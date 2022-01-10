Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году

Вместе с СЕО Prequel (мобильный фото- и видеоредактор с 70 млн пользователей в мире) Тимуром Хабировым разбираемся, как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году, что ее ждет дальше и почему самое время делать ставку на создателей контента.

2021-й стал периодом спада интереса к мобильному геймингу и взлета паблишинг-платформ: TikTok преодолел отметку в 3 млрд инсталлов и снова занял первое место по числу загрузок в мире, подстегнув развитие сегмента creator economy. Именно к нему относятся инфлюенсеры, блогеры, криэйторы и просто творческие люди. Приложения, которые помогают пользователям обрабатывать контент и делать его уникальным, тоже получили мощный толчок.

После взрывного роста в 2020-м (+30% в деньгах и абсолютный рекорд по числу загрузок) в минувшем году индустрия мобильных приложений показывает более скромные, но все же растущие результаты.

В постпандемийный 2021-й весь мир убедился: мобильные приложения — больше чем способ занять себя на карантине, это устойчивая к рыночным изменениям индустрия. В прошлом году показатель числа загрузок достиг самого высокого уровня с 2016 года, в этом году рост числа инсталлов замедлится (что ожидаемо), но при этом сохранит восходящий тренд — плюс 10% загрузок и 19,5% в деньгах год году по прогнозу Sensor Tower.

Такими же темпами индустрия будет расти до 2025 года, достигнув выручки в $270 млрд.

Какие индустрии внесли основной вклад в развитие мобильных приложений в этом году? Конечно же, это мобильный гейминг, eCommerce, социальные платформы, TikTok, который уже стал отдельным явлением, а также, на мой взгляд, сегмент редакторов фото и видео, который растет вслед за развитием паблишинг-платформ и увеличением числа криэйторов.

Гейминг

Повсеместные локдауны в 2020-м году вывели мобильный гейминг на новый уровень. Игры перестали быть просто развлечением, а стали настоящими виртуальной вселенной, в которой пользователи отвлекались от ковидной действительности.

По мере того как мир восстанавливается от глобальной пандемии и в нашу жизнь возвращаются другие виды активности, внимание людей переключается. Это приведет к тому, что игровой рынок немного замедлится.

По прогнозу Sensor Tower, в 2021 году выручка от мобильных игр вырастет, но динамика уже не будет такой впечатляющей — плюс 16% год к году, доходы по итогам года составят $56 млрд, что в 1,5 раза превышает выручку от всех остальных категорий приложений на рынке вместе взятых.

Но к 2024 году доминирующее положение игр на рынке пройдет — по мнению аналитиков, уже через 3 года доходы от всех остальных категорий приложений превысят доходы от мобильных игр. Гейминг также потеряет долю рынка по выручке — 19 п.п на iOS и 8 п.п. на Android к 2025 году.

Криэйторы — новые геймеры?

Более 50 млн человек во всем мире считают себя криэйторами, несмотря на то, что creator economy зародилась всего 11 лет назад. Опросы показывают, что больше американских детей хотят стать звездой YouTube (29%), чем космонавтами (11%), когда вырастут.

Причиной такого быстрого развития экономики создателей стали именно мобильные платформы, ведь они помогают авторам находить свою аудиторию, инвестируя в создание алгоритмов рекомендаций.

Таким образом была решена проблема дистрибуции контента — криэйторы перестали зависеть от продюсерских компаний, которые выбирали, какой контент производить и кто будет его аудиторией. Кроме того, мобильные платформы создали простые инструменты для редактирования мультимедиа, чтобы каждый человек мог выразить себя через контент и рассказать свою собственную историю.

В этом году TikTok от ByteDance не только лидировал по числу загрузок в мире (5-й квартал подряд), но и стал пятым приложением, которое когда-либо было скачано 3 миллиарда раз в App Store и Google Play. Такого результата впервые достигло приложение, не принадлежащее Facebook.

В августе 2020 года TikTok впервые обогнал YouTube в США по количеству времени, проведенному пользователями в приложении за месяц: 24 часа в TikTok против 23 часов в YouTube. В Великобритании разрыв был еще больше: 23 часа против 17 часов.

При этом потребительские расходы в TikTok сейчас во всем мире превысили $2,5 млрд. С января 2014 года только 16 неигровых приложений получили суммарный доход более $1 млрд, пять из которых, включая TikTok, достигли отметки более $2,5 млрд: это Tinder, Netflix, YouTube и Tencent Video.

Приложения для редактирования фото и видео в последние годы развиваются вслед за контент-платформами, такими как TikTok и YouTube. В 2021 году доля доходов мобильных редакторов составляет 7% в общем объеме заработка приложений в App Store, что стоит на одном уровне с категорией «Развлечения» и превышает выручку от «Книг» и «Музыки».

Число загрузок приложений для обработки фото и видео превысило 100 млн во 2-м квартале 2021 года. Но настоящим бустом для этой категории стал этот же период годом ранее - 120 млн загрузок были результатом локдауна и желания пользователей разнообразить ленты в социальных сетях.

