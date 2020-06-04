С севера на юг: как Лос-Анджелес становится альтернативой Кремниевой Долине и Нью-Йорку

В то время как стартаперы превозносят Кремниевую Долину , в противоположной части Калифорнии находится не менее привлекательный островок венчурного инвестирования. Александр Лазарев, венчурный инвестор, партнер международного венчурного фонда Maxfield Capital , рассказывает о перспективах Лос-Анджелеса как площадки для развития технологического бизнеса.

Раньше я занимался венчурным бизнесом в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и других городах, а недавно переехал в Лос-Анджелес. Оказалось, с точки зрения ведения бизнеса и условий проживания, этот город гораздо комфортнее остальных. Есть возможность заниматься серфингом и жить вместе с семьей — этому немало способствуют климат, локация (Лос-Анджелес находится рядом с Сан-Франциско) и хорошее авиасообщение с Нью-Йорком, Москвой и ключевыми европейскими городами.



Однако гораздо важнее то, что Кремниевый пляж приспособлен для развития технологических стартапов, ничуть не хуже, чем Сан-Франциско. Южная Калифорния уже выпустила несколько крупных стартапов, включая Snap, SpaceX и Tinder. Конечно, они не так влиятельны как Google или Facebook, но их появление говорит о перспективности местной венчурной сцены.



Чтобы разобраться, удастся ли Лос-Анджелесу встать на пьедестал стартап-хабов, сравним его с главными конкурентами — Сан-Франциско и Нью-Йорком. В 2019 году все три мегаполиса вошли в топ-50 лучших мест для бизнеса. Они же считаются городами США с самыми дорогими «экзитами», общая сумма которых превышает $853,4 млрд.

Лос-Анджелес

Проживание

Многие приезжают в Голливуд не только ради субтропического климата, серфинга в Малибу и прогулки к знаменитой надписи Hollywood. Например, в городе достаточно предпринимателей из Сан-Франциско, которые отправились на южное побережье после привлечения нового раунда инвестиций. Так они надеются сэкономить — и не зря: максимальная стоимость аренды студии в Лос-Анджелесе составляет $1,8 тыс.

Это меньше, чем в Кремниевой долине, которая считается самым дорогостоящим местом для проживания — там стоимость аренды такого же жилья достигает $2,8 тыс. Сан-Франциско — город контрастов. Он занимает третье место по количеству миллиардеров в мире, согласно отчету Wealth-X, но одновременно с этим город известен большим количеством бездомных и высоким уровнем преступности.

Если же говорить о Нью-Йорке, то стоимость аренды сильно зависит от локации. К примеру, квартира на Манхэттене обойдется в сумму около $4 тыс. в месяц, но если вы не планируете жить в центре, можно найти вариант гораздо дешевле. Для сравнения с Сан-Франциско и Лос-Анджелесом можно также привести стоимость студии — она составляет $2,4 тыс., то есть немного дешевле, чем в Кремниевой долине.

Нетворкинг для стартапов

Обзавестись полезными контактами на старте помогут отраслевые мероприятия, которых в избытке в каждом из перечисленных мегаполисов. Но на мой взгляд, самые крупные конференции для стартапов проходят в Сан-Франциско, куда предприниматели приезжают для поиска полезных знакомств со всего мира.

Одна из них — TechCrunch Disrupt, которая была запланирована очно на сентябрь этого года, но теперь в связи с пандемией Covid-19 будет проведена онлайн. На протяжении пяти дней сотни стартапов в разных категориях будут делиться своими историями успеха с гостями со всего мира.

Нью-Йорк также часто называют меккой нетворкинга. В числе известных бизнес-ивентов — World Business Forum, который ежегодно собирает в Линкольн-центре около 2 тысяч CEO из более чем 40 стран. Также в Нью-Йорке проходит Fast Growth Icons для начинающих предпринимателей и прочие крупные события.

В Лос-Анджелесе можно присоединиться к AI LA — это сообщество, которое организует мероприятия, семинары и делится контентом в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и других технологий. В него входят более 5 тысяч предпринимателей. Бизнес в сфере здравоохранения может обратить внимание на Scale.la, а техническим компаниям Лос-Анджелеса будет полезен сервис Built In LA.

Нью-Йорк

Отраслевое распределение

Многие таланты предпочитают жить в Лос-Анджелесе или около него, а не в районе залива еще и из-за разнообразной развлекательной сцены. Город считается международным центром индустрии развлечений — здесь расположены офисы игровых разработчиков вроде Activision Blizzard, а также музыкальных и видео стартапов.



В период с 2012 по 2017 год игровые стартапы в Лос-Анджелесе имели 5% в доле общего регионального венчурного финансирования. Поэтому многие компании в сфере развлечений и дизайна с уверенностью стартуют именно в Лос-Анджелесе, а с учетом того, как быстро развивается направление виртуальной реальности и геймификации, местная стартап-экосистема продолжит расти.



При этом город немного отстает от Кремниевой долины в направлениях, включающих искусственный интеллект, робототехнику, deep tech, SaaS и многие другие. Постепенно в этом регионе увеличивают присутствие и мировые финансовые компании — например, JP Morgan недавно объявил о планах открыть центр инноваций Fintech.



