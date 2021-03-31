TechTrends-дайджест: Пентагон запустил ИИ-платформу, слухи о XR-гарнитуре Apple и судебные проблемы Facebook

Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio компании Accenture в России, рассказывает о потенциале блокчейна в спортивной индустрии и сфере недвижимости, о грядущих проблемах big tech в свете запроса на ограничения рекламных механизмов глобальных ИТ-сервисов и платформ, новых приложениях на базе ИИ, а также ожидаемые возможности XR-гарнитуры Apple – в новом выпуске дайджеста новостей из мира хай-тек.

ИИ

Министерство обороны США запустило новую цифровую платформу, призванную помочь пользователям из числа военных построить собственные ИИ-модели для различных задач.

Объединенный общий фонд Объединенного центра искусственного интеллекта (Joint Artificial Intelligence Center’s Joint Common Foundation, JCF) достиг «начальной операционной готовности» и уже имеет несколько пользователей в службах. JCF задуман как универсальный центр для всех: от любителей поработать с данными до полноценных разработчиков моделей машинного обучения.

Планируется регулярно осуществлять «блочное обновление» платформы для расширения ее возможностей в сфере хостинга данных, написания кода и других задач. Новые сервисы будут появляться на ней каждый месяц.

Аналогичные платформы DevSecOps, существуют и других военных ведомствах США, например проект Air Force’s Platform One.

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По оценкам ООН через 30 лет население планеты достигнет 9,7 млрд человек, и к 2050 году необходимо будет обеспечить 50% населения продовольствием. Настало время, когда поставщики решений в области искусственного интеллекта и робототехники должны сказать свое слово.

По оценкам Mordor Intelligence рынок ИИ в сельском хозяйстве, оцениваемый в $766 млн в 2020 году, к 2026 году достигнет $2,5 млрд. Сегодня нет недостатка в ИИ-решениях в секторе, если говорить о различных механизмах, платформах и программах. Однако тотального всеохватывающего характера в масштабах отрасли они пока не несут.

Перспективы роста ИИ в данном направлении крайне серьезны. Например, электромобиль-беспилотник Carry на ИИ для перевозки урожая винограда может повысить эффективность процесса на 30%, окупая инвестиции за 80 дней.

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Создание контента – одно из приоритетных направлений развития возможностей ИИ. Текстовые сообщения остаются крайне востребованным форматом, и на помощь копирайтерам по всему миру приходят умные помощники. Например, Craftly. Программа автоматизирует большую часть процесса написания небольших рекламных текстов, тратя на это считанные минуты.

Создатели утверждают, что сочетание производительности и качества на новом уровне обеспечивается алгоритмом машинного обучения, который работает по революционной технологии GPT-3, способной понять и эмулировать уникальный человеческий стиль общения.

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) — третье поколение алгоритма обработки естественного языка от OpenAI. На сентябрь 2020 года это самая крупная и продвинутая языковая модель в мире, доступная для использования на английском языке.

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BlockChain

Современные возможности блокчейн-решений предназначены не только для предприятий, работающих онлайн, или профильных цифровых бизнесов. Об этом в авторской колонке рассказывает Дрю Гивентер (Drew Giventer) – основатель Accountable Capital Corp.

По его мнению кафе, спортзалы, маникюрные салоны, пекарни и другие предприятия малого бизнеса, традиционно ориентированные на офлайн-операции, могут применять блокчейн, обеспечивая ряд преимуществ.

Во-первых, это позволяет избегать банковских комиссий при использовании криптовалют. Во-вторых, достигается экономия на хранении данных в облаках за счет самой архитектуры распределенного реестра. В-третьих, использование смарт-контрактов на блокчейне повышает операционную надежность и устойчивость.

Наконец, четвертый бонус – возможности привлечения капитала на развитие через токен-инвестиции для предприятий любого масштаба.

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Опрос 800 руководителей и технических экспертов, проведенный Всемирным экономическим форумом в 2015 году, предсказывал, что к 2025 году 10% всей глобальной информации о валовом внутреннем продукте будет генерироваться и храниться в системах на основе блокчейна.

Технология начинает применяться в новых для себя областях экономики, например, в Канаде блокчейн-инструменты используются в сделках с недвижимостью. Технология обеспечивает возможность создания цифровых платформ, которые позволяют людям инвестировать в недвижимость так же, как в акции и фонды.

Блокчейн помогает привлекать финансирование коммерческой недвижимости – инвесторы могут нажатием кнопки «купить» на смартфоне приобретать долю в планируемом офисном комплексе без подписания стопки документов.

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Блокчейн получает сегодня все более широкое распространение в спортивной индустрии. Криптовалюта, партнерства клубов и блокчейн-операторов, управление билетными программами и взаимодействие фанатов по обмену коллекционными предметами – технология применяется везде.

