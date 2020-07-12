От продвижения услуг до хантинга персонала: как грамотно использовать нативную рекламу

Меня зовут Тимур Тахаутдинов, я управляющий РА BendeR. Мы уже пятый год занимаемся digital-рекламой, и я сам часто пишу в свои блоги во «ВКонтакте» , Instagram , Facebook и Telegram. В этой статье расскажу, как использовать нативную рекламу в интересах бизнеса.

Зачем нужна нативная реклама

Сейчас есть много новостных сайтов и крупных специализированных сообществ в соцсетях, где можно разместить рекламные материалы. Но такой пост или статья на хорошем портале с высокой посещаемостью может стоить немалых денег.

Например, выпустить рекламную статью на одном известном городском портале Екатеринбурга стоит в районе 50 тысяч рублей. Если вам нужно несколько статей, это довольно затратно не только для малого бизнеса.



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Тут на помощь приходит нативная реклама — не прямая, а вшитая, например, в какую-то полезную информационную статью.

Любой интернет-ресурс заинтересован в качественном материале. Особенно если это UGC (пользовательский контент), то есть свежий контент, который не так приелся, как, например, публикации штатного автора.

Во «ВКонтакте» есть крупные паблики, где пользователи могут предложить свою статью или пост. В Facebook также полно групп, где пропускают публикации от пользователей.

Но не стоит использовать для пиара своих статей такие бесплатные площадки, как группы типа «Реклама Москва», так как качество аудитории там будет весьма средним.



Итак, зачем заниматься нативной рекламой:

для продвижения своего бизнеса, бренда, продукта или услуги;

для пиара самого себя как личности и человека-бренда;

для хантинга персонала;

для укрепления своих позиций на рынке — показывая свою экспертность, вы завоевываете доверие аудитории.

Если статья написана с прямым посылом продажи услуги или товара, вряд ли кто-то будет ее читать — у людей просто нет на это времени. Но если статья полезная и интересная, всегда найдутся читатели, которым можно аккуратно показать рекламную интеграцию внутри статьи.



Как написать нативную статью





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Возьмем элементарную нишу — кондиционеры.

Обычно перед покупкой люди выбирают, смотрят, оценивают и тщательно анализируют информацию о продукте. Значит, для этой ниши можно написать статью о том, как выбрать кондиционер для дома, который прослужит долго.

В тексте можно подробно разобрать принципы работы, плюсы и минусы различных кондиционеров, сложности установки и ремонтопригодность. И вставить ссылку, которая будет вести на ваш сайт с кондиционерами, которые вполне надежны и соответствуют озвученным требованиям.

Оптимально зашивать такую ссылку в середине текста: если она будет в начале, читатели сразу поймут, что это рекламный материал, а до конца доберутся не все.

Также можно подготовить материал о том, как сделать условия проживания в своей квартире более комфортными. В нем можно разобрать кондиционеры, увлажнители воздуха, ионизаторы и т.д. Естественно, тоже со вшитой ссылкой на ваш ресурс.

Статья должна быть максимально полезной, уникальной и интересной, так как перед публикацией на каком-либо ресурсе статьи обычно тщательно проверяются.

При этом некоторые порталы открыто заявляют, что поддерживают нативную рекламу, а другие, наоборот, жестко с этим борются.



Где распространять такие статьи

Самой простой способ — ввести в поиске ключевую фразу, которая содержит «боль» клиента. Например, «как выбрать...», «рейтинг…», «как найти…». Далее отслеживаем крупные порталы, которые первыми выдаются в поиске и где может собираться больше всего целевой аудитории. Регистрируемся на сайте или пишем редактору и договариваемся о публикации.

Например, у нас была задача продвинуть партнерскую программу сервиса «Все сдал!» и привлечь веб-мастеров, которые будут лить трафик за процент от продаж услуг сервиса.

Мы подготовили статью на тему «Хорошие партнерские программы для арбитража», где описали разные партнерки, их условия, систему выплат, отзывы, плюсы и минусы. Внутри была ссылка на продвигаемый сервис, а на главное изображение мы поместили именно нашу партнерку.





Статью выложили на крупном арбитражном форуме Partnerkin, который по ключевому запросу «партнерские программы» был на четвертом месте в «Яндексе». Подобные статьи мы сделали еще и для крупных новостных сайтов, которые тоже хорошо выдаются в поиске по ключевикам «арбитраж трафика».





Как использовать соцсети

Статьи и длинные посты со ссылками имеет смысл готовить для «ВКонтакте» и Facebook. Instagram лишил нас такого удовольствия, и посты в нем даже толком не индексируются поисковиками.

Ищите максимально целевые паблики и группы, где пользователи могут сами предлагать новости.

Это можно сделать с помощью любого сервиса — например, Sociate, — но я всегда делаю это вручную, так как все крупные и активные сообщества и так сразу видно из поиска внутри соцсети. Также в Facebook отличная система рекомендаций, и когда вы подписываетесь на несколько сообществ, соцсеть сама предлагает смежные по тематике группы и страницы.



