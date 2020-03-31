Онлайн-курсы, YouTube и Slack-бот с микролернингами. Как компании обучают своих сотрудников

В каждой компании есть свои отлаженные процессы внутреннего обучения сотрудников: кто-то заполняет полки в офисе книгами по бизнесу и скупает онлайн-курсы, другие делают упор на менторские сессии и вместе ходят на профильные конференции. Но можно абсолютно точно сказать, что в период пандемии компаниям пришлось перевести процессы на онлайн-рельсы.

Миша Розов, Chief Design Officer в лаборатории интерфейсов Pinkman

В студии есть небольшая офлайн-библиотека. В ней — книги по менеджменту (в том числе личному), несколько учебников по базовому программированию и, конечно, огромная дизайн-книга с логотипами со всего мира.

Также раз в месяц разные сотрудники компании готовят внутренние доклады или воркшопы. Раньше я сам проводил каждые две недели воркшопы по cinema4d для наших дизайнеров.

Еще у нас куплена дизайн-библиотека в онлайн-школе Bang Bang Education, многие курсы для дизайнеров и программистов в Skillbox и «Нетологии».

Мы выбрали эти инструменты, потому что они в тренде и хорошего качества. Например, некоторые наши менеджеры прошли курсы UX-дизайна, и это помогло им лучше общаться как с клиентами, так и дизайнерами.

Со Skillbox и «Нетологией» у нас записаны собственные онлайн-курсы. Плюс для бизнеса здесь в том, что некоторых отличившихся выпускников потом можно уверенно брать на работу.

Нас устраивала текущая система, но сейчас с ростом студии мы решили немного ускорить процесс: я сделал отдельный образовательный проект wannabelike и сам провожу там интенсив. За месяц прокачиваю дизайнеров из джуниоров в боевых единиц уровня миддл по нашей таблице навыков. Потом нанимаю некоторых из них в студию.

Так я делаю вклад в развитие индустрии и дарю рынку новых талантливых специалистов, которым раньше было сложнее получить шанс проявить себя в реальной работе. Все это происходит в онлайн-формате, поэтому пандемия никак не повлияла на обучение дизайнеров на интенсиве.

Таня Голованова, Human Resources Director в Profi.ru

Нам важно помогать нашим людям расти и профессионально, и личностно: для каждого сотрудника компании выделен бюджет на обучение. Прошлой осенью мы выпустили два обучающих пособия: Profibook — гайд с основными знаниями и принципами, по которым мы живем, и «‎Дао лидера» — методичку для пипл-менеджеров.

Есть электронная библиотека от издательства «МИФ» и библиотека от CEO Егора Руди — со ссылками на полезные книги, лекции TED Talks, статьи и курсы. Периодически организовываем Profi Talks с приглашенными экспертами, темы самые разные — от здоровья до diversity & inclusion.

У нас есть штатный коуч, к которому может прийти любой сотрудник. Для топов и мидл-менеджеров третий год работает программа развития лидерства и персональной зрелости. У каждого человека в компании есть встреча one-on-one со своим пипл-менеджером: в неформальной обстановке они обсуждают любые вопросы, которые напрямую или косвенно влияют на работу.

Сейчас офис перешел на удаленку, и встречи проводим по Skype или Zoom. Есть ежедневные созвоны с камерой, например, по утрам для синхронизации по статусу задач, беседы за чаем или кофе онлайн. Важно держать людей в курсе происходящего — делиться новостями и планами компании, собирать обратную связь.

Онбординг мы также перевели онлайн. Технику и документы новичкам отправляем с курьером или по почте. В большинстве отделов уже отстроены процессы для удаленной работы, так как 60% сотрудников изначально работали не в офисе.

Екатерина Жидкова, руководитель направления обучения и развития в корпоративном университете Skyway в Skyeng

90% команды Skyeng взаимодействует удаленно, поэтому чаще мы совмещаем форматы: очень редко что-то проводим исключительно в офлайне, чтобы наши удаленные члены команды не чувствовали разницы. Если мы что-то организуем офлайн, то создаем трансляцию и чат, делаем запись или дубль мероприятия в онлайне.

