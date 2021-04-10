Сам себе YouTube: как снизить риск блокировки и увеличить прибыль от видео

За последние пять лет YouTube стал стойко ассоциироваться со словом «видео». Снимаете и продвигаете ролики — значит, вам прямая дорога на этот сервис. Эта логическая установка верна для массового и развлекательного контента — на YouTube огромная аудитория и платформа сама заботится о ротации роликов и начислении дохода — однако она плохо работает или не работает вовсе для ценного и узкоспециализированного контента.

В чем причина? Допустим, вы разработали отличный видеокурс на финансовую тему или последовательную фитнес-программу. Ваша целевая аудитория немногочисленна, но обеспечена. Что случится, если вы просто «зальете» его на YouTube?

Вы не заработаете денег. Даже если ваши ролики будет смотреть 1000 человек в сутки, за месяц вы получите около $10. Другими словами, даже выставив стоимость курса в $1 и сделав предположение, что его купит всего 5% от тысячи заинтересовавшихся, вы можете получить $50. Рост в пять раз. Вы будете всецело зависеть от алгоритмов ранжирования YouTube. Вам остается лишь оптимизировать описание и надеяться, что алгоритм будет благосклонен к способам продвижения, что вы выбрали. Ваш клиент после перехода на YouTube станет уже клиентом платформы. Сразу по окончании вашего ролика ему тут же предложат второй, третий и т.д., уводя его все дальше от вас. И вернется ли он к вам — большой вопрос. Вас в любой момент могут заблокировать из-за жалобы. В том числе и от недобросовестных конкурентов. А пока идет разбирательство, вы теряете деньги.

Что можно сделать? Как вариант, попытаться «разнести яйца по разным корзинам» и самим стать маленьким YouTube, организовав у себя на сайте OTT-сервис по доставке видеоконтента.

Что такое OTT-сервис?

Под аббревиатурой OTT (от англ. — Over the Top) понимают технологию передачи видео через сети различного уровня, чаще всего — интернет. Самые яркие примеры такого сервиса — ресурсы типа Netflix или ivi, передающие видео по запросу со своих серверов на устройства пользователей.

OTT-провайдером можно стать с любым объемом контента, не обязательно быть гигантом с большим каталогом видеоматериалов. Главное — удобно донести контент до клиента.

Давайте приведем аналогию: если помните, еще лет 10 назад завести сайт было дорого и сложно. Нанимались специалисты, разговаривающие на своем «птичьем» языке, покупался хостинг, потом надо было что-то сверстать, заказывать средства интеграции с платежными системами и совершать еще множество действий, пестрящих странными терминами. Затем появились системы, максимально автоматизирующие эти действия, и теперь усилия по заведению одностраничного сайта (так называемого лендинга) сопоставимы с регистрацией в соцсети.

C OTT-сервисами приблизительно так же. Современный уровень автоматизации позволяет стать видеопровайдером без познаний в программировании. Существуют как упрощенные решения, которые можно развернуть на сайте, так и узкоспециализированные платформы, берущие все на себя. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте определимся, кому это нужно и какой минимальной функциональностью должен обладать наш будущий OTT.

Кому могут быть интересны OTT?

Определяя свою целевую аудиторию, OTT-провайдеры в первую очередь говорят о следующих категориях:

Повара и кондитеры (пример контента: кулинарные курсы);

Инвестаналитики, обучающие работе на бирже (пример: обучение техническому анализу на примере серии акций);

Бьюти-блогеры (пример: курсы по комплексному подходу к красоте, в данный момент вынужденные монетизироваться в виде онлайн-марафонов);

Учителя (пример: онлайн-курсы по различным дисциплинам);

Фитнес-тренеры и тренеры по йоге (пример: контент, связанный с комплексной программой развития, рассчитанной на несколько месяцев);

Ремесленники и создатели handmade-изделий, показывающие, как можно делать необычные вещи.

