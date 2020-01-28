Новые HR-тренды: как искать сотрудников через YouTube

Менеджер продукта LM.Sape Александр Шестаков изучил направление и поделился примерами, как YouTube стал мощным инструментом для продвижения HR-бренда.

В поисках талантливого сотрудника компании давно не ограничиваются стандартными объявлениями на рекрутмент-сайтах. Менеджеры обзванивают соискателей, HR-сайты выводятся на отдельные домены, многочисленные статьи в СМИ рассказывают об уютах офисов. За помощью в привлечении новых сотрудников компании также стали обращаться и к лидерам мнений в социальных сетях.

Говорите через нишевых авторов

Источник: YouTube

В февральском выпуске канала CG Speak ребята посетили геймдев-студию SperaSoft.

Авторы заверили зрителей, что за ролики денег не получают. Однако про бартер не было сказано ни слова, а ссылка на список вакансий удобно приютилась в описании.

Так или иначе, ролик выполнен талантливо и точно подстегнет художников заинтересоваться компанией.

Главный посыл подобных видео — крутая компания ищет десяток сотрудников от новичков до профессионалов. Блогерам важно донести, почему работать конкретно там — лучше. Конкуренция на ИТ-рынке заставляет руководителей и HR-менеджеров впиваться зубами в талантливых кандидатов.

Судя по комментариям, блогерам действительно удалось заинтересовать зрителей. Авторы CG Speak сами художники и поэтому понимают запросы аудитории.

Репутация CG Speak в кругах современных художников и аниматоров — безупречная. Пусть видео и не набрало сотни тысяч просмотров, зато действует точечно по ЦА.

Это отличный кейс для рекрутеров и HR-менеджеров — не распыляйтесь на контент-мейкеров с общими темами. Пять интервью со средними инфлюенсерами сыграют лучше, чем одна интеграция у миллионника.

Заведите собственный канал

Фото: Артемий Лебедев

Один из лучших пиарщиков в российском Digital — Артемий Лебедев. Глава студии имени себя успевает не только управлять компанией по созданию дорогостоящих дизайнов, но и успешно вести блог. Страница Лебедева в ЖЖ популярна до сих пор, несмотря на то, что сам ЖЖ давно не популярен.

Рекламодатели и селебрити договариваются с дизайнером о коллаборациях в Facebook, а бренды заказывают рекламу на YouTube-канале.

Не используя сторонние ресурсы, Лебедев продвигает компанию сам. Кроме рассуждений о новостях, «магистр русского мата» относится к 300 тысячам подписчиков более практично. В еженедельном видеоблоге Лебедев рассказывает об успехах студии, конференциях и продукции.

В 2018 году, когда YouTube-канал еще не превратился в оформленный блог, Лебедев выпустил серию роликов о работе компании. Основная идея — привлечь новых сотрудников. Свой в доску руководитель рассказывает, почему дресс-код и строгий график — это не про них, а в это время оператор снимает всю красоту внушительного офиса.

Архив вакансий на сайте подтверждает, что в 2018 году студия искала сотрудников усерднее, чем сегодня и двумя годами ранее.

Работайте с микроинфлюенсерами

Размещение сразу нескольких интеграций за один ролик — стандартная практика для популярных YouTube-каналов. Иногда блогер успевает разрекламировать до трех товаров за получасовое видео. Если хотите, чтобы ваша компания стала единственным объектом продвижения у автора — готовьтесь заплатить побольше. Эксклюзивы всегда стоят дороже. Аналогичная ситуация — со ссылками в описании к ролику.

Средняя цена за рекламу обычно рассчитывается на основе числа подписчиков и среднего количества просмотров. При этом гонорары у автора-пятидесятитысячника и миллионника различаются в разы, а вот среднее CPV примерно одинаковое — 300-400 рублей на тысячу просмотров.

Выбирая среднего блогера, вы не услышите запросы на доплату за условие размещения единственной ссылки. Более того, в одном ролике у «среднячка» возможно заказать «пакетом» как рассказ об офисе, так и интеграцию с продукцией внутри.

В итоге за 15-20 тысяч рублей вы не только расскажете 30 тысячам человек о крутизне офиса, но и продадите что-нибудь по ссылке.

Используйте интервью

Источник: YouTube

Популярные каналы хвастают съемкой с квадрокоптера, «голливудской» цветокоррекцией и целой бригадой операторов. Сумма за профессиональный видеоряд компании на канале у блогера-миллионника достигает пяти миллионов рублей.

Однако Юрий Дудь доказал, что в YouTube это не так важно. Интервью на канале «ВДудь» снимаются статичными камерами, а петличный микрофон не раз подводил аудиопомехами. Лишь изредка камера следует за собеседниками, покидая одну комнату.

Выпуск диалога Дудя и Тинькова показывает, что для крутого рассказа о компании не обязательна вычурная техника и дорогие подсъемки. Откровенная воодушевляющая речь руководителя компании подстегнет сильнее кадров с пиццей и спортзалом.

Не обязательно напрашиваться к Дудю или Собчак. Существуют десятки каналов с аудиторией до 100 тысяч пользователей, ведущих блог в виде интервью. Если вы владелец известного бренда, то сам факт вашего появления в видео станет драйвером просмотров.

Чек-лист HR внутри YouTube

Ищите профильные, тематические каналы для точного попадания в ЦА. Если ожидаете найти соискателей в конкретной специальности, то покупайте рекламу у нишевых авторов.

Никто не расскажет о компании лучше руководителя. Сотня тысяч рублей из маркетингового бюджета может стать не только оплатой популярному автору, но и первоначальным взносом в собственный канал.

Если нет ни времени, ни продакшн-команды для снятия собственных роликов, то хорошее интервью на YouTube станет отличным коммуникативным методом. Воодушевляющая речь основателя расскажет о компании лучше кадров с бассейном и спортзалом.

Вместо траты крупной суммы за единичный ролик у автора-миллионника, обратитесь к нескольким нишевым инфлюенсерам. Эксклюзив в десяти небольших YouTube-каналах обойдется в разы дешевле одной интеграции миллионника и охватит большую ЦА.

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