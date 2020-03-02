Колонки
Взлом спам-фильтра, спортзалы с ИИ и виртуальный друг для больных детей — топ-10 стартапов за февраль
Колонки
Ольга Лисина
Находками с Product Hunt делится Тарас Погребняк, автор Telegram-канала Startup Hunt.
Взлом спам-фильтра, спортзалы с ИИ и виртуальный друг для больных детей — топ-10 стартапов за февральТарас Погребняк
Vidyou: система автоматической генерации и публикации видеорекламы
- Сервис будет полезен для малого и среднего бизнеса, поскольку автоматизирует выполнение ряда задач дизайнера и маркетолога: автоматически создает контент на основе анализа данных с сайта в режиме реального времени, при этом ИИ учитывает требования Facebook, Instagram и Youtube.
- Стартап монетизируется на основе подписки: $75 — 100 видео, $800 — 10 тысяч видео.
Next Fitness: спортзалы с ИИ вместо тренера
- Сеть спортзалов Next заточена на достижение клиентом его целей. Потому чистоту исполнения упражнений мониторят камеры в зале, а голосовой помощник или зеркала говорят/показывают правильный вариант выполнения упражнений, считают количество повторов и корректируют движения.
На сайте или в специальном приложении присутствует геймификация: клиент ставит цель или выбирает программу тренировок и получает реальные награды в зале — протеиновый коктейль, витамины и так далее.
- Месячный абонемент в Next стоит $150 (средняя цена для SF), но в сети этих спортзалов не нужно платить около $80 тренеру. Именно это преимущество, по мнению основателей, позволит им занять лидирующую позицию на рынке, который оценивается в $28 миллиардов.
Wing: ИИ, который выполняет скучные задачи за вас
- Вы пишите сообщение с заданием (купи подарок маме/закажи билеты в кино/выбери стиральную машинку), а Wing передает их на выполнение реальным людям или ИИ.
- Целевая аудитория — занятые люди, которые имеют средний достаток и хотят отдать на аутсорс ряд повседневных или бизнес-задач. В итоге время всегда дороже — особенно, если за час сэкономленного времени пользователь заработает больше. На рынке уже есть успешный конкурент — Magic, где задания исполняют реальные люди.
- Поскольку большинство задач способен выполнить ИИ, стоимость сервиса Wing ниже стоимости Magic: $10 в месяц против $0.5 в минуту соответственно.
Phone Call Translator: сервис, который переводит телефонные звонки в реальном времени
- Стартап ориентируется на путешественников. Если человек не знает язык страны, где находится или куда звонит, в приложении будет распознан язык и осуществлен перевод в обе стороны.
- Отличием от подобных возможностей Skype является сохранение звонка в текстовом формате — его можно пересмотреть позже. Эта функция будет иметь цену в деловом мире, ведь у вашего собеседника не будет возможности заявить: «Я такого не говорил».
- Для пользователей использование приложение дешевле на $0.18 в минуту, чем обычный роуминг.
NooxVision: Google Analytics для офлайн-магазинов
- Система работает посредствам подключения к камерам наблюдения. ИИ анализирует поведение покупателя и такие характеристики, как пол, возраст, настроение.
- Стартап ориентирован на большие сети магазинов, которые хотели бы четче подстраивать свои рекламные кампании в социальных сетях под разные группы покупателей, оптимизировать магазин под поведение потребителя и просматривать эффективность работы продавца, что может приводить к росту продаж.
InVideo: создание stop-scrolling видео для соцсетей
- InVideo это способ автоматизации длительного процесса упаковки контента в видео, что сейчас особенно актуально, ведь видео собирают и больше охвата в Instagram и в целом лучше вовлекают людей.
- Сервис предоставляет пользователю интуитивно понятный интерфейс и искусственный интеллект, которой дает советы по улучшению ролика. В InVideo доступно более 1500 шаблонов, а текст может озвучиваться генерируемым голосом. Контент для видео же можно просто Drag&Drop'нуть.
- Бизнес-модель — B2B. Монетизация — подписка за $10 в месяц. За три года существования стартапа их клиентская база собрала мировые новостные порталы — Reuters, CNN — и ряд других фирм с мировым именем, таких как AT&T и Sony. К слову, в феврале этого года Sequoia Capital инвестировали в них $2,5 млн.
Proven: искусственный интеллект для персонализированного ухода за кожей
- Поскольку коммерческое производство средств по уходу за кожей не учитывает индивидуальные особенности, косметика не может быть эффективной для всех, а иногда бывает даже опасна для здоровья отдельного человека.
- Это подтвердилось анализом 20 млн отзывов, который провели стэнфордские ученые. Такой анализ вырос в изучение 4 тысяч научных работ и проектирование модели, которая на основе трехминутной викторины способна комбинировать необходимые вещества в личное средство для ухода за кожей.
Такое решение справляется с задачами покупателя лучше и безопаснее конкурентов. И наконец, еще одно преимущество — продукт изменяется в зависимости от времени года.
- Бизнес-модель — B2C, монетизация проходит по подписке за $120 в месяц. Рынок составляет $135 млрд, однако насколько быстро они будут масштабироваться и отвоевывать свой сегмент — непонятно. Клиенту после длительного выбора нужно испытывать надежность нового, далеко не дешевого препарата, а для быстрой доставки необходимо арендовать склад, или же в цену средства будет входить цена доставки.
Robin: виртуальный друг для детей, которые лежат в больнице
- Когда детей забирают из привычной среды в больницу на длительное время, они могут по-разному отреагировать на это из-за возраста, особенностей характера и даже самой болезни. Стресс, одиночество, местами физические дефекты из-за недуга или хирургического вмешательства могут нанести непоправимую психологическую травму.
- Чтобы смягчить возможный негативный психологический фон, был создан небольшой робот Robin. На основе машинного обучения он способен распознавать эмоции, поддерживать ребенка, развлекать его, стать для него другом на некоторое время. Отзывы и видео показывают, что детям он очень даже нравится.
- Бизнес модель B2B: помесячная аренда робота для медучреждений. Год его нахождения обойдется клинике в $15 тысяч, а месяц — в $1,5 тысячи. По моим подсчетам, можно создать и приложение, которое стоило бы в районе $10. Но его ребенок, конечно, не сможет обнять.
Quorum: маркетплейс для чатов/каналов с платной подпиской
- Основная ценность сервиса заключается в дополнительном притоке пользователей в чат/канал, что означает увеличение заработка. Цену доступа и тарифный план канала/чата определяет его администратор.
- Такие чаты стали популярными на фоне хайпа по разным курсам в сфере бизнеса, маркетинга и т.п., но ЦА такого сервиса составляют любые публичные личности: звезды и блогеры, которые могут и готовы публиковать эксклюзивный контент.
- В сервисе есть два типа подписки: платная ($6) и бесплатная. Основное преимущество платной подписки — защита от скриншотов. Дополнительно пользователь получает доступ к расширенной аналитике и функции верификации личности участника чата.
Vetter: сервис для проверки e-mail на вероятность попадания в спам-лист
- Сервис предсказывает вероятность попадания сообщения с определенным текстом/заголовком в спам. Для такого анализа используются сотни аккаунтов в различных email-сервисах.
- Создатели заявляют, что их алгоритмы анализа могут увеличить процесс доставленных сообщений до 100%.
- Монетизируются за счет подписки — $10/месяц.
Фото на обложке: Unsplash
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