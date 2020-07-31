Несколько подходов по 20 минут: гид по форматам микрообучения

Посты в Facebook, Instagram и Twitter — это все форматы, на просмотр которых мы тратим по 2-5 минут за раз. По такому же принципу строится микрообучение — метод, который предлагает изучать сложный материал небольшими подходами.

Как сделать микрокурс

Микрокурс или микромодуль — это минимальная единица контента в составе программы обучения. Каждый микрокурс направлен на формирование одного навыка, информация о котором подается небольшими порциями. Допустим, программа обучения нацелена на формирование навыков продаж. Эта программа состоит из небольших модулей. Первый модуль будет об этапах продаж, второй модуль — о том, как пользоваться CRM-системой и так далее.

Микрокурс не должен длиться более 20 минут, оптимальная длительность варьируется от трех до 15 минут.

Все зависит от тематики и задач обучения. Иногда тема настолько объемная, что ее просто никак нельзя уместить в несколько минут.

В самом начале микрокурса важно дать его содержание — краткое описание того, что человеку предстоит освоить на вашем курсе. Заранее определитесь с форматом курса — в каком виде вы будете подавать информацию. Это будет видео, текст, слайды или смешение нескольких форматов?





Инструменты для создания и управления микрообучением

Микрокурсы можно создавать в формате слайдов, текстовых документов, pdf-файлов, презентаций, тестов, скринкастов, видеокурсов, лонгридов, слайдовых курсов и даже рассылке по email. По принципу микрообучения можно создать базу знаний.

Многие компании размещают модули материалов в системах Notion или Confluence. Работать в них просто и удобно, можно загружать множество материалов в единое рабочее пространство, единственный минус — система не поддерживает файлы в формате DST или курсы с тестами.

Еще в них нет функции отслеживания прогресса обучения, нет системы аналитики и контроля. Для этого лучше подойдут системы дистанционного обучения (СДО). Например, если вы планируете обучать более сотни людей в компании, вам подойдут платформы: iSpring Learn, Mirapolis, WebTutor, Teachbase. Если же вы планируете запустить собственную онлайн-школу, можно попробовать платформу для создания и продажи онлайн-курсов Flora LMS.

Мы собрали инструменты для создания микрокурсов, которые не потребуют от вас особых технических навыков и серьезных финансовых затрат.





Почтовая рассылка

Самый распространенный тип контента в микрообучении — email-рассылка. Готовый текст можно просто скопировать, вставить в форму электронного письма и сделать рассылку. Чтобы отследить статистику по вашему письму (кто открыл, кто посмотрел, кто не посмотрел, как долго адресат просматривал письмо), можно воспользоваться сервисом MailChimp. Или его альтернативой SendinBlue, с которым удобно отслеживать не только рассылку по почте, но и управлять SMS-рассылкой и даже рекламой в Facebook.

Это пример рассылки курса по копирайтингу Максима Ильяхова. Свои курсы он организовал очень простым способом: сделал тематические рассылки на еженедельной основе. Всю теорию его ученики получают на электронную почту. В конце каждого письма всегда есть небольшое домашнее задание. Рассылка разработана в формате HTML и отправлена обычным письмом. Письмо можно сохранить у себя на устройстве в виде pdf-файла. Это очень популярный и наиболее простой формат микрокурсов.





Лонгриды

Самый популярный инструмент для создания лонгрида — Tilda, но есть и другие недорогие аналоги конструктора сайтов, например, Wix, Borstch и Mozello. Лонгрид будет представлять собой интерактивный сайт-одностраничник. Плюс у вас будет возможность сделать внутри него тестирование, опрос, чек-лист и множество других интерактивностей, которые предлагает конструктор. Вы можете сделать теоретическую часть в виде текста, а практическую часть оформить в виде интерактивной игры.

Здесь пример лонгрида от «Яндекса». Это интерактивная статья о том, что едят за обедом пользователи поиска. Сначала система предлагает нам пройти тестирование и только потом знакомит с текстом статьи. Если человек уверен в своих знаниях, он может сразу пройти тест, если не уверен — ему предлагают прочитать текст.

