«Скованные одной цепью»: как бизнесу достичь логистического баланса

Цепочка поставок на деле представляют собой клубок взаимосвязей. В один день она может работать как часы, а в другой — рассыпаться в прах из-за какой-то переменной, которая вышла из строя.
Генеральный директор мебельной фабрики «Кухонный Двор» Александр Семенов поделился советами, как оптимизировать процессы и улучшить сотрудничество с логистическими партнерами, чтобы работа продолжалась даже в непредвиденной ситуации.
Фокус на себя: деловая интроспекция
События прошлых лет привели к тому, что сегодня компании стали более тщательно подходить к планированию и выбору решений для построения крепких цепочек поставок.
На первый план вышла аналитика. Она:
- помогает оценить реалистичность планов;
- изучить каждый аспект эффективности логистической системы;
- дает возможность соблюсти оптимальный баланс между закупками Just in Time («под продажу/производство») и Just in Case («про запас»), повышая устойчивость процессов в долгосрочной перспективе.
Определить области, требующие внимания, помогут современные технологии, например:
- Аналитика данных или технологии IoT позволят отследить движение товаров, обнаружить изменение спроса, выявить ошибки в логистических процессах и оперативно среагировать на сбои.
- Платформы для автоматизации бизнес-процессов дадут возможность стандартизировать ежедневные задачи и снизить зависимость от определенных специалистов.
- Система закупок по МТА позволит размещать заказы на закупку продукции на перспективу. Она анализирует средний расход за необходимый период и рекомендует объем заказа.
При желании можно пойти дальше и внедрить резервирование и размещение заказов по ТОС, чтобы иметь буфер и резерв продукции как на долгий, так и на короткий срок без излишков или недобора.
Фокус на других: красота в глазах смотрящего (за рынком)
Чтобы держать нос по ветру в плане логистики, нужно смотреть не только внутрь своего бизнеса, но и на ситуацию вокруг, следить за потенциальными поставщиками.
Своевременная аналитика поможет оперативно отреагировать и внести стратегически важные изменения в цепочки поставок.
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Так, благодаря непрерывному мониторингу рынка весной 2022-го нам удалось быстро найти альтернативу поставщикам комплектующих среди отечественных компаний. И хотя доля импортных комплектующих для мебели в краткие сроки снизилась с 50% до 30%, качество осталось прежним.
Осведомленность о состоянии рынка и намечающихся изменениях на нем сделает компанию более гибкой и даст возможность оперативно принимать правильные решения. Я советую обратить внимание на следующие способы:
Мониторинг ситуации
Классическое наблюдение — самый простой и наименее затратный метод.
В помощь будут:
- тематические СМИ,
- блоги,
- отраслевые, бизнес- и инсайдерские Telegram-каналы.
Для мебельной отрасли это могут быть отраслевое издание «Индустрия мебели», Telegram-каналы «е-пром», «Твой Мебельщик», «Поставщики Россия».
Другим отраслям бизнеса могу порекомендовать Telegram-каналы, посвященные бизнесу или логистике в целом, например, «Логист» или «В школе этому не учат».
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Еще можно использовать облачные площадки для проведения закупок, там публикуется много прикладной информации.
Нетворкинг
Роль отраслевых мероприятий трудно переоценить:
- там можно завести много полезных знакомств,
- узнать о деятельности потенциальных поставщиков,
- вживую убедиться, насколько заявленные ими планы и успехи соответствуют действительности.
Если говорить о мебельной отрасли, это, например, выставки «Мебель» и UMIDS или ежегодный Мебельный бизнес-форум.
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Для остальных отраслей это могут быть крупные мероприятия, посвященные теме логистики, например, Московский Международный Логистический Форум.
Причем речь идет не только о мероприятиях в России, но и за рубежом — в 2022-м мы посещали одну из ведущих выставок мебельной отрасли в Турции. Но в зависимости от текущих задач более «камерные» локальные мероприятия тоже помогут завести прикладные знакомства.
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Развитие GR-направления тоже играет важную роль. Так, в случае масштабного кризиса и налаженных связей государство может:
- дать отсрочку на выплату налогов,
- предоставить субсидию на пополнение оборотных средств.
За счет этого можно будет оперативно заключить партнерские соглашения с новыми поставщиками.
Тестирование
Даже если в текущем моменте компанию полностью устраивает пул ее поставщиков, будет нелишним проводить тесты продукции альтернативных партнеров.
Закупка тестового объема товара позволит тщательно и без спешки проверить их качество и соответствие требованиям и сравнить продукцию с предложением текущего поставщика.
На своей фабрике до начала сотрудничества с каким-либо поставщиком мы проводим первичное, вторичное и промышленное тестирование продукции на соответствие параметрам разработанного нами внутреннего чек-листа — это дает возможность при необходимости экстренно «починить» разорванную цепочку за счет уже проверенного ранее сырья.
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Это выгодно и нам, и тем поставщикам, которые «драйвят» изменения на высококонкурентном рынке, предлагая новые качественные товары и не боясь прямого сравнения с компаниями аналогичного профиля по итогам реальных тестов.
Фокус на своих: доверяй, но проверяй
Важное условие обеспечения надежности логистических процессов — регулярный check-up партнеров.
- Как они себя чувствуют?
- Какие возможности перед собой видят?
- Какие угрозы?
Для качественной сторонней оценки их деятельности важно руководствоваться такими принципами.
Стандартизацией
Для качественного отбора и контроля работы поставщиков важно разработать стандарты их оценки.
Если говорить о поставщиках сырья для мебельного предприятия, следует принимать во внимание такие критерии:
- надежность,
- соблюдение оговоренных сроков,
- точность комплектации,
- резервирование материалов на складе поставщика,
- стабильное качество продукции.
Единые требования ко всем партнерам позволят трезво оценивать сотрудничество с каждым из них по отдельности.
Диверсификацией
На этапе выбора поставщиков важно руководствоваться принципом разнообразия. Тогда, например, во время внезапного сбоя цепочек поставок в одном из регионов присутствия компания не окажется в критической ситуации, так как сеть ее поставщиков охватывает и те регионы, которых не коснулась проблема.
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По мере расширения бизнеса важно следить, чтобы соблюдался баланс — присутствия, возможностей, используемых товаров — и не происходили перекосы в какую-то одну удобную здесь и сейчас сторону.
Анализом рисков
С целью минимизации проблемных ситуаций важно регулярно проводить анализ рисков в работе с партнерами на ежемесячной или ежеквартальной основе.
На помощь могут прийти SCM-системы — благодаря им компании могут отслеживать изменения в огромных массивах данных всех логистических процессов: от стоимости товаров до сроков поставки. Мы в своей деятельности используем автоматический рейтинг поставщиков, учитывающий сроки поставок, изготовления материала и количество брака.
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Простая истина: чем быстрее бизнес предпринимает меры для нивелирования своевременно выявленных рисков, тем меньше издержек он понесет в долгосрочной перспективе на минимизацию последствий.
Даже сейчас, в относительно непростое время, это сделать реально, причем в некотором плане даже проще, чем когда-либо. Все сценарии возможны, а значит, есть смысл охватить все направления сразу.
Фото на обложке: Shutterstock / FOTOGRIN
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