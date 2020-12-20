Как ответить на ковидные вызовы в логистике и обеспечить устойчивость цепей поставок

Коронавирусные ограничения привели к масштабной перестройке цепей поставок: произошла деглобализация, сократились финансовые возможности компаний, при этом возросла роль экологичных подходов в бизнесе. В таких условиях шеринг-экономика становится все более востребованной в B2B сегменте. О вариантах решения ковидных проблем рассказал Андрей Писарцов, генеральный директор CHEP в России.

Вызов: Деглобализация и закрытие границ

Карантинные меры по борьбе c коронавирусом, сокращение взаимодействия между странами, закрытие границ привели к тому, что мировой рынок стал менее глобализированным. По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), объем международной торговли сократится на 13-32% по итогам 2020 г. – до уровня 2000х гг. и может не восстановиться в ближайшее время.

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) прогнозирует, что объемы прямых иностранных инвестиций сократятся на 30-40% по итогам 2020 г.

На смену глобализации (тренду на интеграцию экономик, создание международных цепей поставок) пришла «слоубализация» (slowbalization), которая выражается в замедлении темпов роста и более локальном развитии цепей поставок.

Так, по данным Международной ассоциаций воздушного транспорта (IATA), по состоянию на июнь 2020 г. объем международных авиа-грузоперевозок сократился на 27% по сравнению с 2019 г.

Решение: Закупаться с запасом и использовать гибкие склады

В текущих условиях компании должны учитывать, что различные государства могут вводить карантинные ограничения, в том числе закрывать границы. Чтобы минимизировать риск межстранового взаимодействия, имеет смысл закупать продукцию впрок (наращивать так называемый страховой запас) и аккумулировать ее на складах в странах присутствия.

Конечно, увеличение страхового запаса на складе ведет к росту затрат на хранение, но и способствует снижению риска убытков из-за простоя.При этом важным фактором становится гибкость условий аренды складских помещений, поскольку постепенно товар будет распродаваться, а значит, будет расти доля неиспользуемых площадей.

Шеринг (совместное использование) складских помещений позволяет решать эту проблему. Модель шеринга складов и хранилищ предлагает более гибкие условия по сравнению с традиционной арендой: меньший срок аренды по сравнению с традиционной, а также возможность не платить за неиспользуемые площади.

Шеринг хранилищ особенно востребован эпоху пандемии, когда условия на рынке быстро меняются. Так, американская платформа для совместного использования складских помещений Flexe заявила о сорокапроцентном росте загрузки во время локдауна.

Вызов: Ограничение финансовых возможностей

Экономические последствия коронавируса ощутили на себе многие отрасли, в том числе значительно пострадали цепи поставок – закрылась часть производств, были введены ограничения на трансграничные перемещения продукции, работников, сырья, упал спрос на товары. Компании были вынуждены быстро пересмотреть подходы к ведению бизнеса и искать способы сокращения затрат.

Решение: Брать в аренду все от оборудования до упаковки

Один из способов сокращения затрат бизнеса – это аутсорсинг не ключевых задач. Компания перестает тратить время сотрудников на второстепенные активности и фокусируется на своих ключевых компетенциях. В связи с этим аренда, лизинг, шеринг ресурсов в b2b — это те сервисы, которыми компании будут активно пользоваться в перспективе ближайших лет.

Данный подход активно использовался многими крупными компаниями и ранее, чтобы снизить задействованный оборотный капитал. Подобные сервисы способствуют росту стоимости компаний на рынке для инвесторов, потому что сервисы лизинга и аренды сокращают требования к размеру рабочего капитала при сохранении или росте выручки.

Практика показывает, что совместное использование ресурсов делает их более доступными. Хороший вариант сокращения затрат на оборудование — сервис краткосрочной аренды спецтехники Cat Rental Store от Caterpillar. Сервис предоставляет в аренду оборудование марки Caterpillar для строительной, добывающей и других отраслей.

Компании получают доступ к технике на определенный период по более низкой цене по сравнению с лизингом, благодаря чему снижают свои издержки и увеличивают адаптивность к изменяющимся на постковидном рынке условиям.

Шерить можно в том числе и упаковку. Так, сервисы пулинга многооборотной тары (аренды паллет) способствуют экономии в крупных розничных и FMCG компаниях. На сегодняшний день многие компании-производители товаров вынуждены закупать в годовом масштабе от 1 до 5 млн паллет, необходимых для транспортировки продукции в магазины.

Согласно расчетам CHEP, крупнейшей в мире пулинговой компании, переход на пулинг позволяет сократить расходы в среднем на 17-30%. Пулер берет на себя управление транспортной тарой: производители пользуются сервисом пулинга паллет для доставки товаров в розничные сети.

Пулер обеспечивает своевременную поставку паллет производителю, самостоятельно занимается их возвратом из ритейла, ремонтирует и восстанавливает тару.

В результате компаниям не требуется постоянно закупать новые паллеты и вести их учет, что снижает финансовую и административную нагрузку.

Вызов: Запрос клиентов на снижение экологического следа

Пандемия актуализировала обсуждения вопросов защиты окружающей среды. С одной стороны, из-за карантинных ограничений мировая экономика замедлилась, сократились темпы потребления товаров и услуг.

В результате одномоментно снизилась эмиссия парниковых газов и уменьшилось потребление энергии. С другой стороны, эпидемия вызвала панические закупки товаров, увеличение спроса на одноразовый пластик и средства индивидуальной защиты, то есть образуется все больше неперерабатываемых отходов.

Вместе с тем ориентация на экологию и снижение воздействия на окружающую среду становится принципом конкурентоспособности компаний. Порядка 75% покупателей в мире требуют от компаний ведение экологически ответственного бизнеса.

Люди готовы отказываться от продукции компании, если считают ее неэкологичной. Кроме того, набирает популярность «зеленое» инвестирование. Все больше международных инвесторов отдают предпочтение компаниям, следующим принципам устойчивого развития.

Решение: Переходить на экологичные сервисы

Существует немало сервисов, позволяющих снижать экологический след компаний. Примером успешной реализации такого подхода является Голландская биржа обмена избыточными материалами (Excess Materials Exchange, EME) – это шеринг-платформа, позволяющая компаниям обмениваться ненужными или вышедшими из оборота ресурсами, которые могут быть повторно использованы.

Биржа запустилась в 2019 г. в тестовом режиме. В тестовом запуске участвовали 10 европейских компаний. За год через биржу прошло порядка 70 тыс. тонн отходов, которые остались в обороте.

Логистика – одна из сфер, в которой можно эффективно снижать воздействие на окружающую среду. Например, в мире все активней развивается совместное использование транспорта для перевозки сырья и продукции. В среднем один грузовик становится источником 940,64 г СО2-экв/т-км (перевозка одной тонны груза на километр).

В результате использования шеринг-модели загрузка автомобилей увеличивается в среднем на 15-40% (в зависимости от размеров транспортного средства), а их количество на дорогах значительно сокращается.

Вывод

Шеринг-сервисы, то есть платформы, предполагающие вовлечение простаивающих активов в экономическую деятельность через обмен или аренду, становятся все более востребованными в сложившейся ситуации. Они помогают бизнесу адаптироваться к меняющимся условиям – предоставляют сервисы «по запросу» — ровно в том объеме и в том месте, где такой сервис нужен.

Применение шеринг-модели в разных аспектах (гибкие склады, аренда тары и оборудования, обмен излишками и т.д.) позволяет обеспечивать гибкость и экономию, а также способствует снижению экологического следа бизнеса.