А также машинка для временных тату, 2D-карта визуальных заметок и генератор креатива для рекламы на основе контента сайта.

Находками с Product Hunt делится Тарас Погребняк, автор Telegram-канала Startup Hunt.

Выпуск #1

Cтартапы недели: банк для эмигрантов, страховка для фрилансеров, маркетплейс стартапов