Как распознать в Instagram-инфлюенсере мошенника. Советы для брендов

Операционный директор Hype Factory Регина Цвырова рассказывает о том, что это за способы, как выявить таких инфлюенсеров и есть ли возможность избежать сотрудничества с ними.

Многие блогеры не могут предложить брендам привлекательную статистику. Поэтому они решают чуть-чуть «подправить» цифры и прибегают к различным способам накрутки подписчиков.

Сегодня Instagram — одна из самых популярных и перспективных платформ для блогеров разных масштабов. От селебрити до наноинфлюенсеров с несколькими тысячами подписчиков. В то же время растет и количество желающих получить выгоду от популярности аккаунта. Этим объясняется большое число мошенников в Instagram.

Статистика по инфлюенсерам в России

По нашим данным, на конец декабря 2019 года количество пользователей Instagram в России составило более 40 млн человек. Это примерно 30% от всего населения страны.

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53,9% из них — микроинфлюенсеры (5–20 тысяч подписчиков), а мегаинфлюенсеров (>1 млн подписчиков) всего 0,18%.

64,5% инфлюенсеров — женщины. 53,6% из них — в возрасте от 18 до 24 лет; 34,5% — женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Инфлюенсеров-мужчин — 35,5%. Из них 51,2% — в возрасте от 25 до 34 лет и 24,4% — от 18 до 24.

У наноинфлюенсеров более прочная связь со своей аудиторией, поэтому их ER (рейтинг вовлеченности) выше. Средний уровень вовлеченности у российских блогеров чуть ниже, чем в среднем по миру. А уровень вовлеченности у макро- и мегаинфлюенсеров примерно одинаков.

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В России более 70% инфлюенсеров используют методы недобросовестного продвижения. Подавляющее большинство блогеров хотя бы раз пробовали не совсем законные методы для раскрутки Instagram. Особенно это касается микро- и наноинфлюенсеров.

Они понимают, что их доход от блога напрямую зависит от успешных показателей, поэтому намеренно накручивают их. В этом сегменте самый высокий уровень числа мошенников — 78,01%.

Наиболее спорными считаются данные по мегаинфлюенсерам и знаменитостям. Приблизительно 10% действительно искусственно завышают свою активность и количество подписчиков, но большинство из них просто становятся жертвами спама.

Способы мошенничества

Рассмотрим самые популярные способы неорганического увеличения показателей блогера.

Покупка подписчиков

Самый простой и быстрый способ увеличить число подписчиков — купить их. Более 52% блогеров с 5–20 тысячами фолловеров и 43,25% инфлюенсеров с аудиторией до пяти тысяч фолловеров регулярно покупают подписчиков.

Большинство из «новых» подписчиков — боты и «мертвые аккаунты». Они не приносят никакой пользы, а только ухудшают статистику по активности.

Как распознать:

посмотреть на соответствие количества подписчиков и действий с постами (лайки, комментарии). Если подписчиков 10 тысяч, а лайков от силы пять, то, скорее всего, фолловеры — боты.

Обратите внимание на качество комментариев, а не только на тех, кто их оставляет.

Но помните о том, что низкий уровень вовлеченности — не всегда гарантия того, что подписчики куплены.

Массфоловинг

Статистика показывает, что к этому способу прибегали 30% блогеров разных масштабов. Самые большие показатели у групп макроинфлюенсеров (20–100 тысяч подписчиков) и средних блогеров (5–20 тысяч подписчиков).

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Схема, когда инфлюенсер подписывается на пользователей, ставит несколько лайков или комментирует последние посты, чтобы обратить на себя внимание. Пользователь подписывается в ответ, а через несколько дней инфлюенсер отписывается от него. Чаще всего пользователь не замечает этого и продолжает следить за аккаунтом блогера. Инфлюенсер может делать это как вручную, так и при помощи специальных сервисов.

Как распознать:

обычно у таких аккаунтов количество тех, на кого они подписаны, больше либо равно числу их подписчиков.

На сегодняшний день массфоловинг практически не используется, так как Instagram начал вести с ними активную борьбу и метод стал попросту неэффективным.

Покупка лайков и комментариев

Только седьмая часть от всех инфлюенсеров прибегает к недобросовестным действиям с комментариями.

Самый большой процент из них приходится на аккаунты знаменитостей и мегаинфлюенсеров — 60,19%. Стоит учесть, что этот показатель может быть таким не из-за их действий, а из-за общего высокого уровня спама в Instagram.