Другими словами, это могут быть любые категории творцов, создающих уникальный контент, разбитый на несколько курсов по 10 и более роликов. В этом случае YouTube и TikTok могут оставаться точкой входа, когда будущему подписчику показывается первый, рекламный ролик, а для продолжения клиент уже перенаправляется на ваш персональный сайт.

Отдельной категорией можно упомянуть детские передачи: согласно исследованиям, почти половина родителей готова тратить от 5000 рублей в месяц на дополнительное образование детей и кружки. И они явно предпочли бы интересную и безопасную видеоплатформу, на которой будет много развивающего контента.

Кому OTT точно не подойдет?

Из объяснения выше может показаться, что OTT — это некая «серебряная пуля», способная раскачать любой бизнес по производству контента. Увы, это не так. Вам точно не подойдет OTT, если:

Ваш бизнес строится вокруг одного проекта с небольшим объемом роликов или редкой периодичностью. К сожалению, трудозатраты по разворачиванию собственного OTT-сервиса вряд ли будут стоит «выделки». В этом случае лучше примкнуть к готовому ресурсу.

Ваши курсы рассчитаны преимущественно на текстовое восприятие информации и/или статические иллюстрации, плюс вы используете интерактив в обучении. В этом случае лучше воспользоваться специализированной платформой для построения курсов. Это направление хорошо развито в рунете.

Ваша сильная сторона — общение с клиентами. Здесь формат марафонов и вебинаров будет более выигрышным. Потому что OTT — это, скорее, про более удобное получение специализированного контента, чем про индивидуальное взаимодействие со зрителем.

Ваша основная цель — самопиар или просто пиар, а деньги вы зарабатываете в результате отдельных консультаций или контрактов. Увы, максимальный охват — это тоже не про OTT. Наоборот, идея такого сервиса заключается в максимальной монетизации малочисленной, но интересующейся конкретной темой аудитории.

Определившись с тем, выгоден ли вам такой подход, можно перейти к технической реализации OTT-сервиса.

Для будущего персонального YouTube вам потребуется четыре составляющие:

Быстрый хостинг с подходящим объемом файлового хранилища. Сайт под управлением популярной CMS . Сервис или плагин для CMS по платному доступу к нужной папке на сервере или нужному разделу сайта. Сервис приема платежей для оплаты подписок.

Получится не очень функционально, но для MVP этого будет достаточно. Конечно, придется пожертвовать удобством использования и собственными приложениями под iOS и Android. Тем не менее, для проверки работоспособности идеи именно с вашим контентом этого вполне достаточно.

А вот если вы собрались работать на этом рынке серьезно, тогда не обойтись без помощи хорошо зарекомендовавших себя OTT-провайдеров. Найти их в России сложно. Разработчики подобных технологий обычно продают только свой контент, но никак не решения. Если вы хоть немного знаете английский язык, можете выбрать и иностранного провайдера.

Какими дополнительными «фишками» (помимо принятия платежей и управления подписками) должен обладать полнофункциональный OTT-провайдер:

Иметь собственные приложения для мобильных устройств,

Предоставлять удобный поиск по видео, а также предоставлять функции стриминга для «прямого эфира»,

Быть «дружественным» для продвижения вашего сайта в поисковым системах (SEO-оптимизация),

Предлагать решения (темы оформления) для создания современного дизайна страниц вашего сайта и позволять гибко настраивать конечный видеопродукт,

Обладать удобными инструментами аналитики,

Предоставлять круглосуточную поддержку.

Если верить аналитикам, следующее десятилетие станет периодом расцвета OTT-сервисов. Так, к 2025 году общий рынок OTT достигнет $332,52 млрд, а тот же Китай утроит доход от таких сервисов к 2023 году.

Как видно из таблицы выше, выход на этот рынок не является чем-то дорогим и может качественно преобразить ваш подход к работе со зрителем. Возможно, что главный вопрос сегодня — не «когда вы это попробуете», а «кто сделает это первым — вы или ваши конкуренты?».

Фото: SKphotographer/shutterstock