Как совмещать основную работу и фриланс — восемь советов

Digital-художница и предприниматель Кейт Иллюстрейт в начале пути совмещала свое дело с работой в Google. В колонке Кейт рассказывает, как найти время на фриланс, даже если кажется, что его не хватает для сна.

Иллюстрация в моей жизни появилась через четыре месяца после того, как я начала работать в Google. Уволиться сразу я не могла – мне нужно было отработать год, чтобы получить выходной бонус и чтобы строчка в резюме выглядела хорошо. Поэтому в течение восьми месяцев мне приходилось совмещать новое хобби (которое я уже планировала превратить в бизнес) и заказы с основной работой. За это время я успела изучить всевозможные способы параллельной работы на фрилансе и в офисе.

Расставьте приоритеты

Чтобы найти время на новые заказы, определите, что для вас важнее — работа в офисе или фриланс. Фриланс может быть просто источником дополнительного заработка, а может, как в моем случае, быть путем развития и дорогой к своему делу, «выходом» из офисного формата.

В первом случае фриланс никак не должен влиять на основную работу — вы же не хотите, чтобы у вас снизились рейтинги и вас уволили? У второго варианта больше способов поиска времени, но некоторые из них работают для обеих стратегий.

Поймите, на что вы тратите время сейчас

Проведите эксперимент: три дня подряд раз в полчаса записывайте, чем вы занимались последние 30 минут. Так вы поймете, где были продуктивны, сколько времени вы на самом деле работали и что из того, чем вы занимаетесь обычно, можно заменить выполнением заказов на фрилансе.

Жители больших городов, например, тратят на дорогу в среднем от 40 до 90 минут в одну сторону. Именно эти 1,5 часа в дороге можно потратить не на скролл ленты, а на написание текстов, придумывание контент-плана, фотошоп фотографий и другие виды фриланса, которые не требуют тишины.

Помогите себе сэкономить время

Посмотрите на дела, которые получили в предыдущем эксперименте, и поймите, как можно оптимизировать процессы. Нет возможности работать вдали от стационарного компьютера? Купите ноутбук или планшет. Тратите по три часа на поход в магазин и уборку дома? Закажите доставку и воспользуйтесь услугами клининговой компании.

Посчитайте, сколько денег вы могли бы заработать на фрилансе за время, которое вы тратите, чтобы сэкономить. Если между сэкономленной суммой и предполагаемым заработком есть разница хотя бы в 1,5 раза, смело вкладывайте — вы все равно окажетесь в плюсе.

С большими вложениями вроде ноутбука сложнее: здесь нужно посчитать, за какое время они окупятся и не ударит ли это по вашему бюджету. В любом случае наверняка у вас есть что оптимизировать. И всегда можно оформить технику в рассрочку :)

Делегируйте

Заказ на фрилансе можно разбить на несколько частей и делегировать самое простое другому фрилансеру. Делаете интервью для заказчика? Закажите черновую расшифровку аудио, а главное выделяйте сами. Нужно сделать фотосессию? Закажите ретушь «на стороне». Так вы будете успевать делать больше заказов.

Да, прибыль будет меньше, зато портфолио быстрее пополнится новыми проектами и позволит в будущем сделать цену на ваши услуги выше, а также быстрее уйти из офиса, если это то, к чему вы стремитесь.

Не забывайте про work-life balance

В какие-то дни можно оставаться в офисе после окончания рабочего дня и заниматься своими проектами или наоборот уезжать домой немного раньше и вечером работать над заказами.

Главное — не переборщить и прислушиваться к своему организму: вам все еще нужно встречаться с друзьями, заниматься спортом и перезаряжаться, это не менее важно, чем зарабатывание денег.

Оцените, можно ли работать меньше

Этот совет больше подходит для тех, у кого в приоритете фриланс или создание своего дела, а не работа в найме. Если видите, что есть свободные час-полтора в офисное время, которые вы можете забрать под собственные проекты без ущерба работе, — сделайте это.

Если вы правильно расставляете приоритеты и распределяете время, то быстрее наработаете базу заказчиков или продвинете свое дело. Всегда руководствуйтесь здравым смыслом: не стоит брать фриланс в загруженные рабочие месяцы, например, в декабре.

Есть и лайт-вариант этого способа — проводите обеденное время с пользой для своих проектов. Например, я во время работы в Google в перерывах делала фотографии для своего блога, встречалась с партнером и обсуждала планы развития.

Используйте ресурсы компании себе на благо

Необязательно скрывать, что у вас есть другие таланты, кроме обязанностей на основной работе. Я всегда старалась говорить о том, что занимаюсь иллюстрацией, так ко мне приходили заказы и даже запросы на интервью от коллег, у которых тоже были свои сторонние проекты. Когда вы используете ресурсы, находящиеся в шаговой доступности, — вы сокращаете время на поиск заказов и промо.

Развивайте свою эффективность и тайм-менеджмент

Если все предыдущее вам не помогает или не подходит, попробуйте прочитать несколько книг о саморазвитии, которые уже зарекомендовали себя. Я советую «Джедайские техники», agile-ежедневник Катерины Ленгольд и «7 навыков высокоэффективных людей».

Каждая из этих книг решает свою проблему: нехватка времени на самом деле может быть вызвана неумением правильно распоряжаться мыслетопливом, плохо развитым навыком планирования или сложностями в других сферах жизни. Решив их, вы не только найдете время на фриланс, но и улучшите свою жизнь. Осталось найти время на их прочтение, но, как и в случае с доставкой продуктов из магазина, это вложение окупит себя.

Как получить максимум

Грамотно планируйте свое время и силы.

Не стесняйтесь использовать рабочие ресурсы и время для личного проекта, если он у вас в приоритете.

Соблюдайте баланс между работой и жизнью и перезаряжайтесь.

Фото в материале: архив автора

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