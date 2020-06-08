Как сохранить сотрудников, когда закрыта треть розничных точек

COVID-19 и вызванные им ограничения сильно ударили по ритейлу. Компании стараются справиться с новыми вызовами и при этом не прибегать к сокращениям. Елена Мямлина, руководитель собственной розницы мобильного оператора Yota , делится опытом сохранения рабочих мест в условиях пандемии.

В марте 2020 года начали закрываться места большого скопления людей, а введение нерабочих дней ограничило работу ресторанов, непродовольственных магазинов и спортзалов. Стало понятно, что избежать закрытия торговых точек не удастся. Перед нами встал вопрос: что делать с сотрудниками, которые остались без возможности работать и как избежать радикальных мер вроде увольнений.







С чем мы столкнулись при введении ограничительных мер

Поток обращений в колл-центры увеличился в среднем на 31%. При пиковой нагрузке — на 48%.

32% сотрудников розницы оказались в простое из-за закрытия точек.

Online-заказы и, как следствие, запросы на доставку увеличились в разы. За первые две недели апреля онлайн-продажи SIM-карт для смартфонов увеличились на 62% по сравнению с тем же периодом в марте.



Что мы сделали

Организовали удаленку для тех, для кого возможно

У нас есть подразделение, которое обслуживает клиентов в голосовом и письменном форматах. Около 80% сотрудников в нем и так работают удаленно на постоянной основе, поэтому процессы были отлажены — нам не нужно было перестраиваться под удаленный формат.

Но у нас была необходимость обучить сотрудников розницы, которые перешли работать в колл-центр. У этого направления изначально сильная компетенция в удаленном обслуживании, они быстро адаптировали свою программу обучения — это позволило быстро масштабировать модель для остальных сотрудников без потери в качестве работы.

Кроме того, несмотря на закрытие офисов и некоторых торговых точек, мы продолжаем удаленно нанимать новых сотрудников. Обучение всех новых сотрудников осуществляется тоже удаленно.

Перенаправили сотрудников на другие позиции

Мы составили списки сотрудников закрытых торговых точек, которые хотели работать в колл-центре и курьерами у партнеров. Более 60 человек откликнулись на работу в колл-центре. Мы проверили их базовые возможности в обслуживании клиентов, организовали дистанционное обучение и обеспечили недостающим оборудованием. Сейчас в колл-центрах трудятся более 40 сотрудников из ритейла.

Тренеры, которые занимались подготовкой новых сотрудников точек продаж, тоже прошли обучение и сейчас помогают коллегам из колл-центра. Опыт и знания сотрудников розницы помогают в обслуживании клиентов.

Мы перевели часть сотрудников собственной розницы в курьерскую службу. На данный момент проект осуществляется в Краснодаре и Казани и уже также масштабируется на другие города. На сегодняшний день задействовано 15 сотрудников в двух городах.

Заключили партнерство с другим бизнесом

Объединение бизнеса в непростые времена — отличная практика. Компании со смежными и даже конкурирующими направлениями объединяются в сложные периоды.



Тут мы не стали исключением. Наши консультанты стали работать в салонах связи «МегаФон» в нескольких регионах. Это решение позволило поддержать тех сотрудников, которые не могут выйти на работу в связи с приостановкой деятельности торговых точек. Сегодня работают 40 точек.





Чего мы добились

Сохранили средний доход сотрудникам розницы;

Помогли колл-центрам справиться с возросшей нагрузкой по обращениям без потери в качестве работы;

Оптимизировали процесс обучения, а именно: оперативно перешли на дистанционное обучение; сократили срок обучения обслуживанию действующих клиентов с трех недель до четырех дней; создали и запустили курс по обслуживанию потенциальных клиентов;

Увеличили дополнительные продажи в колл-центре за счет сильной компетенции продаж;

Не сократили ни одного сотрудника розницы, хотя на сегодняшний день закрыт 31% точек продаж Yota.







Другие варианты сохранить штат

Конечно, не каждый бизнес сможет полностью перенять и перенести опыт другой компании. Но возможность применить хотя бы один из пунктов позволит сохранить часть команды. Приведем примеры, что еще делают компании с целью сохранения рабочих мест.





Опыт российских компаний

У многих непродовольственных ритейлеров не осталось выбора — или онлайн, или никак. Поэтому компании быстро начали совершенствовать каналы сбыта:

Ввели бесконтактную доставку;

Начали сотрудничать со специализированными сервисами;

Стали обрабатывать заказы и консультировать клиентов онлайн.

В fashion-сегменте подготовленными к COVID-19 оказались маркетплейсы, так как они изначально ориентировались на онлайн-продажи. Количество брендов, вышедших на маркетплейсы выросло с начала пандемии. Например, к маркетплейсу Lamoda подключился «Спортмастер», договорившись о представлении части ассортимента.

Группа «М.Видео — Эльдорадо» открыла виртуальные магазины на интернет-площадке Ozon. Благодаря такому партнерству сети получили доступ к новой аудитории, которая по стилю потребления отличается от постоянных покупателей.

Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» сейчас работают в формате пунктов выдачи онлайн-заказов, мини-складов или салонов сотовой связи, сохраняя весь розничный персонал. Не занятые в магазинах сотрудники по желанию могут перейти на работу в колл-центр или курьерскую доставку.

У производителя косметики Clarins активизировалась аудитория в соцсетях за счет регулярных онлайн-консультаций и прямых эфиров экспертов бренда. Также компания фиксирует возросшую нагрузку на колл-центр.





Перераспределить ресурсы

Та же Lamoda дополнительно усилила курьерскую службу и адаптировала пункты выдачи заказов для оперативной пешей доставки. Их выполняют действующие сотрудники доставки Lamoda, в том числе работники пунктов выдачи, которые используются как склады для хранения заказов.

ЦУМ удвоил штат сотрудников, которые работают в доставке и колл-центре, чтобы «удовлетворить спрос, который сейчас есть в онлайне». Компания не сокращает имеющихся работников, а наоборот — увеличивает число людей для работы в онлайне.



Принять помощь от другого бизнеса

О готовности трудоустроить работников пострадавших отраслей (в первую очередь общепита) заявили продуктовые ритейлеры, такие как «Пятерочка» и «Магнит», а также крупнейший интернет-ритейлер страны Wildberries. Последний даже создал специальный сайт, на котором каждый желающий может подать резюме на вакансию курьера или сотрудника склада.

Компания уже устроила сотрудников из «Спортмастера», «Дочки-Сыночки», «Эконики», «Стокманн», Kari, Samsonite, Baon, Sunlight, Melon Fashion Group и KFC.

Сеть быстрого питания «Теремок» перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю или временно предложила им работу в сетях, доставляющих продукты онлайн.

Сотрудники компании в частности получили предложения от «Сберфуда», «Магнита» и того же Wildberries.



Как достичь максимума

Помните эти четыре вещи:

Онлайн — важная часть практически любого бизнеса.

Обучение сотрудников поможет быстро перераспределить работников на другие позиции при необходимости.

Удаленка — не зло, как было принято считать некоторое время назад.

Другой бизнес далеко не всегда враги — возможно, в трудную минуту, они смогут прийти на помощь.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash