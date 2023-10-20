Немецкий: самостоятельное изучение языка

Один из самых простых способов начать изучать немецкий — записаться на курсы в Гете-Институт, Австрийский институт или частную языковую школу. Но многие предпочитают гибкость и независимость в изучении языка, поэтому выбирают самостоятельные занятия, которые к тому же бесплатны. В этой статье Наталия Романова — преподаватель немецкого языка с международным опытом учебы и работы, автор Telegram-канала @profdeutsch — рассказывает, как начать учить немецкий с нуля самостоятельно.

Ранее RB.ru уже писал , почему изучение нового языка — это полезно для здоровья. Кроме того, новый язык открывает безграничные возможности для международной карьеры. Немецкий язык занимает четвертое место в мировом рейтинге (!) самых популярных иностранных языков для изучения: после английского, испанского и французского.

Содержание:

Особенности немецкого языка

Сначала рассмотрим три уникальных аспекта немецкого языка, которые выделяют его среди всех других европейских языков.

Алфавит

Помимо 26 латинских букв, которые вам наверняка знакомы из английского языка, в немецком алфавите есть еще четыре уникальные буквы: согласная «ß» («эсце́т») или «S острое» (внешне чуть похожа на русскую «в») и три гласных — «Ää» («А-умлаут»), «Öö” («О-умлаут») и «Üü» («У-умлаут»). Буквально от двух маленьких точек над гласными зависит, какое слово вы употребите:

Apfel (яблоко) или Äpfel (яблоки)

schon (уже) или schön (красивый, хорошо)

Kuchen (пирог) или Küche (кухня)





Род, артикли и падежи!

Хорошая новость — в немецком языке есть сходства с русской грамматикой, поэтому некоторые языковые особенности мы можем понять намного быстрее, чем, к примеру, носители английского или испанского языков.

Как и в русском языке, немецкие слова делят на три рода — мужской, женский и средний. Правда тут сразу стоит отметить, что далеко не все слова совпадают по роду в обоих языках. Поэтому важно с самого начала запоминать существительное с его родом:

das Geschäft (магазин, бизнес) — слово «das» это артикль, который как раз и показывает средний род в немецком;

die Welt (мир) — женский род;

der Anfang (начало) — мужской род.





В немецком, как и в английском, слова, как правило, употребляются с артиклями.

Кроме того, в немецком есть четыре падежа: именительный, родительный, винительный, дательный, которые влияют на артикль. Так как артикли меняются в зависимости от падежа, получится 16 вариантов артиклей! Тут не стоит пугаться — запомнить все артикли можно так же быстро, как таблицу умножения!

Хорошо организованный порядок слов!

Вы, с большой вероятностью, слышали стереотип, что немцы — очень организованный народ. «Ordnung muss sein» — любимая пословица короля Пруссии Фридриха Великого. Эта же национальная черта присутствует и в самом языке, а точнее — в порядке слов.

Золотое правило: глагол всегда должен стоять на втором месте. Однако есть и исключения:

Если предложение вопросительное, глагол может стоять на первом месте:

Könnten Sie mir bitte helfen? Не могли бы Вы мне помочь?

Könnten Sie mir bitte helfen? Не могли бы Вы мне помочь? Или если предложение сложноподчиненное, то после союза глагол строго отправится на последнее место:

Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte. Я учу немецкий, потому что в Германии жить бы хотел(-а).

Правило порядка слов совсем не сложное. Главное — следует привыкнуть ставить глагол на свое место.

Как выучить немецкий самостоятельно?

Поставьте четкую цель

Прежде чем погружаться в изучение немецкого языка, необходимо определить свои цели. Хотите ли вы свободно владеть немецким языком или вам нужны только разговорные навыки для путешествий?

Соберите учебные материалы и ресурсы

К счастью, сейчас в открытом доступе есть большое количество качественных материалов для изучения немецкого языка. Поэтому вы можете подобрать учебные материалы в зависимости от вашей цели и предпочтений. Ниже вы найдете подборку разных интернет-ресурсов для самостоятельного изучения немецкого языка.

Составьте план обучения

Дисциплина является ключевым фактором при изучении любого нового языка. Разработайте план занятий, который соответствует вашему графику и уровню, и придерживайтесь его. Выделяйте каждый день определенное время для развития разных навыков — аудирования, чтения, письма и говорения. Вам нужно научиться понимать немецкую речь на слух, читать статьи и книги, писать электронные письма и общаться на немецком языке.

Сколько времени нужно, чтобы выучить немецкий самостоятельно?

Тут все целиком и полностью зависит от нескольких факторов:

Какая у вас цель? Например: нужны разговорные навыки для путешествий или хотите свободно владеть немецким языком, чтобы работать в другой стране?

Например: нужны разговорные навыки для путешествий или хотите свободно владеть немецким языком, чтобы работать в другой стране? Насколько вы мотивированы изучать немецкий язык? Другими словами: приносит ли вам радость мысль, что вы вот-вот начнете учить немецкий язык?

Другими словами: приносит ли вам радость мысль, что вы вот-вот начнете учить немецкий язык? Сколько времени вы можете уделить занятиям новым языком в неделю? От этого зависит скорость изучения и получения первых результатов, что напрямую влияет на мотивацию продолжать изучать язык.

