамента продукции, а заодно создать такую платформу и серверную инфраструктуру;

создать конвейер для отладки, разворачивания и мониторинга трех контейнеров с моделями, одного с бизнес-логикой и еще одного с интерфейсами взаимодействия со смежными системами, включая автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) для передачи установок и наглядные дашборды для анализа эффективности;

расширить функционал на все виды продукции и режимы работы оборудования, включая вывод части нагревательных печей и моталок из работы, чтобы оператору не нужно было постоянно переходить из ручного в автоматический режим.

Так на одном решении мы выучили достаточно уроков, чтобы в 2022 году реалистично собрать программу умного производства в части решений с применением машинного обучения в технологическом сегменте с точки зрения и инвестиций, и эффектов.

Совет №2. Переход от Waterfall к Agile — ключ к успеху

Если системы были созданы при оптимальном соотношении потраченного времени и ресурсов, они соответствуют требованиям и работают надежно, а команды при этом развиваются и накапливают знания компании, то не так важно, как вы этим управляли. Очевидно, вы делали это хорошо.

Если команде нужно провести эксперименты, чтобы лучше понять задачи и найти технический способ ее решить — у нее должна быть такая возможность. Если в процессе реализации стало понятно, что двигаться нужно иначе — система управления должна предусматривать возможность вовремя исправиться. Неумение планировать и приносить результат не компенсируется частыми встречами.

Пример. Когда одна из команд НЛМК научилась передавать устанавливаемое измерительное оборудование в эксплуатацию, практика стала активно заимствоваться другими. Несмотря на то, что этот процесс включает согласование и утверждение положений о разграничении зон ответственности с десятком служб, передачу оборудования на баланс эксплуатирующих подразделений, регистрацию нового средства измерения и регламента его поверки, создание технологических карт на обслуживание оборудования для ремонтных служб и другие негибкие процессы.

Просто сэкономив на этом время один раз, нужно или обеспечивать работу оборудования самим вместо развития систем, или смириться с ограниченным сроком его работы.

Совет №3. Если тебя пригласили на демо — обязательно дай совет, что и как команде делать, особенно если ты начальник

В работу над системой важно вовлечь тех, кто будет с ее помощью создавать ценность для клиентов и компании, то есть правильнее управлять процессом, эффективнее производить более качественный продукт. Их мнение важно, даже если в чем-то ошибочно сейчас. Команда разделит с ними ответственность и за достижения, и за проблемы ради конечного эффекта. Важная роль других участников — обеспечивать условия и ресурсы для ее эффективной работы.

Пример. В одной из новых MEС-систем (системе управления производственными процессами) Липецкой площадки НЛМК реализован важный функционал подбора оптимальной по стоимости угольной шихты (то есть дозировки разных марок) для спекания с выходом на требуемое качество топлива. Так как задача решается с машинным обучением, я попросил сделать функцию поиска похожих исторических шихтовок, чтобы сравнивать прогнозируемое моделью качество топлива с тем, что ранее получалось на практике.

Не сомневался, что технологи будут пользоваться этой функцией для проверки модели. В итоге, судя по Matomo (наш сервис мониторинга посещаемости), этим функционалом раз в месяц пользуюсь только я. Технологи оценивают качество прогноза на основе опыта.

Совет №4. Каждый должен заниматься своим делом, четко знать зону ответственности, а глубокая специализация — дорога к эффективности

Быть профессионалом в своей области — управлении проектами, технологиях производства, бизнес-анализе, разработке, моделировании, тестировании — нужно: это определяет и качество результата, и роль в команде. Но важно отслеживать свой вклад в общий результат, понимать, чем занимаются другие, в чем их приоритеты и как твоя работа на них влияет. И для этого нет ничего лучше хорошей гембы.

Кроме того, если знать контекст вопросов и задач, с которыми к тебе обращаются коллеги, можно сэкономить и свое, и их время, не направляя их «по правильному процессу», особенно если этого процесса для их ситуации нет.

Пример. На ранних этапах проектов команде часто нужно сделать работающий прототип или макет, опробовать новое устройство. Инвестиции небольшие, риски высокие, скорость важна. Стандартные отлаженные процессы выбора партнеров, закупки, оплаты в компании рассчитаны на огромные потоки оборудования и материалов, потребляемых металлургическим комбинатом. Но закупать по ним одну тепловизионную камеру или радарный уровнемер, чтобы встроить в систему и опробовать в реальных условиях, долго. Поэтому, понимая особенности работы таких команд, служба снабжения НЛМК внедрила fast trek-процессы, по которым можно за несколько дней закупить пробные экземпляры устройств для направлений, где это критично.

Совет №5. Большая система, как большой корабль, должна строиться на стапелях и спускаться на воду в последний торжественный момент

Чтобы спроектировать все нюансы реальных условий использования будущей системы, часто требуется больше ресурсов, чем на саму ее разработку. И все равно что-то будет упущено, так как важные элементы систем — сами пользователи, сложившиеся процессы, реальное состояние оборудования — сложны и изменчивы.

Чем раньше первые компоненты и сценарии системы пройдут обкатку практическим использованием, тем выше шанс достроить корабль, который будет держаться на воде. Каким бы сложным ни казалось инженерам и пользователям разделение систем на отдельно внедряемые компоненты, это проще, чем переделывать все заново или притираться к тому, что получилось.

Пример. Пилотный проект программы МЕС (системы управления производственными процессами) на современном технологическом стеке в 2020 году запускался на НЛМК с интенсивным этапом проектирования, на котором команда шесть месяцев погружалась в металлургию, анализировала текущие процессы и готовила целевые для одного цеха. Одного из десяти основных цехов производственной площадки.

Разгрузка сырья, лабораторные испытания и отслеживание качества, оптимальная дозировка материалов, контроль режимов работы и состояния оборудования, учет готового полупродукта — все подробно описано, согласовано экспертами, передано разработчикам. И на первом же демо свежей системы технологам и операторам цеха стало понятно, что так работать не будет и половину нужно переделать.

Так появились два принципа программы МЕС, которая сейчас покрывает всю производственную цепочку компании — от карьера до горячего проката: «сначала покажи пользователям подробный макет, потом разрабатывай» и «месяц без переданной пользователям функциональности— скорее всего, потерянный месяц».

Фото на обложке: panuwat phimpha / Shutterstock

ПАО НЛМК

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