На старте каждый член команды получает доступ к корпоративному онлайн-университету Skyway, где нужно пройти курс по удаленной работе. В связи с тем, что сейчас многие команды перешли на такой формат работы, мы сделали эти два курса публичными — секреты удаленной работы и как организовать работу удаленных сотрудников. В дальнейшем там можно выбрать любой курс для себя или назначить курс кому-то из своей команды.

Чтобы никто не забывал пройти курс и закрепить полученный навык, мы используем Slack-бота, который напоминает об обучении и высылает микролернинги.

Для группового обучения мы используем Zoom. Это один из самых удобных инструментов: там есть чаты, возможность демонстрации экрана и работы с ним, можно разделиться на мини-группы в комнатах и сделать запись этого.

Также мы организуем индивидуальные возможности развития: это менторинг, коучинг, составление PDP (Personal Development Plan) или даже прокачка навыка публичных выступлений. Каждая из этих сессий проходит с помощью видеосвязи, потому что тренер и подопечный часто находятся в разных городах.



В период пандемии все то, что было и офлайн, и онлайн, временно переедет исключительно в онлайн. У нас уже неплохой опыт проведения квартальных встреч команд и стратегических сессий в онлайн-формате. Поначалу это было непривычно, ведь стратегическая сессия может длиться от нескольких часов до пары дней.

Соня Рыбак, Human Resources Director в ManyChat

ManyChat — продуктовая компания, поэтому помимо стандартных интро в онбординг входят важные для нас два этапа, нацеленные на глубокое погружение в продукт.

Во-первых, новички создают кейсы автоматизации на нашей платформе, близкие к реальным — например, бронирование столика в кафе или номера в отеле. Во-вторых, ребята работают одну-две недели в команде саппорта, отвечая на вопросы пользователей. Это помогает осознать ответственность за продуктовые решения, которые они будут предлагать и реализовывать в дальнейшем.

А еще понимать продукт помогает плотное общение с комьюнити пользователей в Facebook.

У нас довольно плоская структура и нет среднего менеджмента, при этом у каждого есть ментор, который поддерживает и помогает развиваться (через встречи один на один и совместную работу).

Ребята из разных кросс-функциональных команд объединяются в комьюнити — по компетенциям или по интересам. На встречах и воркшопах они делятся опытом, находят решения проблем. Это также помогает расширять знания за рамки основной специализации.

Еще мы запускаем инженерную школу, чтобы прокачать и распространить в команды инженерные практики (парное программирование, разработка через тестирование). Приглашаем спикеров на внутренние лектории, учим ребят писать статьи и выступать: зовем коучей и проводим тренинги.

У каждого в компании есть бюджет на образование: тренинги, конференции, книги или онлайн-курсы, например, GoPractice и Reforge. Для изучения английского используем Skyeng или iTalki, а книги читаем в Kindle. Команды часто экспериментируют с платформами и инструментами и выбирают то, что им удобно — тут нет единого инструмента обучения.

В период пандемии мы продолжаем использовать инструменты для командной работы — Slack, Zoom, Miro, Notion, Airtable. Для организации онлайн-дискуссий с большим количеством участников нам помог Breakout Rooms для Zoom — там можно налету создавать виртуальные комнаты внутри одного звонка для обсуждения в малых группах, а потом возвращаться в общий звонок и фиксировать результаты.

Светлана Лукашина, менеджер по обучению и развитию в «Додо Пицца»

В нашей компании недавно появилась система онбординга для новых сотрудников. Основные инструменты для погружения в жизнь «Додо» — это welcome-тренинг, встречи один на один сотрудника и наставника и наш онлайн-помощник Dodo bot, который методично и последовательно отправляет всю важную для новичка информацию.

Отслеживать все процессы и ничего не упускать нам помогают онлайн-инструменты управления проектами, такие как доска онбординга в Kaiten и общий Google Календарь онбординга. Там мы ведем чек-листы и синхронизируем работу всех, кто задействован в процессе, а это HR-куратор, наставник и руководитель.

