Тренд: инвестиции в биотехнологии. Куда вкладываться частному инвестору?

Максим Надежин, эксперт в сфере инвестиций (ранее делал проекты для Google, BP, HSBC, Standard & Poor’s, Booking.com, Heinz, Nissan, Citibank и других), разобрал преимущества и риски наиболее перспективных биотехнологических отраслей.

Инвесторы, сделавшие в 90-х ставку на информационные технологии и телеком, выиграли гораздо больше тех, кто вкладывается в IT сейчас. Новый массовый тренд, который изменит экономику и жизнь людей в ближайшее десятилетие, — биотехнологии.

Согласно определению Mckinsey, биотехнологические инновации охватывают четыре области:

биомолекулы — отображение, измерение и инженерия молекул;

биосистемы — инженерия клеток, тканей и органов;

биомашины — интерфейс между биологией и машинами;

биокомпьютинг — использование клеток или молекул, таких как ДНК, для вычислений.

Исходя из этого, биотехнологии применяются в разных отраслях экономики и растут быстрее, чем IT в последние 20 лет. При этом стоимость технологий постоянно снижается. Например, секвенирование (расшифровка) генома человека потребовала 13 лет и $2,7 млрд. В 2009 году коммерческие наборы для секвенирования стоили $100 тыс., в 2019 году — $1 тыс.

Но, в отличие от IT, биотехнологии требуют значительных первоначальных затрат и обещают прибыль не раньше, чем через 10-15 лет. Трудности у инвесторов возникают еще на начальных этапах: без профильного образования обычно трудно не только оценить перспективность проекта, но и понять сам продукт. Оценка биотехнологических стартапов также затруднена: обычный для оценки, например, фармкомпаний метод дисконтированных денежных потоков здесь чаще всего неприменим.

Общая проблема биотеха — переоценка компаний. Как только в стартап с хорошей идеей инвестируют авторитетные венчурные фонды, начинают инвестировать и все остальные. Компания раздувается, и происходит ее переоценка. Но прибыли нет и не будет в ближайшие годы. Так множество проектов захлебываются деньгами, а инвесторы несут убытки.

Откровенное мошенничество тоже не редкость. Сейчас в США продолжается суд над основателями компании Theranos. Красивая идея безболезненного и мгновенного анализа крови на сотни разных заболеваний привлекла именитых инвесторов, просуществовала 15 лет и оценивалась в $9 млрд, но оказалась фейком от начала до конца.

Обычно, как только испытания подтверждают работоспособность технологии или формулы, стоимость компании взлетает. Затем начинается череда повторных испытаний, получения лицензий, патентов и масштабирования, которые длятся годами, и инвесторам остается только запастись терпением.

Оно окупается: в отличие от IT, продукты и технологии биотеха воздействуют на все жизненные процессы во всех сферах. Не просто внедряются в традиционные отрасли и трансформируют их, а меняют суть вещей, а при соединении с инновациями в других сферах (тем же IT) дают синергетический эффект.

Самые первые инвесторы биотехнологических компаний буквально озолотились. Например, акции Amgen, крупного производителя лекарств, выросли в 170 раз за 30 лет. Британская Genus, специализирующаяся на генетических технологиях, за 20 лет подорожала в 54 раза.

FoodTech и сельское хозяйство

Генная инженерия сельхозкультур, биохимические средства защиты растений и продукты на основе искусственного белка стали популярны еще в середине ХХ века. Сейчас рынок FoodTech оценивается более чем в $190 млрд и является одним из самых перспективных технологических рынков, обещая удвоить объем к 2025 году.

Самые перспективные проекты в отрасли сосредоточены вокруг гигантов: BASF, Bayer/Monsanto, Dow/DuPont и ChemChina/Syngenta. По отчету AgFunder, инвестиции в сегмент FarmTech выросли по итогам 2020 года до $7,9 млрд, превысив показатель предыдущего года на 41%.

Преимущества: множество преференций на разработку в соответствии с мировой ESG-повесткой.

Риски: высокая стоимость продукции.

Промышленные биотехнологии

Биологические методы производства тканей, материалов и биотоплива становятся популярней год от года. Как правило, разработчики стараются держать свои проекты как можно дольше на уровне лабораторных моделей, тестируют новые формулы для различного применения, создавая мультипродукты.

