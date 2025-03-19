Шесть шаблонов: как мошенники обманывают людей в Интернете

О том, какие способы используют мошенники, чтобы ввести человека в заблуждение, что делают с преступными схемами компании и как защитить свои данные рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

В последние годы интернет переживает «бум» мошенничества. Рост преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) за 2024 год составил более 15%. Несмотря на меры против обмана пользователей, ущерб от мошенников в IT-отрасли за этот период превысил 170 млрд рублей. Потери из-за телефонных аферистов еще более крупные — вплоть до 300 млрд рублей по оценке «Сбера».

Новые схемы — старый паттерн

Человек не робот, он слаб — это аксиома, хотя даже роботы допускают ошибки или могут быть обмануты, что постоянно демонстрируется в тестах искусственного интеллекта. Более того, человеческий мозг плохо справляется с принятием решений в незнакомой для себя сфере. А интернет и технологии в любом их проявлении относятся именно к таковой для большинства людей.

В отличие от природного страха огня, хищников, молний и других явлений, мы плохо распознаем цифровые угрозы, чем и пользуются мошенники, которые эксплуатируют шесть основных человеческих шаблонов: страх, жадность, любопытство, стремление помочь, невнимательность, раздражение.

Именно эти свойства нашей натуры задействованы в 99% всех мошеннических схем. Так было тысячу лет назад, когда компьютеров еще не было, так будет и еще через тысячу лет, — меняется только инструментарий.

Любое действие, направленное на введение человека в заблуждение с помощью средств коммуникаций, заставляющее его сделать что-то, несущее угрозу, является фишингом. Появившаяся не так давно схема хищения данных, в ходе которой мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и предлагают найти посылку якобы с помощью официального бота в Telegram, тоже подходят под понятие.

Тем более, создание бота сегодня не представляет особой сложности: достаточно просто сделать «ошибку» в его названии — вместо буквы «о» использовать цифру «0», вместо «s» использовать «5» или вместо «i» использовать «l». В итоге, вместо названия, например, @officialbotofrussianpost будет @officialbot0frusslanpost. Глазу сложно распознать такие незначительные отличия, особенно на экране смартфона. Этой невнимательностью и пользуются мошенники.

По такому же принципу регистрируют фишинговые домены в интернете – клонирование сайтов сегодня тоже не является чем-то сложным. Есть даже легальные ИИ-сервисы, которым можно показать любой сайт и попросить сделать его копию, как минимум, визуальную.

Пока мошенники не начинают использовать клоны сайтов для обмана пользователей – это не является нелегальным. При этом у мошенников есть специализированные программы, которые в один клик выполняют такие задачи: копируют весь код сайта и размещают его на вредоносном хостинге.