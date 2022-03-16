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Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)

Колонки
Дамир Фейзуллов
Дамир Фейзуллов

Директор по Digital & Social media, коммуникационное агентство PR Partner

Светлана Зыкова

После новостей о блокировке Instagram в России у бизнеса и простых пользователей возник вопрос сохранения своего контента из соцсети. RB.ru уже рассказывал, как скачать из Instagram данные. Приложение от «ВКонтакте» позволяет выгружать в соцсеть фотографии из Instagram.

Но есть еще один способ — создать из ленты Instagram сайт через «Яндекс.Бизнес». О том, как это сделать, рассказал Дамир Фейзуллов, директор по Digital & Social media коммуникационного агентства PR Partner.

Как сделать сайт из постов в «Инстаграме» (пока не поздно)

Содержание материала:

 

Что такое «Яндекс.Бизнес»

«Яндекс.Бизнес» — это платформа для малого и среднего бизнеса, которая автоматически создает и настраивает рекламные объявления, после чего запускает их на нескольких площадках от «Яндекса»: «Дзен», «Карты», «Услуги», а также в поисковой системе. Это быстрый и простой инструмент, работающий по ежемесячной подписке. Недавно «Яндекс.Бизнес» предоставил бесплатную возможность перенести данные аккаунтов из Instagram на свою платформу и сделать бизнес-страничку сайта.

 

Как перенести данные из Instagram в «Яндекс.Бизнес»

Для начала нужно зайти в личный кабинет «Яндекс.Бизнес» под своим логином и паролем от «Яндекса». При первом входе в кабинет на главной странице будет сразу высвечиваться кнопка «Подключить Instagram». Здесь нужно будет подтвердить доступ к содержимому аккаунта. Существует два варианта:

  1. подтверждение доступа только к основной информации аккаунта,
  2. подтверждение доступа к основной информации и материалам (медиафайлам, постам и т.д.).

Чтобы перенести все материалы, нажимаем обе галочки. Далее нужно вписать название и выбрать вид деятельности компании. Начните набирать слово в строке «вид деятельности», и система подскажет варианты из открывающегося списка.

 

Создание сайта Яндекс.Бизнес

 

Далее вписываем контактный телефон для связи и создаем страницу. 

Откроется анкетная форма, где нужно указать название сайта и описание компании (до 150 символов), а также загрузить логотип в размере 150x150. Лого будет отображаться на главной странице сайта и в личном кабинете.

Почти готово! Теперь выбираем ключевую фразу, которая будет переносить клиента в мессенджер. «Яндекс.Бизнес» предоставляет различные тезисы для связи, например, «Выбрать квартиру» или «Как нас найти?». Фраза зависит от типа продукции/услуги. Сохраняем данные. Новая страница готова!  

Система автоматически создаст сайт на основе контента из вашего аккаунта. Сайт хорошо отображается как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

 

Функциональность личного кабинета «Яндекс.Бизнес»

В кабинете «Яндекс.Бизнеса» есть дополнительные настройки сайта. Можно добавить время работы организации, ссылки на социальные сети и актуальную почту. Стоит позаботиться о названии компании на английском языке. 

 

Личный кабинет Яндекс.Бизнес

 


На главной странице в кабинете есть шесть основных разделов: «Об организации», «Реклама», «Статистика», «Форма заявки», «Сайт» и «Instagram-аккаунты».

В разделе «Об организации» можно дополнить сайт фотографиями и публикациями. Обратите внимание на «Промоматериалы» — макет для создания визиток, пирамидок и QR-кодов.

 

Визитки Яндекс.Бизнес

 

На новый сайт можно запустить рекламу из личного кабинета «Яндекса». После повторного входа на главной вкладке «Реклама» будет отображаться три варианта рекламной кампании:

  • организация с адресом;
  • свой сайт или соцсеть;
  • сайт на «Яндекс.Бизнес».

Для импорта Instagram выберите вариант «сайт на Яндекс.Бизнес». Далее нужно выбрать «рекламировать сайт или соцсеть». В строке «адрес сайта для рекламы» укажите ссылку на аккаунт в Instagram. Далее выбираем регион для показа и рекламы и открываем «Яндекс.Бизнесу» доступ к вашим постам. На подтверждение о создании сайта, как правило, уходит несколько часов.

В кабинете легко отследить трафик. Внутри вкладки «Статистика» — актуальная информация о переходах на страницу: откуда пришел определенный процент посетителей за указанный период времени. 

«Форма заявки» — это сообщения, которые прислали вам пользователи через анкету на сайте. Советуем подключить уведомления, чтобы быстрее отвечать на запросы и не пропускать важные сообщения.

В разделе «Instagram-аккаунты» можно добавлять несколько аккаунтов и производить персональную настройку страниц на «Яндекс.Бизнесе». Можно скрыть свою страницу и заново отредактировать сайт.

 

Детали переноса материалов 

При переносе материала из Instagram следует учесть нюансы:

  • Система переносит только обложку поста. Если у вас серия картинок, отобразится только первая.
  • Не предусмотрен перенос видео (такой пост перенесется как статичная картинка).
  • Reels также перенести не получится.
  • Система добавит на ваш новый сайт до 100 постов.
  • На данный момент не ясно, переносятся ли показатели количества подписчиков и лайков, а также сохраняются ли комментарии.

Фото на обложке: Unsplash.

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