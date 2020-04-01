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Воскресный дейтинг и анонимный поиск работы с фиксированной зарплатой: топ-7 стартапов марта

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Тарас Погребняк
Тарас Погребняк

автор Telegram-канала Startup Hunt

Ольга Лисина

Находками с Product Hunt делится Тарас Погребняк, автор Telegram-канала Startup Hunt.

Воскресный дейтинг и анонимный поиск работы с фиксированной зарплатой: топ-7 стартапов марта

Рынок дейтинга эксперты оценивают в $84 млрд, но все популярные приложения столкнулись с аналогичными проблемами: поиск пары превращается в долгий и унылый свайпинг, сообщения и сотни мэтчей остаются без ответа и ни к чему не приводят. Эти два сервиса поставили себе цель решить эти проблемы.


Flutter: дейтинг только в один день

  1. Команда решила подойти к проблеме со стороны ограничения времени: в приложении можно познакомиться только с утра до полуночи воскресенья, на свидание тоже можно пойти только в воскресенье, а в понедельник все мэтчи и сообщения навсегда удаляются. На протяжении всех остальных дней в приложении можно только редактировать свой профиль.
  2. Главная идея: если мы ограничим время для знакомства и свидания одним днем в неделю, то пользователи не станут игнорировать конкретные совпадения и начнут больше ценить ответы. Flutter набрал 795 лайков на ProductHunt, так что, возможно, их подход к проблеме правильный.

Meetwo: мэтч по анкете от психологов

  1. Каждый новый пользователь создает анкету в приложении, отвечая на 10 вопросов, созданных психологами: например, «На ваш взгляд, за рулем должен быть только мужчина?» или «Дали бы вы смартфон в руки ребенку?».
  2. Далее алгоритмы обрабатывают ответы, и мэтч происходит только если люди  совместимы психологически. Meetwo отличается от okcupid, который имеет схожий принцип работы, тем, что анкета заполняется за две минуты, а не за час.

Spyder: облако для хранения рекламы конкурентов с Facebook

  1. Маркетологи делают обзор рекламы конкурентов в Facebook таким образом: они используют Facebook Ad library (хранилище рекламы), через поиск находят конкурента, после — ищут популярные рекламные объявления. Следующий этап  — проанализировать рекламу и посоветоваться с коллегами. Для этого специалисты скачивают видео, переносят его в папку и хранят этот файл. Затрачивается много энергии и времени.
  2. Spyder дает возможность в один клик перенести нужно видео в облако, отправлять перенесенные видео коллегам и упорядочивать коллекции. Таким образом, Spyder экономит рабочее время, оставляет возможность для новых задач и экономит деньги компании.  

MarkUp: легкая коммуникация между заказчиком и разработчиком сайта  

  1. MarkUp работает так: верстальщик/разработчик добавляет ссылку в Markup, Markup генерирует вторую ссылку, которая позволяет работодателю/заказчику зайти и выбрать любой элемент сайта, чтобы оставить свой комментарий. Принцип похож на комментарии, как в Google Docs. Цвет кнопки не понравился? Кликнул — написал комментарий — разработчик увидел и исправил.
  2. Этот сервис хорош тем, что экономит время обеих сторон — больше нет нужды в телефонных звонках и встречах. Стартап дает возможность сэкономить на почасовой оплате работы и обеспечить эффективную коммуникацию между сторонами. 
  3. Рынок услуг веб-разработки можно оценить в $40 млрд, он растет на 6,5% в год, и этот стартап дает разработчикам хорошие перспективы для развития. Бизнес-модель MarkUp — B2B, $15 для команд в месяц.  


SnapLook: «примерка» вещей к своему гардеробу перед покупкой

  1. Потребители, которые совершают покупке в интернете, могут сталкиваться с боязнью покупать вещи, потому что есть вероятность, что вещи не будут сочетаться с остальным гардеробом и или вообще не подойдут. Вторую проблему решает такой стартап, как 3DLook, который помогает подбирать вещи под параметры пользователя, а первую — этот проект.
  2. Стартап создал MVP в виде расширения для браузера, где пользователи могут сочетать и смешивать любые вещи, товары из различных интернет-магазинов в виде коллажей, чтобы было наглядно видно, как они выглядят вместе, перед оформлением заказа.
  3. MVP выдался удачным, и SnapLook собрал большое количество положительных отзывов, став продуктом дня на Product Hunt. Я думаю, что в будущем он может запросто интегрироваться в 3DLook (или что-то подобное) или попробует себя в роли соцсети, похожей на Pinterest. 


Wanted: поиск работы для тех, кто хочет повысить свою ЗП

  1. Рынок программистов можно описать так: лишь малая часть специалистов работают на одном месте больше год. Почему? Они приходят на рабочее место в компанию с уровнем ЗП в X, набираются опыта, устраиваются на другую работу с окладом X+30% и так далее. Трудность для программистов в том, что настоящий уровень ЗП можно понять только после нескольких собеседований и интервью.
  2. Wanted позволяет облегчить поиск предложения с X+30%: программисты оставляют свое анонимное резюме с фиксированным окладом, за который они готовы работать в другой компании. Алгоритмы сервиса проверяют каждое резюме, всех кандидатов и связывает их с компаниями, которые подходят под требования.
  3. В США огромный HR-рынок — $24 млрд — и он увеличивается на 1,5% в год, Wanted собрал 940 апвотов на Product Hunt и стал продуктом дня.

Ench: конструктор сайтов, заточенный под смартфоны

  1. Процент людей, которые используют для выхода в интернет только смартфон, продолжает расти. Но при этом многие привычные конструкторы сайтов до сих пор плохо заточены под использование с мобильных. 
  2. Эту проблему решает стартап Ench. Их продукт — это конструктор сайтов для смартфонов. Похожие продукты представляли вниманию в Wix и Squarespace, но их инструментарий ограничен. Ench адаптируется под трафик из социальных сетей.
  3. Занимательно то, что конструкторы сайтов для мобильного были популярными в РФ лет 10 назад: я сам свой первый HTML код набрал с телефона на wen.ru. Думаю, эпоха возвратиться с новыми тенденциями — рынок растет на 10% в год и в перспективе может достичь $14 миллиардов к 2027 году. 

Изображение на обложке: Shutterstock / PopTika

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