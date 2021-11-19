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Пятая ежегодная программа «Развитие регионов» пройдет в Сочи

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16-18 декабря 2021 года в Сочи состоится V ежегодная программа «Развитие регионов. Лучшее для России». Ее цель — выявить и объединить наиболее эффективные практики и проекты, способствующие развитию экономики страны. В рамках мероприятия также пройдет экономический форум.

Пятая ежегодная программа «Развитие регионов» пройдет в Сочи

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

На форуме органы власти, крупнейшие международные и российские компании, некоммерческие организации обсудят:

  • социально-экономическое развитие в региональной перспективе;
  • современные управленческие технологии и инновационный менеджмент;
  • повышение качества жизни населения регионов.

«Компании в регионах развиваются стремительными темпами — с каждым годом их становится больше, в связи с чем проекты и инициативы масштабируются по количественным и качественным показателям. Благодаря нашему мероприятию участники смогут объединиться для выстраивания эффективного вектора сотрудничества», — поделилась Елена Хомутова, директор программы.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте

Фото на обложке: ivanvislov / Shutterstock

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