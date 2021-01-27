Изменения не за горами: маркировка — самое актуальное на 2021 год

Сейчас для представителей розницы как никогда актуальны изменения и соответствующие вопросы по маркировке разных групп товаров и отраслей. До каких-то отраслей изменения законодательства и нормы работы с продукцией разных групп товаров уже дошли, кто-то на пороге перемен.

2020 год ознаменовался нововведениями для компаний самых разных отраслей и масштабов, а результатом этих перемен мы видим установление порядка работы всех секторов с товарами разного вида производства и потребления, будь то молоко, духи или шины. Каждый сектор получает в своем порядке распоряжение, пока в рамках экспериментов.

Чтобы разобраться с актуальными изменениями по вопросам маркировки, отметим ключевое отличие: описываемый процесс сосредоточен на двух больших сегментах, на которые разделяется весь ритейл: food и non-food. Для ярких представителей категории «легкая промышленность» — non-food как непродуктовый ритейл — настали «жаркие» времена. Оборот товаров этой категории, не прошедший маркировку попал под запрет с первого января наступившего года.

Теперь представители промышленности — участники оборота, а именно: производители, импортёры, представители розницы и оптовых продаж — обязаны представлять актуальные данные о маркировке, вводе в оборот продукции, непосредственно об обороте и выводе из него в Честном ЗНАКЕ.

Нереализованный до обозначенной даты товар к маркировке разрешен пока до 1 февраля.

В продуктовом сегменте «food» товаров высокой оборачиваемости 15.12.20г. вышло не менее долгожданное юридическое предписание для категории «молочная продукция», изменившее 792-е Распоряжение Правительства России от 28 апреля 2018 года. По актуальному Распоряжению № 3322 маркировка для категорий «мороженое» и «сыры» обязательно должна быть проведена с 1 июня текущего года. С 1.12.21 г. примут эстафету молочные продукты, попадающие под условие: срок годности продукта менее 40 дней.

Продукция других подгрупп товаров со сроком годности, превышающем указанную норму, чуть раньше — с 1.09.21 г.. В Распоряжении Правительства № 2233-р от 02 сентября прошедшего года появились исключения, касающиеся некоторых видов продукции из молока. Не будут подлежать маркировке:

молочные продукты с массой товара 30 граммов нетто и менее, упакованные в организациях розничной торговли непромышленным способом;

детское питание для детей до 3 лет;

специализированное диетическое питание: профилактическое и лечебное.

Помимо Распоряжения Правительства от 15 декабря ушедшего года, Постановление Правительства России № 2099 обязует с 1.12.21 г. фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы. С 1.09.22 г. товары опт и розница должны ввести объемно-артикульный учет. Это мера предпринята специально для облегчения учета оборачиваемости молочной продукции, срок хранения менее 40 дней и как временная мера для товаров срок годности которых превышает 40 дней. С 1.12.22 г. маркировка станет обязательна у фермеров при продаже через собственную розницу и прямых продажах.

Сроки хранения более 40 дней обеспечат продукции поэкземплярный учет, а объемно-артикульный способ ведения учета, когда в универсальном передаточном документе указываются коды товаров без указания кодов идентификации передаваемой продукции — отменяется с 1.12.23 г.

Рассмотрим также предстоящие изменения в сегментах товара: продуктовые и промышленные. В продуктовой нише свои особенности учета — приходится учитывать следующие факты: вес, сроки годности, высокую скорость оборачиваемости и все эти факторы в целом являются определенным сдерживающим условием на пути к внедрению маркировки.

Поэтому она стартовала в первую очередь в сегменте промышленных товаров, таких как обувь или меховые изделия. На базе полученного опыта для обуви по внедрению прослеживаемости стала внедрятся маркировка в других видах промышленной продукции: шины, фотокамеры, духи, товары легкой промышленности.

Продукты к маркировке были запланированы также системой Честный ЗНАК. Сигареты стали первым промаркированным подакцизным продуктом. Маркировка планируется к запуску и для упакованной воды, молочной продукции, пива и пивных напитков. Упакованная вода проходит маркировку в рамках эксперимента с 1.04.20 г. до 1.03.21 г., после чего традиционно предполагается выход Постановления Правительства о запуске уже боевого режима маркировки.

Для товара категории «пиво и пивные напитки» уже подключена ЕГАИС, но главная задача Правительства — организовать его поштучное прослеживание, бороться с контрафактом и отстаивать права потребителей. В сентябре 2020 глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил маркировать «пиво». Запуск эксперимента ожидается в середине 2021 года для следующих видов: пиво, упакованное в стеклянную, алюминиевую и пластиковую тару и пиво в кегах.

Эксперимент маркировки для категории «велосипеды» завершился 31.05.20 г.. Их официальная маркировка по упомянутому выше Распоряжению № 3322 стартует 1.09.21 г.. В список будущих маркированных товаров, наряду с велосипедами двухколесными вошли трехколесные, рамы и велосипеды с двигателем.

