Карантинная коллаборация: как стилисты и фотограф объединились для проведения онлайн-съемок

Изоляция — не только время потерь, но и время новых решений. Анастасия Григорьева, CPO Uma Style , рассказывает, как в период изменения ценностей и привычек потребителей, падения покупательской способности и крушения офлайн-услуг получилось найти неожиданную идею и создать удачную коллаборацию.

Жизнь цифрового стилиста до карантина

Наш проект — это сочетание технологий и профессионального сообщества стилистов.

В «стильную» экосистему входит мобильное приложение c ежедневной публикацией луков, которые собирают профессиональные стилисты в трех ценовых категориях. Прямо в приложении можно приобрести вещи в Farfetch, Zara, ASOS, Lamoda и у других крупных ритейлеров, с части из них мы получаем комиссию за покупку вещей нашими пользователями.

Также мы оказываем daily service по управлению своим гардеробом — планирование луков в календаре или поиск актуальных образов с уже имеющимися в гардеробе вещами.

Вторая и ключевая часть бизнеса — это услуги стилистов во всех проявлениях: от самых простых онлайн-вопросов и готовых гайдов для самостоятельной работы до полноценных персональных консультаций по разбору гардероба клиента. Основатель проекта Ольга Можаренко основатель, закончив школу персональных стилистов и проработав 12 лет в IT, быстро собрала полноценную команду экспертов в моде и digital.





Какие перемены принесла изоляция

До карантина мы тестировали большое число гипотез и генерировали лиды на услуги стилистов через наши digital-инструменты, что давало неплохие чеки с невысокой ценой привлечения. После изоляции упала и покупательная способность, и интерес людей к своему внешнему виду, так как они перестали ходить на работу, свидания или вечеринки.

Фокус внимания сильно сместился, а для нас закрылась возможность продавать услуги офлайн. А ведь именно этот вид деятельности давал нам более высокие чеки в заказах. Хоть мы изначально и шли в полный онлайн, этот рынок еще потребуется сформировать, а офлайн — понятный и стабильный. Был.

Что касается другого источника нашего дохода — шопинга, многие также откладывают его на «после карантина». «А куда я сейчас пойду?» — отвечают они. Есть проблемы явно поострее.

Многие стилисты сейчас делают попытки запускать разбор гардероба онлайн, но каждый столкнулся с проблемой, что оказывать такие услуги гораздо сложнее и трудозатратнее, чем в офлайне, а клиенты не готовы платить за услугу по Skype столько же, сколько заплатили бы при личном разборе.

В ход пошло все — миллионы онлайн-марафонов, чек-листов, бесплатных продуктов.





Поиск новых клиентских потребностей

Нужно было что-то, что актуально здесь и сейчас, что будет решать задачи клиентов и поможет им сделать им шаг в онлайн. Нет, это не образы из пижам и домашней одежды — это тянет на мем, но не на бизнес. Хотя мы тестировали гипотезу домашних луков.



И очень кстати к нам обратился мой друг и теперь партнер — фотопредприниматель Евгений Репрев, основатель проекта Fotoizolyatsiya.

Для него и его проектов также настали непростые времена — мероприятия, которые приносили основной доход, были остановлены. О фотосессиях в условиях изоляции речи идти не могло, казалось бы. Но Евгений быстро переформатировался и продолжил решать задачи клиента — начал проводить съемки онлайн через Facetime или Zoom.

Евгений пришел к нам с просьбой рассказать про него нашей аудитории, но мы пошли дальше и предложили коллаборацию — стилистов и фотографа.







Клиенты фотосессий охотно соглашались на участие стилиста в съемке, видя в этом гарантию результата с помощью точно подобранных образов. Первым нашим проектом была подготовка снимков для дизайнера, которая также искала новые возможности — создавала свой онлайн-курс и переводила консультации в онлайн, — но не было фотографий, которые она могла бы использовать как эксперт. Эту задачу мы и решали.

Сам процесс весьма занимательный и доставляет клиенту положительные эмоции, которых сейчас не хватает. При этом наш стилист дистанционно тратит гораздо меньше времени, чем на стилизацию съемок в студии.

В этом же кейсе мы решили и вторую проблему — непонимание и недоверие клиентов к онлайн-разборам гардероба. После экспресс-версии по подборку 2–3 луков клиенты сами спрашивали про онлайн-разбор, уже погрузившись в процесс.



После совместной проработки луков к съемке, наступает время для магии фотографа и технологий. В заранее выбранных локациях хитрыми способами устанавливается телефон или ноутбук, по другую сторону которого фотограф управляет съемкой и направляет клиента.







Что нам принес проект

Почему это оказалось актуальнее, чем онлайн-разборы? Во-первых, у людей прямо сейчас есть запрос на продвижение личного бренда онлайн. Во-вторых, мы никогда не проводили столько времени с близкими, и многим хочется оставить в памяти домашний уют, а не только негативные мысли о кризисе и вирусе. А стилист помогает передать именно то впечатление, которое необходимо.

Сейчас для Евгения Fotoizolyatsiya — это 80% дохода. За пару дней было 15 заявок на съемку для резюме. Для нас же это регулярные проекты для наших стилистов и расширение воронки в более дорогие услуги, а самое главное — это возможность естественным путем пробить стену недоверия к онлайну.

Далее мы планируем переходить в B2B сегмент и организовывать фотосессии для брендов одежды, где участие стилистов необходимо, а у Евгения уже есть заказы.





Как получить максимум

В поиске новых решений и создания новых паттернов у клиентов никогда нельзя быть уверенными в том, что именно выстрелит. Поэтому мы тестируем максимальное количество новых гипотез, форматов продуктов из смежных или совершенно неожиданных отраслей. И вы тоже можете применить эту стратегию.

Возможно, это не станет вашим основным бизнесом, но точно поддержит ваши команды, бренды и отдельных людей, когда старые модели не работают.

Автор фото: Евгений Репрев