От этого зависит скорость изучения и получения первых результатов, что напрямую влияет на мотивацию продолжать изучать язык. Готовы ли вы включить немецкий в свой распорядок дня и заниматься дисциплинированно, не пропуская самостоятельные занятия? Это, наверное, самый сложный пункт. Мы привыкли, что кто-то следит за тем, чтобы мы учились или работали. Здесь придется полагаться на себя. Запланируйте заранее время в календаре — так вы будете знать, что у вас уже есть дела в это время.

Это, наверное, самый сложный пункт. Мы привыкли, что кто-то следит за тем, чтобы мы учились или работали. Здесь придется полагаться на себя. Запланируйте заранее время в календаре — так вы будете знать, что у вас уже есть дела в это время. Насколько быстро вы запоминаете новую информацию? Можете проверить себя — возьмите небольшое стихотворение и посмотрите, сколько времени понадобится, чтобы его выучить и забыть.

Можете проверить себя — возьмите небольшое стихотворение и посмотрите, сколько времени понадобится, чтобы его выучить и забыть. Готовы ли вы применять новые знания сразу на практике? Читать книги, смотреть фильмы на немецком, знакомиться с носителями немецкого в интернете или вашем городе?

Если вы четко ответили на все вопросы, готовы уделять время и быть дисциплинированнее, чем обычно, то не откладывайте. Чем раньше вы начнете взаимодействовать с реальностью, тем быстрее будете продвигаться в изучении немецкого языка.

В целом, изучение немецкого языка (да и любого другого иностранного языка) — это долгосрочный проект. Результаты приложенных усилий вы ощутите не сразу, а через некоторое время, когда начнете хорошо понимать, о чем пишут и говорят немцы, австрийцы и швейцарцы немецкоязычных кантонов.

По моему наблюдению, в среднем необходимо около двух лет интенсивных занятий, чтобы выучить немецкий язык с нуля до хорошего уровня. Как и в любом деле, чем больше вы погрузитесь в немецкий — тем быстрее придете к результату.

Алгоритм для изучения немецкого

Ставьте немецкое произношение

Чтобы вы смогли лучше распознавать немецкую речь на слух и чтобы носители немецкого вас спокойно понимали, важно поработать над немецким произношением.

Ряд звуков произносится не так как в русском, поэтому научитесь произносить звуки правильно. Например, в немецком языке буквосочетание «ch» может передаваться пятью различными звуками! Наиболее распространенными являются звук «Ich-Laut», который произносится как «х» с мягким знаком «ихь» и «Ach-Laut» — примерно как «х». Однако в заимствованных и иностранных словах встречаются также варианты произношения /k/ («к»), /sch/ («ш») и /tsch/ (примерно как «ч»).

Записывайте свою речь — запись и прослушивание своей речи поможет выявить области, требующие улучшения.

Повторяйте за носителями

Слушайте много подкастов и смотрите видео — для изучающих немецкий рекомендую подкасты Easy German, Slow German или Auf Deutsch gesagt! На YouTube можно также найти немецкие видео по самым разным сферам, например, научно-популярный канал Galileo или канал по финансовой грамотности Finanzfluss. Подмечайте в речи носителей интересные фразы и вставляйте их в свою речь. Можно завести для этого отдельную заметку в телефоне или небольшой блокнотик.

Учите через практику

Помимо основных занятий, постоянно тренируйте язык везде, где можно. Классный способ — говорить вслух с самим собой, озвучивая свои действия. Так вы научитесь использовать именно те немецкие слова, к которым вы привыкли в русском языке.

Еще один совет — решайте свои проблемы сразу на иностранном языке. Не знаете, какую модель смартфона выбрать? Погуглите обзоры на немецком! Таким способом вы глубоко внедрите немецкий в свою жизнь.

Учитесь говорить по-немецки

Говорение чаще всего сложнее освоить самостоятельно, но оно имеет решающее значение для свободного владения языком. Поэтому ищите любые возможности, которые помогут вам разговориться на немецком: найдите партнера для языкового обмена или договоритесь о частных уроках говорения с тем, кто владеет немецким языком.

Не пренебрегайте классическими учебниками

Классические учебники помогают сориентироваться в лексических и грамматических темах и выстроить собственную программу изучения немецкого языка.

В качестве основы для самостоятельных занятий рекомендую выбрать учебник немецкого издательства, например, Hueber, Langenscheidt, Schubert и др. Там можно подобрать качественные и современные учебные материалы для новичков и продолжающих с большим количеством аудио- и видеоматериалов, записанных носителями.

Учебники немецкоязычных авторов помогут научиться основным пассивным навыкам немецкого языка — произношению, аудированию, т.е. восприятию немецкой речи на слух, и чтению, а также освоить актуальную лексику и базовые правила грамматики.

А чтобы самостоятельно хорошо разобраться в грамматике немецкого, в дополнение можно выбрать русскоязычный самоучитель. Как правило, вы найдете там подробные объяснения грамматики немецкого на русском и перевод базовых слов и выражений.

