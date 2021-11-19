Пятая ежегодная программа «Развитие регионов» пройдет в Сочи

16-18 декабря 2021 года в Сочи состоится V ежегодная программа «Развитие регионов. Лучшее для России». Ее цель — выявить и объединить наиболее эффективные практики и проекты, способствующие развитию экономики страны. В рамках мероприятия также пройдет экономический форум.

На форуме органы власти, крупнейшие международные и российские компании, некоммерческие организации обсудят:

социально-экономическое развитие в региональной перспективе;

современные управленческие технологии и инновационный менеджмент;

повышение качества жизни населения регионов.

«Компании в регионах развиваются стремительными темпами — с каждым годом их становится больше, в связи с чем проекты и инициативы масштабируются по количественным и качественным показателям. Благодаря нашему мероприятию участники смогут объединиться для выстраивания эффективного вектора сотрудничества», — поделилась Елена Хомутова, директор программы.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.