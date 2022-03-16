Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)

После новостей о блокировке Instagram в России у бизнеса и простых пользователей возник вопрос сохранения своего контента из соцсети. RB.ru уже рассказывал, как скачать из Instagram данные. Приложение от «ВКонтакте» позволяет выгружать в соцсеть фотографии из Instagram.
Но есть еще один способ — создать из ленты Instagram сайт через «Яндекс.Бизнес». О том, как это сделать, рассказал Дамир Фейзуллов, директор по Digital & Social media коммуникационного агентства PR Partner.
Содержание материала:
- Что такое «Яндекс.Бизнес»
- Как перенести данные из Instagram в «Яндекс.Бизнес»
- Функциональность личного кабинета «Яндекс.Бизнес»
- Детали переноса материалов
Что такое «Яндекс.Бизнес»
«Яндекс.Бизнес» — это платформа для малого и среднего бизнеса, которая автоматически создает и настраивает рекламные объявления, после чего запускает их на нескольких площадках от «Яндекса»: «Дзен», «Карты», «Услуги», а также в поисковой системе. Это быстрый и простой инструмент, работающий по ежемесячной подписке. Недавно «Яндекс.Бизнес» предоставил бесплатную возможность перенести данные аккаунтов из Instagram на свою платформу и сделать бизнес-страничку сайта.
Как перенести данные из Instagram в «Яндекс.Бизнес»
Для начала нужно зайти в личный кабинет «Яндекс.Бизнес» под своим логином и паролем от «Яндекса». При первом входе в кабинет на главной странице будет сразу высвечиваться кнопка «Подключить Instagram». Здесь нужно будет подтвердить доступ к содержимому аккаунта. Существует два варианта:
- подтверждение доступа только к основной информации аккаунта,
- подтверждение доступа к основной информации и материалам (медиафайлам, постам и т.д.).
Чтобы перенести все материалы, нажимаем обе галочки. Далее нужно вписать название и выбрать вид деятельности компании. Начните набирать слово в строке «вид деятельности», и система подскажет варианты из открывающегося списка.
Далее вписываем контактный телефон для связи и создаем страницу.
Откроется анкетная форма, где нужно указать название сайта и описание компании (до 150 символов), а также загрузить логотип в размере 150x150. Лого будет отображаться на главной странице сайта и в личном кабинете.
Почти готово! Теперь выбираем ключевую фразу, которая будет переносить клиента в мессенджер. «Яндекс.Бизнес» предоставляет различные тезисы для связи, например, «Выбрать квартиру» или «Как нас найти?». Фраза зависит от типа продукции/услуги. Сохраняем данные. Новая страница готова!
Система автоматически создаст сайт на основе контента из вашего аккаунта. Сайт хорошо отображается как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
Функциональность личного кабинета «Яндекс.Бизнес»
В кабинете «Яндекс.Бизнеса» есть дополнительные настройки сайта. Можно добавить время работы организации, ссылки на социальные сети и актуальную почту. Стоит позаботиться о названии компании на английском языке.
На главной странице в кабинете есть шесть основных разделов: «Об организации», «Реклама», «Статистика», «Форма заявки», «Сайт» и «Instagram-аккаунты».
В разделе «Об организации» можно дополнить сайт фотографиями и публикациями. Обратите внимание на «Промоматериалы» — макет для создания визиток, пирамидок и QR-кодов.
На новый сайт можно запустить рекламу из личного кабинета «Яндекса». После повторного входа на главной вкладке «Реклама» будет отображаться три варианта рекламной кампании:
- организация с адресом;
- свой сайт или соцсеть;
- сайт на «Яндекс.Бизнес».
Для импорта Instagram выберите вариант «сайт на Яндекс.Бизнес». Далее нужно выбрать «рекламировать сайт или соцсеть». В строке «адрес сайта для рекламы» укажите ссылку на аккаунт в Instagram. Далее выбираем регион для показа и рекламы и открываем «Яндекс.Бизнесу» доступ к вашим постам. На подтверждение о создании сайта, как правило, уходит несколько часов.
В кабинете легко отследить трафик. Внутри вкладки «Статистика» — актуальная информация о переходах на страницу: откуда пришел определенный процент посетителей за указанный период времени.
«Форма заявки» — это сообщения, которые прислали вам пользователи через анкету на сайте. Советуем подключить уведомления, чтобы быстрее отвечать на запросы и не пропускать важные сообщения.
В разделе «Instagram-аккаунты» можно добавлять несколько аккаунтов и производить персональную настройку страниц на «Яндекс.Бизнесе». Можно скрыть свою страницу и заново отредактировать сайт.
Детали переноса материалов
При переносе материала из Instagram следует учесть нюансы:
- Система переносит только обложку поста. Если у вас серия картинок, отобразится только первая.
- Не предусмотрен перенос видео (такой пост перенесется как статичная картинка).
- Reels также перенести не получится.
- Система добавит на ваш новый сайт до 100 постов.
- На данный момент не ясно, переносятся ли показатели количества подписчиков и лайков, а также сохраняются ли комментарии.
Фото на обложке: Unsplash.
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