Разберем порядок действий на примере ниши «подбор авто».

Берем горячую тему, которая сильно напрягает клиентов. Можно задать вопросы: «Работали ли вы когда-нибудь с перекупщиками авто? Если да, то какие проблемы с ними возникали? Что не так с этой сферой?».

Подбираем группы с целевой аудиторией. Включаем элементарную логику и выбираем автоклубы, паблики с ключевыми словами «новости авто» и группы формата «подслушано водители» (этот формат популярен во «ВКонтакте»).

Публикуем пост в максимальном количестве пабликов и групп. Естественно, страница пользователя, от имени которой мы публикуем пост, должна содержать ссылку на рекламный ресурс по автоподбору. Или последний пост на стене должен четко обозначать направление деятельности по подбору авто.

Собираем комментарии и заявки в личку — люди обязательно перейдут на страницу, если эта тема их действительно волнует.

Поддерживаем диалог с комментаторами, но не с целью продать «в лоб» свои услуги, а чтобы увеличить охват публикации. «Умные» ленты соцсетей начинают активнее и больше показывать людям посты, у которых много лайков, репостов и комментариев. Но важно не устроить там «войну», то есть нужно стараться регулировать ход комментариев.



Покажу на своем примере, как я опубликовал пост на тему выбора SMM-специалиста в крупных группах в Facebook по маркетингу и бизнесу.







Потом словил волну комментариев и от клиентов, и от конкурентов, и просто от недовольных рынком людей.

Цель: люди должны обратить внимание на вас, перейти к вам на страницу, оттуда уже понять, чем вы занимаетесь, и перейти на ваши ресурсы.

Я запустил такой пост практически во всех группах с моей целевой аудиторией, в которые я заранее вступил — это обязательно условие для публикации своих постов.

В группе с 6 943 участниками я получил 22 комментария под постом, в группе с 101 734 участниками — 66 комментариев и т.д.

Всего за пару дней собралось 176 комментариев — и они продолжают сыпаться до сих пор. Суммарный охват поста составил более 3 тысяч, люди стали активно добавлять меня в друзья и переходить в сообщества, которые нашли у меня на стене.

В комментариях под постами начались целые войны маркетологов с бизнесменами, а также стали появляться запросы на услуги по маркетингу, так как предприниматели стали жаловаться, что им тяжело найти специалиста по какой-то определенной digital-услуге, и делились сложностями поиска кадров.







В комментариях я ничего никому не доказывал, а просто благодарил за мнение, тем самым добавляя самому себе еще комментарии и, следовательно, охваты к посту.

Из всех сообществ такая нативная реклама не понравилась только одной группе: они отклонили ее, указав причину — «сбор персональных данных».



Хантинг персонала

Когда в моем агентстве открылась вакансия project-менеджера и еще я искал партнера, было решено написать статью «Рентабельно ли открывать SMM-агентство в 2020 году?». Название было четко подобрано под целевую аудиторию — нужен был тот, кто хочет открыть агентство и потенциально может стать моим партнером.

Выбрал одно из самых крупных сообществ во «ВКонтакте» по SMM — TargetHunter. Буквально за три дня набралось более 26 тысяч просмотров и сотни комментариев. В личные сообщения в тот же день написали больше 10 человек — в итоге я довольно быстро нашел нужных людей в команду.







Эту статью я также распространил в более мелких группах по SMM, а также на vc.ru — этот портал хорошо выдается в поиске и хорошо аккумулирует различных digital-специалистов.



Нативные статьи на «Яндекс.Дзене»

Еще один пример — статья на тему SMM. Цель — поиск новых клиентов и партнеров. Выбор темы «Ключевые проблемы бизнеса и SMM» был обоснован тем, что трудно выбрать действительно качественного исполнителя.





Кроме «Дзена», я распространил статью в крупных группах по маркетингу и бизнесу на Facebook.

Больших охватов она не получила — чуть больше 100 показов и всего 25 дочитываний. Зато появились новые партнеры, которым материал понравился, и мы до сих пор ведем с ними отдельные проекты.







Преимущество публикаций на «Дзене» — они хорошо индексируются «Яндексом», так как он заинтересован в продвижении своего же ресурса. И еще там неплохая статистика, по которой можно понять, сколько времени человек тратит на прочтение статьи и какой процент людей вообще ее дочитывает.







Как получить максимум от нативных публикаций

Придерживайтесь этих правил:

Хорошая тема конкретно под целевую аудиторию. Правильный выбор площадок с ЦА и хорошей посещаемостью. Ссылки в середине материала. Поддержание активности и ответы на комментарии.

Такую рекламу вы можете запускать практически в любой нише и для любого типа аудитории, объединенной общими интересами. А главное — это бесплатный и довольно качественный трафик.

Минус только в том, что это отнимает время и нужно грамотно придумать резонансный пост либо дать максимально ценный материал, чтобы его не только читали, но и делились им с друзьями.

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