В свою очередь Нью-Йорк — финансовый и медийный центр США, что делает город универсальной площадкой для развития бизнеса, независимо от размера и зрелости. В числе плюсов — большая концентрация головных офисов крупных компаний, которые являются потенциальными клиентами стартапов, и наличие профильных венчурных инвесторов. Особенно это касается направлений fintech, advertising и real estate.

Тем не менее, на мой взгляд, в Лос-Анджелесе сосредоточена мощная база талантов: в южной Калифорнии достаточно высококвалифицированных IT-специалистов, которых выпускают более 10 крупных образовательных учреждений с инженерным уклоном, в том числе CalTech, Harvey Mudd, UCLA. Конкуренция за них меньше, чем в Сан-Франциско и Нью-Йорке — по числу стартапов, в которых могут быть задействованы инженеры, Лос-Анджелес пока отстает от двух других мегаполисов.

Сан-Франциско

Венчурный ландшафт

Если сравнивать венчурный ландшафт Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, то, конечно, первые два выигрывают по масштабу. Кремниевая долина — самая крупная стартап-экосистема в мире, стоимость которой превышает $279 млрд. Достаточно сказать, что в долине находятся почти 2 тысячи бизнес-ангелов и R&D-центры многих международных корпораций (таких как Google, Facebook и Apple).



В свою очередь, Нью-Йорк так же, как и Сан-Франциско, носит звание получателя «сверхгигантских» раундов венчурного капитала в США. В 2019 году фонды вложили рекордные $17,2 млрд в местные стартапы, что на 20% больше, чем в 2018 году, согласно отчету Money Tree. Самой активной венчурной фирмой в Нью-Йорке является Lerer Hippeau — с начала 2010 года она заключила более 480 сделок, и 287 из них — с компаниями, базирующимися в районе Нью-Йоркской агломерации.



В Лос-Анджелесе примерно 30 акселераторов и 45 инкубаторов. Один из самых известных акселераторов — Amplify LA — финансировал в том числе Apple, Google и FanDuel. Также в городе находятся акселераторы Idealab, Startup UCLA Summer Accelerator Program, Launchpad.LA и пр.



Однако у Лос-Анджелеса есть неординарное преимущество перед другими стартап-экосистемами — это комьюнити местных музыкантов и артистов, которые пробуют венчурное инвестирование как новый инструмент увеличения своего финансового состояния вне Голливуда. Ни один другой город США не может похвастаться таким бонусом.



Например, Уилл Смит совместно с японскими предпринимателями основал венчурный фонд Dreamers VC, который поддерживает проекты на ранней стадии развития. Также в числе известных частных инвесторов супермодель Тайра Бэнкс, актриса Джессика Альба и другие артисты. Также именно в Лос-Анджелесе живут всемирно известные технологические предприниматели — сооснователь PayPal Питер Тиль и сооснователь SpaceX Илон Маск.

Голливуд

Перспективы Голливуда

Сейчас Лос-Анджелес обрастает офисами гигантов технологической отрасли. Google в январе подписал контракт на строительство третьего кампуса в Лос-Анджелесе, там же находится офис Netflix, а кинопроизводство Amazon переехало в Culver City Studios в 2017 году. Это повышает не только авторитет рынка для инвесторов, но и привлекает в город молодые проекты из других городов США. Так, в 2019 году Лос-Анджелес вошел в пятерку лучших экосистем для стартапов по версии Startup Genome.

На мой взгляд, есть несколько причин, чтобы выбрать Лос-Анджелес в качестве стартовой площадки на американском рынке:

Стоимость проживания в Лос-Анджелесе гораздо ниже, чем в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Кроме того, город удобен с точки зрения логистики и находится неподалеку от Кремниевой долины. Город лидирует в нескольких технологических секторах США: игры, электронная коммерция и онлайн-медиа, поэтому стартапам, развивающимся в этих направлениях, будет проще искать инвестора в Южной Калифорнии. В Лос-Анджелесе находится более 10 крупных образовательных учреждений с инженерным уклоном, в том числе CalTech, Harvey Mudd, UCLA, поэтому местные специалисты ничуть не уступают по уровню квалификации тем, что работают в Кремниевой долине или Нью-Йорке. В Южной Калифорнии достаточно много венчурных фондов, офисов крупных корпораций и звездных инвесторов. То есть масса возможностей, чтобы привлечь финансирование и найти клиентов. В этом смысле Лос-Анджелес обладает преимуществами и Нью-Йорка, и Сан-Франциско — если в первом в основном расположены офисы крупных компаний (потенциальных клиентов), то в Кремниевой долине сконцентрированы потенциальные инвесторы.

Постепенно связь между Голливудом и новой экономикой венчурного инвестирования крепнет, а Лос-Анджелес продолжает укреплять свои позиции в рейтингах самых перспективных экосистем для стартапов. Поэтому я считаю, что сейчас подходящее время для стартапов и венчурных инвесторов подумать о локализации здесь своего международного офиса.





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