Читайте современную литературу

Так как вы изучаете немецкий язык, чтобы понимать носителей языка и общаться с ними, выбирайте для чтения современную литературу — желательно 21 века, исходя из ваших интересов. Произведения Гете тут, к сожалению, вам не помогут.

Для начинающих изучать немецкий можно также найти книги, адаптированные для начального уровня. Например, «Das Idealpaar» и «Der neue Mitbewohner und andere Geschichten» (автор Leonhard Thoma) или «Anna, Berlin» (автор Thomas Silvin). С полным списком можете ознакомиться в каталоге немецкого издательства Hueber.

Читайте то, что вам нравится

Читайте те статьи и книги, которые вам действительно интересны — если вы увлекаетесь машинами, выберите техническую литературу, если вам нравится инвестировать — разбирайтесь в этом, только на немецком. Кроме того, хорошо подойдут книги, содержание которых вы уже хорошо знаете. Так вы сможете сконцентрироваться на языковой стороне чтения.

Учимся воспринимать немецкий язык на слух

Регулярно слушайте подкасты, аудиокниги, радио, а также смотрите фильмы, сериалы и видео с субтитрами на немецком языке.

Лайфхак: вы можете слушать статью или аудиокнигу и параллельно читать ее в обычном текстовом формате. Так вы будете уверены, как правильно произносить слова и предложения, и быстро прокачаете восприятие немецкой речи на слух.

В качестве примера посмотрим статью для изучающих немецкий на сайте портала Deutsch perfekt. Ее можно одновременно слушать и читать:

Прокачиваем разговорные навыки

Все произносите вслух — всегда четко и несколько раз проговаривайте новые слова и выражения, произносите вслух все упражнения, даже если вы их делаете письменно. Также читайте тексты на немецком с выражением, как будто вы находитесь перед слушателями.

Постарайтесь вжиться в роль — если у вас есть любимый подкаст или видео, выберите небольшой отрывок и повторяйте вслед за диктором или актерами все, что вы слышите. Если скорость высокая, ставьте на паузу и повторяйте реплику за репликой, стараясь имитировать произношение и интонацию.

Найдите собеседника — например, носителя языка, который готов с вами пообщаться на немецком, а взамен вы поговорите с ним на русском языке. Или объединитесь со study buddy — человеком, который тоже учит немецкий на таком же уровне, как и вы, ведь вам обоим нужна практика говорения!



Хорошо подготовьтесь к разговору — выпишите базовые фразы, которые вам помогут поддержать разговор на немецком. Если вы планируете поговорить на конкретную тему, выпишите заранее слова по этой теме.

Ищите любую возможность поговорить на немецком, даже если вы находитесь не в немецкоговорящих странах. Подумайте, с кем из вашего окружения вы можете пообщаться на немецком?

Приложения для изучения немецкого языка с нуля

Duolingo, бесплатный американский сервис изучения иностранных языков

Deutschtrainer A1, бесплатное приложение Гете-Института для начального уровня

A1-Deutsch, бесплатный курс немецкого учебного портала vhs для начального уровня (есть также уровни А2 и B1)

Busuu, приложение для изучения иностранных языков, есть бесплатная версия и премиум-подписка





YouTube-каналы для самостоятельного изучения немецкого языка

Подборка русскоязычных каналов для изучения немецкого с нуля:

Подборка немецкоязычных каналов для продолжающих изучать немецкий:

Полезные советы начинающим

Занимайтесь регулярно — повторяйте новые слова каждый день, выделяйте хотя бы по 10 минут в день на занятия языком. Сравнивайте грамматику и лексику русского и немецкого, отмечайте схожести и различия. Постоянно соприкасайтесь с немецким языком, используйте любую возможность для практики. Создавайте свои ритуалы, связанные с немецким языком — научитесь готовить штрудель или начните учить рождественские песни. Погрузитесь в изучение немецкого языка как можно глубже — подпишитесь на немецкие рассылки из Германии и Австрии, смотрите немецкую рекламу, читайте немецкие мемы. И самое главное — учитесь в удовольствие!





Полезные материалы для изучения немецкого языка

Деловой немецкий

Курс немецкого для работы в Германии от Гете-Института: Deutsch am Arbeitsplatz

Курс немецкого языка для работы от Deutsche Welle: Deutsch im Job — Profis gesucht

Говорение и письмо

Общение с носителями, поиск партнера для языкового обмена: https://www.tandem.net/de

Аудирование

Немецкое радио Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/

Немецкие новости на упрощенном немецком языке от Deutschlandfunk: https://www.nachrichtenleicht.de/

Новости на упрощенном немецком языке от австрийского телеканала ORF: https://tvthek.orf.at/profile/Nachrichten-in-Einfacher-Sprache/13891048

Чтение

Новостной интернет-портал журнала Der Spiegel: https://www.spiegel.de/

Сайт немецкой еженедельной газеты Die Zeit: https://www.zeit.de/index

Сайт немецкой ежедневной деловой газеты с фокусом на экономику и финансы Handelsblatt: https://www.handelsblatt.com/

Фото на обложке: fizkes/Shutterstock