Самый сложный этап финансирования промышленных биотехнологий — переход от экспериментов к созданию работающих демонстрационных установок, позволяющих оценить коммерческую привлекательность и возможности масштабирования.

Преимущества: короткое время внедрения по сравнению с медициной, меньшая неопределенность в конечном результате, возможность постепенных улучшений продукта.

Риски: появление более передовых технологий, необходимость строить опытные установки и линии. В этом же заключается преимущество, позволяющее малыми средствами устранить недочеты.

Лекарства и терапия

90% всех биотехнологических продуктов в мире относится именно к медицине и здравоохранению. Интерес к отрасли еще сильнее вырос с начала пандемии Covid-19. Только в 2020 году в биотехнологические медицинские компании было инвестировано более $13 млрд.

За последние пять лет интересы инвесторов сместились к более поздним этапам, когда компании переходят от стадии клинических испытаний препаратов и технологий к стадии роста и экспансии. Позволить себе крупные вложения на ранних этапах могут только большие венчурные фонды. Зато прибыль в случае успешного внедрения возрастает многократно и резко.

Преимущества: высокий уровень понимания работоспособности на ранних стадиях. Как только лекарство показывает клинический эффект, акции компании можно покупать.

Риски: огромные затраты на разработку и испытания. Более 90% всех новых препаратов не проходят доклинических испытаний.

Диагностика

В отличие от создания новых препаратов и инновационных методик лечения, диагностика и аналитика заболеваний не так строго регламентирована национальными и международными законами. Не менее важную роль, чем само ноу-хау, здесь играет маркетинг.

Новая технология диагностики того или иного заболевания может быть теоретически привлекательной, но неизвестной широкому кругу специалистов до тех пор, пока ее не купит и не начнет тиражировать крупная компания вроде Abbott или Johnson&Johnson.

Преимущества: меньший срок внедрения, перспективы стабильного дохода для локальных компаний, действующих в определенных регионах или клиниках.

Риски: трудности с оценкой и масштабированием.

Генная инженерия

Редактирование ДНК человека (CRISPR) и успешная борьба с наследственными заболеваниями — лишь верхушка айсберга возможностей, которые открывает перед человечеством генная инженерия. Технология позволяет «включать» и «выключать» работу определенных генов для получения желаемых результатов. Причем делать это можно как с культурами отдельных клеток в лаборатории, так и воздействуя на живой организм определенными препаратами, например, для борьбы со старением.

Не случайно именно здесь наблюдается взрывной рост притока частного капитала из крупнейших семейных фондов в финансировании фундаментальных исследований. Редактирование ДНК может совершить революцию в здравоохранении, когда вместо длительных курсов дорогостоящего лечения понадобится всего одна, пусть и дорогая процедура.

Преимущества: низкий порог входа на ранних этапах.

Риски: этические (евгеника, клонирование, «улучшение» человека и «взлом» наследственной информации) и регуляторные (эксперименты на людях запрещены почти повсеместно).

Что еще нужно учесть

Вне зависимости от отрасли биотехнологий и формы вложений (прямые инвестиции, ПИФы или венчурные фонды) при выборе объекта для долгосрочных инвестиций нужно обращать внимание на следующие характеристики компаний биотеха:

Команда проекта. В 40-е годы ХХ века мировые лидеры осознали, что физики — это не ученые, а армия. Пандемия заставила всех поверить, что биохимики — это тоже род войск. Таланты здесь решают все. Гибкая организация. Во многих странах НИОКР имеют существенные налоговые льготы, поэтому юрисдикция компании важна. Но не менее важно, чтобы ядро проекта находилось вблизи крупного биотехнологического кластера (которые сосредоточены в основном в США), а сотрудники могли бы работать из любой точки мира независимо от места проживания и гражданства. Коммерческое исполнение. Биотехнологии хороши тем, что одна и та же формула, процесс или продукт могут применяться в самых разных отраслях. Полезно, когда компания диверсифицирует свои исследования и разработки для разного применения.

По данным McKinsey, 60% физических ресурсов в мировой экономике могут быть произведены с помощью биомолекул, биосистем, биокомпьютеров и биомашин. 45% всех известных заболеваний уже сейчас можно излечить с помощью существующих разработок.

Инвестиции в биоэкономику уже стали в буквальном смысле вложениями в будущее. Причем стараниями тех же биотехнологических компаний это будущее наступит уже для ныне живущего поколения инвесторов. Главное — не опоздать.