Как распознать:

посмотреть на среднее количество лайков в последних 20–30 постах. Обычно лайки покупаются на последние несколько постов (особенно перед рекламной интеграцией).

Неорганические комментарии также легко распознать: обычно они несодержательные и состоят либо из эмодзи, либо из типичных фраз («Вау!», «Круто!»).

Распространены случаи, когда инфлюенсеры специально накручивают лайки и комментарии на рекламный пост, чтобы показать заказчику хорошую статистику по итогу интеграции.

В 2019 году Instagram начал скрывать лайки на аккаунтах инфлюенсеров, чтобы снизить уровень стресса, количество мошенников и в целом сделать площадку более дружелюбным местом. Они все еще видны владельцу аккаунта, но не пользователям. Хотя поставить лайк все равно можно.

Чаты активности

Не самый популярный способ в России, который зачастую используется только начинающими блогерами с небольшим числом подписчиков. Согласно нашей статистике, 5% блогеров с аудиторией до пяти тысяч подписчиков и 4,59% инфлюенсеров (от 5 до 20 тысяч подписчиков) чаще других прибегают к этому методу.

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Как распознать:

посмотреть на аккаунты, комментирующие посты инфлюенсера, и зайти к ним на страницу посмотреть активность под их постами.

Чаще всего блогеры просто обмениваются комментариями и лайками, поэтому «набор» аккаунтов будет примерно одинаков. Правда, вручную обнаружить такие комментарии довольно сложно, потому что они оставляются реальными людьми по предварительной договоренности.

Для их обнаружения мы используем алгоритм машинного обучения. Он учитывает несколько факторов, среди которых поведенческие шаблоны, контент комментатора и качество его учетной записи.

Покупка просмотров сторис

Один из самых новых способов среди инфлюенсеров. Истории набирают популярность в Instagram и становятся полноценным инструментом, а не просто дополнением к рекламной интеграции.

Как распознать:

посмотреть на скриншоты активности в сторис за последний месяц и отследить резкие скачки.

Сложность в том, что статистика по просмотрам сторис и действиям видна только владельцу аккаунта. При этом большой охват может быть и органическим, если историей поделилось много пользователей.

Советы рекламодателям

Несколько моментов, которые помогут вам не стать жертвой обмана инфлюенсера и не потратить рекламный бюджет зря.

Наблюдайте

Подпишитесь на аккаунт интересующего вас блогера как обычный пользователь и некоторое время изучайте его действия со стороны: какой контент и как часто он публикует, что выкладывает в сторис, много ли людей ставят лайки и комментируют его посты и так далее.

Также обратите внимание на то, какую рекламу он размещает и как обыгрывает интеграции. Это поможет понять, стоит ли с ним сотрудничать и в каком формате.



Проверяйте активность

Смотрите не только на последние, но и на старые посты блогера. Если заметите резкие скачки активности, особенно под постами с рекламой, это может означать, что блогер накручивает показатели.



Запрашивайте актуальные скрины

Не доверяйте старым скриншотам со статистикой и всегда запрашивайте новые — с последними постами. Инфлюенсеры, которым нечего скрывать, быстро и без проблем присылают скриншоты.

Также обратите внимание на отсутствие ретуши. Бывает, что цифры на фотографиях заменяются на более привлекательные.



Спросите у других

Один из самых простых способов получить реальный фидбэк по конкретному блогеру — спросить про опыт размещения у тех, кто ранее давал у него рекламу.

Посмотрите на опубликованные ранее интеграции и напишите тем рекламодателям напрямую. Узнайте про эффективность и в целом впечатления от сотрудничества.



Загляните в «черные списки»

Не поленитесь и проверьте отзывы реальных рекламодателей о выбранном инфлюенсере.

Существует много различных групп в социальных сетях и мессенджерах, где пользователи делятся негативным опытом сотрудничества с блогерами. Это предостережет вас от размещения рекламы у сомнительного инфлюенсера.

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Да, статистика, может быть, и не совсем утешительная, но не советуем впадать в отчаяние. Это не значит, что недобросовестными методами продвижения пользуются все поголовно.

Большинство инфлюенсеров в Instagram действительно заинтересованы в качестве публикуемого контента и с уважением относятся к своей репутации и личному бренду, а значит, и к рекламодателям. С такими блогерами приятно сотрудничать, а положительный эффект от интеграции значительно выше обычного, ведь они подходят к вопросу профессионально.

Доверять блогеру или нет — выбор за брендом. Просто будьте осторожны и проверяйте дважды.

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