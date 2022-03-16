Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)

Но есть еще один способ — создать из ленты Instagram сайт через «Яндекс.Бизнес». О том, как это сделать, рассказал Дамир Фейзуллов, директор по Digital & Social media коммуникационного агентства PR Partner.

После новостей о блокировке Instagram в России у бизнеса и простых пользователей возник вопрос сохранения своего контента из соцсети. RB.ru уже рассказывал, как скачать из Instagram данные. Приложение от «ВКонтакте» позволяет выгружать в соцсеть фотографии из Instagram.

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Что такое «Яндекс.Бизнес»

«Яндекс.Бизнес» — это платформа для малого и среднего бизнеса, которая автоматически создает и настраивает рекламные объявления, после чего запускает их на нескольких площадках от «Яндекса»: «Дзен», «Карты», «Услуги», а также в поисковой системе. Это быстрый и простой инструмент, работающий по ежемесячной подписке. Недавно «Яндекс.Бизнес» предоставил бесплатную возможность перенести данные аккаунтов из Instagram на свою платформу и сделать бизнес-страничку сайта.

Как перенести данные из Instagram в «Яндекс.Бизнес»

Для начала нужно зайти в личный кабинет «Яндекс.Бизнес» под своим логином и паролем от «Яндекса». При первом входе в кабинет на главной странице будет сразу высвечиваться кнопка «Подключить Instagram». Здесь нужно будет подтвердить доступ к содержимому аккаунта. Существует два варианта:

подтверждение доступа только к основной информации аккаунта, подтверждение доступа к основной информации и материалам (медиафайлам, постам и т.д.).

Чтобы перенести все материалы, нажимаем обе галочки. Далее нужно вписать название и выбрать вид деятельности компании. Начните набирать слово в строке «вид деятельности», и система подскажет варианты из открывающегося списка.

Далее вписываем контактный телефон для связи и создаем страницу.

Откроется анкетная форма, где нужно указать название сайта и описание компании (до 150 символов), а также загрузить логотип в размере 150x150. Лого будет отображаться на главной странице сайта и в личном кабинете.

Почти готово! Теперь выбираем ключевую фразу, которая будет переносить клиента в мессенджер. «Яндекс.Бизнес» предоставляет различные тезисы для связи, например, «Выбрать квартиру» или «Как нас найти?». Фраза зависит от типа продукции/услуги. Сохраняем данные. Новая страница готова!

Система автоматически создаст сайт на основе контента из вашего аккаунта. Сайт хорошо отображается как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Функциональность личного кабинета «Яндекс.Бизнес»

В кабинете «Яндекс.Бизнеса» есть дополнительные настройки сайта. Можно добавить время работы организации, ссылки на социальные сети и актуальную почту. Стоит позаботиться о названии компании на английском языке.

На главной странице в кабинете есть шесть основных разделов: «Об организации», «Реклама», «Статистика», «Форма заявки», «Сайт» и «Instagram-аккаунты».

В разделе «Об организации» можно дополнить сайт фотографиями и публикациями. Обратите внимание на «Промоматериалы» — макет для создания визиток, пирамидок и QR-кодов.

На новый сайт можно запустить рекламу из личного кабинета «Яндекса». После повторного входа на главной вкладке «Реклама» будет отображаться три варианта рекламной кампании:

организация с адресом;

свой сайт или соцсеть;

сайт на «Яндекс.Бизнес».

Для импорта Instagram выберите вариант «сайт на Яндекс.Бизнес». Далее нужно выбрать «рекламировать сайт или соцсеть». В строке «адрес сайта для рекламы» укажите ссылку на аккаунт в Instagram. Далее выбираем регион для показа и рекламы и открываем «Яндекс.Бизнесу» доступ к вашим постам. На подтверждение о создании сайта, как правило, уходит несколько часов.

В кабинете легко отследить трафик. Внутри вкладки «Статистика» — актуальная информация о переходах на страницу: откуда пришел определенный процент посетителей за указанный период времени.

«Форма заявки» — это сообщения, которые прислали вам пользователи через анкету на сайте. Советуем подключить уведомления, чтобы быстрее отвечать на запросы и не пропускать важные сообщения.

В разделе «Instagram-аккаунты» можно добавлять несколько аккаунтов и производить персональную настройку страниц на «Яндекс.Бизнесе». Можно скрыть свою страницу и заново отредактировать сайт.

Детали переноса материалов

При переносе материала из Instagram следует учесть нюансы:

Система переносит только обложку поста. Если у вас серия картинок, отобразится только первая.

Не предусмотрен перенос видео (такой пост перенесется как статичная картинка).

Reels также перенести не получится.

Система добавит на ваш новый сайт до 100 постов.

На данный момент не ясно, переносятся ли показатели количества подписчиков и лайков, а также сохраняются ли комментарии.

Фото на обложке: Unsplash.