Как сейчас стабильно вести социальные сети и не уйти в хаос?

Саша Алексеева, продюсер и сценарист блогеров, рассказала, как сейчас грамотно распределять свои ресурсы и делать качественный продающий контент на всех своих площадках в социальных сетях.

Начнем с проблемных зон: привычное больше не работает

И этому есть несколько объяснений.

Те бизнесы, которые привыкли выстраивать воронки продаж в Instagram*, хаотично бросились во все социальные сети. Они продолжают действовать так же, как привыкли — те же воронки, те же приемы вовлечения, те же форматы контента. Оказалось, что у каждой социальной сети своя специфика, своя особенность и правила игры, а качественное выстраивание пути клиента становится как никогда актуальным.

Диверсификация присутствия — это урок, который все блогеры и бренды проходят сейчас в ускоренном режиме. Именно это может помочь сохранить ваши активы. В то же время такое резкое появление на разных площадках порождает хаос и рассеивает аудиторию. Люди теряются в потоке ссылок на разные социальные сети, и в итоге часть из них решает не переходить никуда вообще.

Если обратимся к данным Brand Analytics, то увидим, что аудитория Instagram* упала на 30%. В то же время в блогерских чатах проводятся опросы, из которых ясно: активные пользователи Instagram* продолжают им пользоваться в обход блокировок и уходить не собираются. Делаем вывод: в этой соцсети осталась та аудитория, которая готова взаимодействовать с контентом.

Хорошо это или плохо — узнаем в том случае, если будем тестировать новые гипотезы, о которых расскажу дальше.

По тем же данным, всего 11% аудитории перешли в VK. Остальные 19% не растворились в воздухе, они продолжают искать удобную для себя площадку. Аудитория, которая привыкла потреблять контент в Instagram* и перешла оттуда в VK — все еще меньшинство среди пользователей отечественной соцсети. По большей части в VK сидят те же люди, кто сидел там и до блокировок.

Что уже можем заметить у блогеров, которые все же перегнали свою аудиторию в VK? Первые ошибки: инфлюенсеры решили скопировать свои привычные шаблоны и вести контент по-прежнему.

Но через пару постов с незамысловатыми заголовками «Доброе утро!» они заметили, что в VK совсем другое потребительское поведение. Люди не смотрят сториз, а значит, находятся в меньшем эмоциональном контакте с блогером. Это вновь доказывает: нужны другие стратегии. Например, в VK продажи строятся через длинные сторителлинги, таргет и полезные посты.

Идея: как вернуть тех, кто не сидит пока ни VK, ни Telegram

Это про те 19% людей, кто потерялся где-то между Instagram*, VK и Telegram. Скорее всего, эти люди заняты своими повседневными заботами и решили оградить себя от информационного шума. Но они все так же нуждаются в информации, у них осталась потребность во взаимодействии и обмене опытом. Поэтому сейчас они используют поисковики — «Яндекс» и Google.

Соответственно, есть решение, которое позволит найти их и закрыть те самые потребности. Это — создание своего сайта (привет, 2000-е!), где вы будете размещать контент.

Такой канал позволит создать поток лидогенерации, вы сможете привлекать трафик из различных источников, тем самым и аккумулировать аудиторию. Что я вижу в качестве конкретных идей? Сайт-блог, чтобы мотивировать людей возвращаться ежедневно или сайт с обзорами и разборами.

Важно: чем чаще они будут следить за вами, тем больше будут вам доверять как личности и как эксперту.

Куда теперь вести трафик и как выстраивать контент?

Для начала нужно четко определить свою воронку продаж (как у вас будут выстроены продажи в блоге и взаимодействие с клиентами). После нужно понять, какие ключевые смыслы вы будете доносить на всех этапах воронки: помните, что они должны совпадать и в рекламной подаче, и в оффере, и в контенте в ваших социальных сетях.

Затем нужно выбрать подходящие для вашей ниши источники трафика — таргет, реклама у блогеров, короткие видеоролики и т.п.

Теперь, исходя из этого, необходимо определить, куда вести этот трафик — какая социальная сеть будет выступать вашей посадочной страницей. Здесь вы принимаете аудиторию и диверсифицируете ее.

Кстати, Telegram в качестве посадочной страницы не подходит, потому что это не социальная сеть, а мессенджер.

Посадочная страница должна:

Давать полное представление о вас;

Давать возможность быстро ознакомиться с вашей экспертизой, опытом и повзаимодействовать с вами;

Рассказать о продукте.

Это может быть как сообщество VK, так и Instagram*. На сегодняшний день мой совет — оставить Instagram* посадочной страницей и выбрать еще одну социальную сеть, на которую вы будете дублировать контент. Трафик на посадочную страницу в Instagram* сейчас можно привлекать с помощью рекламы у блогеров, взаимопиара, коллабораций, профильных марафонов и Reels*.

Когда новая аудитория пришла на посадочную страницу (например, Instagram), важно ее вовлечь и перевести на другие площадки. Для того, чтобы дальше греть аудиторию и не терять с ней связь, отлично подойдет Telegram-канал. Помните, что те, кто пришел с рекламы, должны сразу увидеть контент, который релевантен вашему офферу.

Что стоит делать с контентом в Telegram:

Главный принцип — по делу, логично и честно.

Помним об оффере: что мы предложили в рекламе? Даем соответствующий контент.

Короткий прогрев в 7-10 постов, каждый из них пронумерован.

Все посты должны быть взаимосвязаны с собой, это побудит аудиторию прочитать всю серию постов из прогрева.

В постах раскрывается ваш опыт, твердая экспертность и кейсы.

Не забываем про продажи: рассказываем, как можно перенять ваш успешный опыт и предлагаем свой продукт.

Важное примечание

В разных бизнесах, в разных продуктах услугах — это могут быть разные воронки, варианты посадочных страниц и каналы для прогревов. Все зависит от того, какой у вас основной контент.

Вам больше подойдет VK, если вы находитесь в сегменте в дешевой ценовой категории, а также если вы продаете через визуал (такие ниши, как, например, стоматология и косметология, где важно фото до/после). Здесь для привлечения трафика используется таргет, «Клипы VK», реклама в пабликах и коллаборации.

Если вы работаете в каком-то более сложном сегменте, например, финансы, инвестиции, психология, то лучше выбирать «Яндекс.Дзен» и простраивать там профессиональный блог, это тоже будет одним из источников трафика на вашу посадочную страницу. Там, кстати, есть встроенная монетизация для поддержки экспертов.

Не бойтесь тестировать, общаться с аудиторией и выстраивать с ней связи. Главное, чтобы действия были логичными и точечными. Мы все вступаем в эпоху нового потребительского поведения, поэтому чего-то не знать — это нормально.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Shutterstock / 13_Phunkod

Иллюстрация предоставлена автором.