Эксперимент для кресел-колясок проходит с 1.09.20 по 1.06.21 г.. В нем участвуют кресла-коляски разных видов: с ручным приводом без механических устройств для передвижения, электрические, оснащенные двигателем или другими механическими устройствами для передвижения. По завершению эксперимента, как и в остальных случаях, Правительство России выпустит постановление, определяющее сроки запуска официальной маркировки данной группы товаров.

По традиции самые активные участники оборота —производители, импортеры и оптовики, где особенно усложняется логистика. Они первые участвуют в экспериментах и благодаря их практическому опыту, ошибкам и замечаниям, маркировка отлаживается и приобретает окончательный алгоритм действий.

Конечно, линии по производству обуви и молока существенно различаются. В основном маркировка промышленных товаров осуществляется на складе или в момент агрегации в транспортные единицы уже после выпуска. При маркировке молочной продукции на производстве приходится встраивать новые процессы в существующие линии: нанесение на каждую единицу товара, беря во внимание скорость линии, валидация и отбраковка кода, автоматическая агрегация с использованием машинного зрения; нанесение кода на транспортную упаковку.

Все это в совокупности с широким спектром видов упаковки молока, особенностями ее выпуска, например, во влажной или увлажненной упаковке, критическими температурами в процессе запайки в пленку, также при групповой упаковке, — это делает весь процесс нанесения кода на товары категории «молочная продукция» одним из самых сложных.

Инженерам приходится встраивать специальную технику для нанесения кода, сканеры для валидации и группового считывания, отбраковщики и накопители в условиях ограниченности пространства как на самой линии, так и в помещении, где она установлена. Нам помогает опыт наших специалистов, приобретенный еще во время внедрения ЕГАИС при производстве алкогольной продукции.

Останавливаясь на уже внедренных контурах маркировки в табаке, лекарствах, обуви, духах, шинах и фотокамерах можно выделить ряд ключевых моментов, которые в целом характеризуют готовность бизнеса:

Не внедренный управленческий учет, когда бизнес ведется на коленке и в тетрадке с использованием минимальных средств; Изменение своих внутренних бизнес процессов; Решение все делать самостоятельно; Пересорт марок; Неготовность собственной товароучетной системы; Неготовность партнеров к работе через ЭДО.

Для участников эксперимента есть возможность использовать универсальную дорожную карту для осуществления бесшовной и безболезненной маркировки. Ее можно рассматривать как чек-лист, в первую очередь это относится к производителям, импортёрам:

получение усиленной квалифицированной электронной подписи, не приобретенной ранее, чтобы зарегистрироваться на платформах для работы с системой Честный ЗНАК;

регистрация в GS1 RUS и Национальном каталоге;

регистрация и оформление «кабинета» в системе Честный ЗНАК;

получение доступа к ПАК Честный ЗНАК, чтобы получить коды: станция управления заказами (СУЗ) с регистратором эмиссии — это программа помогает их заказывать. СУЗ управляет регистратором эмиссии, осуществляющим непосредственно генерацию кодов. СУЗ позволяет работать любым удобным способом: и напрямую, и через личный кабинет, и через товароучетную систему, подключенную к системе маркировки;

описание по установленной форме и получение GTIN (код товара) в GS1 RUS и в национальном каталоге;

регистрация, оформление «кабинета»;

доработка своей учетной системы при использовании нетиповой конфигурации и невозможности ее обновления;

обновление системы для сохранения функционала маркировки, при необходимости можно обратиться к ее разработчикам;

настройка обмена товароучетной системы с системой Честный ЗНАК;

настройка работы с оборудованием для маркировки;

инвентаризация остатков и их маркировка упрощенными кодами или с полным описанием (при соответствующем требовании закона по маркировке остатков). Упрощенные коды маркировки актуальны, когда не получается маркировать полным описанием, например, при потере документов на товар или если нет понимания в его происхождении;

настройка работы электронного документооборота;

приобретение и внедрение линий маркировки, верификации. Для этого необходимо обследование текущих производственных процессов и виртуальное моделирование, экспликация встраиваемого оборудования на линии.

Для подготовки склада необходимо:

приобрести и подготовить соответствующим образом оборудование: термотрансферные принтеры для маркировки остатков и новой продукции, кодов агрегации, сканеры 2D для работы с кодами, терминалы сбора данных с программой для работы на приемке, отгрузке или при инвентаризации с кодами и интегрирования с товароучетной системой;

внедрить помарочный учет, построить систему маркировки в рамках текущих бизнес-процессов организации;

подготовить рабочие места, линейный персонал склада для работы с уже промаркированным товаром, при необходимости внедрить должность оператора маркировки или возложить на кого-то эти обязанности.

Представителям любого сегмента рекомендуем сделать дорожную карту внедрения маркировки во избежание самых разных ошибок, будь то неправильный учет и отгрузка, пересорт и т.д. Иногда стоит обратиться к специалистам по данному вопросу, который для многих сложен и в новинку, чтобы внедрение маркировки на предприятии с профессиональным подходом прошло эффективнее.