Процесс разделен на несколько этапов, на каждом из них есть свои чекпоинты, обязательные тренинги и материалы, которые новичок должен пройти или изучить.

Адаптировать свою систему онбординга в условиях удаленной работы для нас оказалось несложно, так как для этого уже были все инструменты. Единственное, что мы перенесли в онлайн — это тренинг и встречи one-on-one, которые теперь проходят в Google Hangouts.

Что касается системы обучения уже работающих сотрудников, то для них мы фокусно проводим тренинги на актуальные темы. Например, в прошлом году мы выяснили, что наши молодые лидеры чувствуют сложности в управлении людьми, и провели больше чем для 100 человек тренинг по ситуационному лидерству. Такие массовые мероприятия мы пока отложили.

У нас есть задача на этот год — найти платформу для онлайн-обучения, теперь она поднимается в приоритете. Пока эту задачу для нас решает офлайн- и онлайн-библиотека, в которую каждый сотрудник может заказать себе книгу по интересующей теме в своей области.

Алексей Карфидов, сооснователь и генеральный конструктор в «Карфидов Лаб»

У нас в «Карфидов Лаб» разрешено покупать за счет компании любые книги. Активно растет обмен книгами между сотрудниками. Я покупаю и читаю примерно по две-три книги в неделю. Их в итоге копится много, какие-то уходят в офис, какие-то появляются от сотрудников.

В нашей технической области хорошая отечественная литература почти не выходила после восьмидесятых. И сейчас ее все еще выходит не так много, как бы того хотелось, поэтому покупаем иностранную. Иногда, кстати, переводы хороших книг выходят с такой задержкой, что теряют актуальность. А еще у нас есть друзья за границей, которые покупают интересные книги, сканируют и скидывают нам.

Во время пандемии для самообразования многих сотрудников, особенно мастерской, главным образовательным ресурсом стал YouTube.

Конечно, когда организация состоит уже более чем из 40 человек, без общих мероприятий не обойтись: объяснил одному конструктору, как правильно, он понял, потом второй делает не так — и приходится и ему объяснять новые правила учета электроники.

В совокупности получается, что провести офлайн- или онлайн-мероприятие для группы из 5-7 человек быстрее и дешевле, чем по отдельности говорить каждому.

На этой неделе мы планировали провести внутри компании очно образовательное мероприятие между двумя подразделениями — в итоге либо проведем его в Zoom, либо подождем, когда все вернутся из домашнего режима.

Виталий Чурбаков, коммерческий директор в MyGenetics

Мы используем самые интересные и в то же время обычные инструменты онбординга. Например, живой онбординг, когда руководитель приводит сотрудника в штат, знакомит с коллегами и рассказывает, какие обучающие материалы ему нужно изучить. Специально для новичков мы создали серию обучающих внутренних видео и вебинаров.

У нашей компании два офиса: в Москве и Новосибирске. Московские сотрудники обучаются дистанционно по этой же базе вебинаров. Помимо этого мы проводим с ними переподготовку, когда выходят какие-то новые научные исследования.

Сейчас мы переключились на общение в Zoom: купили корпоративный аккаунт и перенесли все встречи в онлайн-режим, чтобы не распространять вселенскую заразу. Также все мероприятия, которые мы планировали проводить офлайн, проведем в онлайн-формате: нас в этом поддержали и партнеры.

Два раза в неделю в офисе мы обучаем всех сотрудников английскому языку. Сейчас в связи с вирусом и карантином мы потихоньку переходим на онлайн-обучение. Хотя, на наш взгляд, качество теряется, но мы ищем наилучшие форматы для команды.

Помимо этого в новосибирском офисе у нас есть книжный клуб — его организовала наш юрист. Раз в две недели все желающие собираются и обсуждают заранее выбранное произведение. Кстати, при уходе из компании каждому сотруднику мы дарим книгу — мы считаем, что важно не только профессиональное, но и общеинтеллектуальное развитие.

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