Это пример микрокурса в виде лонгрида. Активно применяются инфографика и интерактивные элементы.

Слайдовые курсы

Слайдовые курсы устроены очень просто: в первой части дается теория, вторая часть — практическая, в которой учащемуся предлагают пройти тест или выполнить задание. В слайдовые курсы можно легко встроить множество форматов: видео и аудио-материалы, тесты.

Источник: pro.ispringcloud





Например, этот курс содержит элементы интерактивности: пользователю предлагается выбрать ингредиенты для приготовления омлета, а дальше он должен пройти тест. Если ответил неправильно, система автоматически дает развернутую справку с информацией по теме. Сделать подобные курcы с элементами интерактивности и тестами можно в облачном конструкторе для микрокурсов: в H5P или iSpring Page.





Скринкаст

Скринкаст или запись с монитора необходима, когда вы хотите сделать обучение по использованию конкретной программы. Например, обучить сотрудников назначать встречу в Outlook. В этом скринкасте есть плавающие подсказки о том, на какую кнопку человек нажал, почему он это сделал.





Некоторые программы позволяют записать еще голосовое сопровождение. Если вы хотите сделать курс по тому, как пользоваться CRM, можете снять на скринкаст все свои действия, комментируя все закадровым голосом. Есть множество бесплатных программ для записи скринкастов, среди популярных: FreeCam, Ezvid и ShareX.





Интерактивное видео

Можно загрузить готовое видео и на его базе сделать курс. Пользователь просматривает видео, и в какой-то момент наступает пауза — ему предлагают ответить на вопрос. В зависимости от ответа, сценарий обучения предлагает пользователю перейти к просмотру и изучению материала, либо — закрепить тему, давая дополнительную текстовую справку.

Как это работает, можно посмотреть на примере микрокурса о том, как готовить смузи. Во время видео вы видите текст и выбираете продукты для приготовления смузи, а в конце проходите тест. Создать интерактивное видео можно в Adventr и ThingLink.





Источник: h5p.org





Чем подобный курс отличается от образовательных роликов на YouTube? YouTube предлагает огромное количество видеороликов по разным тематикам от кулинарии до лекций по ядерной физике. Но это может являться полноценным обучением, только в том случае, если есть проверочные задания, обратная связь и план обучения с понятной конечной целью.





Как достичь максимума

Прежде чем приступать к разработке курсов, полезно сделать следующее:

Определить цель курса.

Если вы разрабатываете курсы для компании, цель — решение конкретной бизнес-задачи. Например, в курсе по работе в CRM цель — обучить сотрудников пользоваться инструментом, который оптимизирует работу компании. Изучить целевую аудиторию.

Кого вы будете обучать, кто эти люди, какой у них возраст, чем они увлекаются, какие типы контента им больше нравятся, нравится ли им учиться или же придется вовлекать их в обучение. Перед тем, как разрабатывать курс, имеет смысл провести опрос целевой аудитории. Можно провести личные интервью или сделать анкету в Google Forms. Вопросов не должно быть много, 3-5 — достаточно. Составить план программы обучения.

В плане должно быть четко прописано место каждого микрокурса в общей программе. В какой последовательности их будут проходить обучающиеся и сколько по времени курсы должны длиться. Подготовить первичные материалы.

Соберите всю информацию необходимую для создания курса. Оцените, какими материалами располагаете и какой информации вам не достает. В процессе создания курса вы неоднократно будете перерабатывать весь пласт информации. Очень важно на этом этапе собрать весь доступный материал по теме. Определиться с форматом.

Это просто, если вы провели исследование целевой аудитории курса и четко определили цели обучения. Составить карту курса.

Когда вы составляете программу обучения, у вас должен быть перед глазами план. Он может изначально выглядеть как табличка в Excel, где вы подробно расписываете информацию по ЦА курса, формату, содержанию, целям обучения. Здесь можно скачать шаблон плана.



Фото на обложке: Shutterstock/kizuuuneko

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