Люди хотели не только потреблять, но и создавать контент. Когда все криэйторы выложили фото своих домашних офисов и приняли участие в челлендже с подушкой, настало время показать подписчикам что-то новое. Те редакторы фото и видео, которые смогли предложить пользователям другой взгляд на обработку контента, получили внимание аудитории. Например, мы сделали ставку на ретроэстетику, и это понравилось криэйторам.

Ключевой рынок для многих разработчиков мобильных приложений — пользователи из США. В 2020 году емкость этого рынка составила $22,3 млрд, что почти в 3 раза превышает российский показатель.

Многие тренды зарождаются именно там, и успех отдельных приложений или целых категорий в Штатах во многом задает тон всей индустрии.

В первом полугодии 2021 года пользователи из Штатов наиболее часто и активно обрабатывали видео — на эти приложения пришлось 38% загрузок в категории photo & video edit, что ставит редакторы видео на первое место по числу инсталлов. Во многом этот результат объясняется ростом аудитории TikTok, вслед за которым и другие социальные платформы предложили пользователям формат коротких видео.

Но будущее — за приложениями, которые смогут предложить клиентам продукт «все в одном» и объединить в себе качественную обработку всех видов контента. Приложения All-in-one — лидер по динамике роста в категории редакторов в США: плюс 8 п.п. по количеству загрузок с 2018 года. Для сравнения — редакторы фото потеряли 10 п.п. за этот период, а редакторы видео прибавили 2 п.п.

Смартфоны — главные игроки в электронной коммерции

В 2020 году многие сферы жизни «переехали» в смартфоны. Zoom-совещания, общение с друзьями, просмотр кино, покупка одежды, обуви, косметики... Даже за продуктами мы теперь ходим не в магазин, а в мобильное приложение.

Паттерн поведения изменился и у потребителей — мобильная сфера стала безусловным лидером и в категории электронной коммерции. И этот тренд останется с нами надолго.

Согласно прогнозам, к концу 2021 г. 54% от общего объема продаж в сфере электронной коммерции будет приходиться на мобильные устройства (для сравнения — еще в 2017 году этот показатель составлял 34%).

В целом число установок приложений электронной коммерции в мире в 2021 году выросло на 10% по сравнению с 2020-м. Это позитивный знак, который, на мой взгляд, свидетельствует не только о развитии категории, но и о восстановлении мировой экономики.

Социальная коммерция

Социальная коммерция утвердилась в роли одного из основных игроков в сфере мобильной и электронной коммерции, ведь возможности совершения покупок и оформления заказа здесь постоянно совершенствуются. Такие платформы как TikTok (которая сотрудничает с Shopify), Instagram, SnapChat, Pinterest и Twitter внедрили новые функции покупок, чтобы представлять продукты пользователям и создать пути для совершения прямых покупок.

Одним из основных факторов роста социальной коммерции стал формат короткого видео, бесспорным лидером в котором является TikTok. Имея миллиард активных пользователей, платформа провела тестовую прямую трансляцию в режиме реального времени с Walmart, в ходе которой зрители могли нажать на кнопку для приобретения любых товаров, упомянутых во время трансляции.

Недавний отчет компании 5W Public Relations также показал, что 28% пользователей TikTok хотя бы раз покупали то, что рекламировалось на платформе.

В следующем году нас ждет развитие мобильных приложений категории финтеха, eCommerce, доставки. Мы обязательно увидим новые попытки скопировать TikTok или его отдельные инструменты и рост аудитории паблишинг-платформ в целом.

За прошедший год выросли требования к качеству видеороликов: теперь уже мало просто соединить фотографии под музыку, нужно сделать минифильм. Тот, кто предложит удобный инструмент для этого, получит приток пользователей в следующем году.

Но главным вызовом для всех разработчиков приложений станет поиск новых способов охвата и привлечения пользователей. Ведь 2021 год запомнится всей индустрии глобальной перестройкой маркетинга и настоящей борьбой за внимание владельцев iPhone.

В этом году Apple выпустила новую операционную систему — iOS 14.5, которая поддерживает максимальную конфиденциальность клиентов. Согласно нововведениям, каждое приложение должно спрашивать пользователя, разрешает ли он отслеживать свою активность в рекламных и иных целях — эта настройка конфиденциальности называется App Tracking Transparency (ATT).

Большинство людей, разумеется, отказывается от отслеживания. И это влияет на возможность анализа рекламных кампаний, а следовательно — их эффективность, так как продвигать приложения теперь приходится практически вслепую. В новом году разработчикам мобильных приложений нужно будет приспособиться к новой реальности и научиться с ней работать, чтобы снова показывать впечатляющие темпы роста.

Несмотря на то, что привлекать новых пользователей стало сложнее, все больше из них готовы платить за доступ к контенту и за digital-продукты в целом, поэтому у разработчиков мобильных приложений есть все возможности для роста и развития. Основная борьба, как и раньше, развернется за владельцев iPhone, ведь они тратят в 1,8 раза больше, чем обладатели других операционных систем.

Instagram и TikTok — две главные площадки, где разработчики мобильных приложений будут привлекать аудиторию и получать новые установки. У Instagram 1,4 млрд активных пользователей в месяц, TikTok наступает на пятки с показателем 1 млрд. А чем больше общая аудитория социальной сети, тем больше там рекламный охват и больше возможностей для продвижения приложения.