Так, Top Shot NBA – блокчейн-проект, в котором представлена коллекция цифровых изделий, лицензированных NBA. Это система торговых карт, которая принесла более $230 млн валового объема продаж. Услуга позволяет пользователям покупать и продавать короткие клипы, показывающие основные моменты матча или подборки действий конкретных баскетболистов.

Подборка наиболее интересных проектов – в материале.

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Появляются слухи о возможностях гарнитуры смешанной реальности (XR) от Apple, которая должна вскоре появиться на рынке. Так, по словам отраслевого аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), в будущем продукте будет реализовано сканирование радужной оболочки глаза для аутентификации личности пользователя.

Он также полагает, что гарнитура будет содержать в общей сложности 15 камерных модулей. Восемь из них будут использоваться для просмотра в режиме дополненной реальности, шесть – для задач «инновационной биометрии», а еще один – для сканирования окружающей среды.

Предполагается, что эти биометрические инструменты будут включать также отслеживание направления взгляда пользователя.

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Глобальный рынок «цифровых двойников» вырастет с $5,1 млрд в 2020 году до $115 млрд к 2035 году за счет снижения стоимости AR/VR-решений, роста объемов данных, генерируемых в реальном времени, а также возможностей Интернета вещей.

Одним из применений XR-решений станут смарт-камеры, связанные с IoT – например, для мониторинга промышленных емкостей или для использования в различного рода «умных очках» сотрудников, отвечающих за поддержку сложных инженерных систем и узлов.

Система «цифровой двойник» также сможет использовать камеры и сенсоры, передавая данные для обработки в приложения на основе ИИ, которое анализирует собранные параметры для формирования рекомендаций о необходимых операциях.

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Что может XR сегодня? Практически все: от иммерсивного фитнеса с погружением в виртуальный спортзал, до создания виртуальных магазинов, офисов и контролируемых рабочих пространств – это если не брать в расчет сферу развлечений с играми, экскурсиями и выставками.

Кто формирует повестку на рынке XR-решений, создает передовые технологии, «железо» и софт? Лидеры меняются каждый год, топ-10 компаний на этом рынке по состоянию на начало 2021 года составляют Snap, Supernatural, Valve, Qualcomm, Nreal, Spatial, Surgical Theatre, 8th Wall, AppliedVR и Providence Films.

Чем заслужено попадание на вершину AR/VR-чарта – в материале FastCompany.

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Privacy

Автомобильная система видеонаблюдения Tesla Inc. вызывает опасения по поводу соблюдения требований конфиденциальности. Некоторые машины Tesla оснащены камерой, которая следит за тем, обращает ли водитель достаточное внимание на дорогу.

Такие видеозаписи могут быть переданы компании для просмотра моментов, предшествующих авариям и инцидентам. Однако по мнению потребителей это поднимает справедливые вопросы по поводу конфиденциальности личных данных водителя.

Так, по мнению организации Consumer Reports, если Tesla имеет возможность определить, что водитель отвлекается, система должна отдавать ему соответствующий сигнал в моменте, без записи и передачи данных.

Современные решения других производителей, например, на базе инфракрасного излучения, позволяют отправлять предупреждающие сигналы отвлеченным или засыпающим водителям, а также автоматически замедлять автомобиль при фиксации критического уровня параметров движения.

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Верховный суд США в понедельник отказался рассматривать апелляцию Facebook, которая должна была свести на нет судебный иск на $15 млрд по поводу незаконного характера отслеживания пользователей около десяти лет назад. Суд отказался удовлетворить ходатайство Facebook о пересмотре решения федерального суда Калифорнии и снятии обвинений.

Закон США о прослушивании телефонных разговоров запрещает доступ к электронным сообщениям третьим лицам, не участвующим в переписке. Facebook обвиняется в незаконном отслеживании коммуникаций пользователей в целях заработка на этих данных путем их продажи маркетологам для таргетинга.

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Коалиция некоммерческих организаций, выполняющих надзорные функции в сферах соблюдения конфиденциальности, антимонопольного права, прав потребителей и гражданских прав, призвала власти США к запрету бизнес-модели surveillance advertising в практике крупных технологических компаний.

Эта модель опирается на массовое отслеживание цифрового следа пользователей для оптимизации таргетированных рекламных кампаний. По мнению активистов, модель является токсичной и «подрывает демократию».

Коалиция обращает внимание, что существуют менее инвазивные модели. Например, контекстная реклама. Они также требуют обеспечения прозрачности и надзора за инфраструктурой цифровой рекламы, чтобы устранить целый ряд связанных проблем: от нежелательного контента до откровенного мошенничества.

По этому вопросу вскоре пройдут слушания в Конгрессе, они будут особенно интересны на фоне повышения активности инициативных групп и финансовых показателей Big Tech гигантов в сфере рекламы. Так, Facebook в 2020 году заработал на такой рекламе $84,2 млрд, а Google – $134,8 млрд.

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