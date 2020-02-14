Колонки
Cтартапы недели: банк для эмигрантов, страховка для фрилансеров, маркетплейс стартапов
Колонки
Ольга Лисина
А также машинка для временных тату, 2D-карта визуальных заметок и генератор креатива для рекламы на основе контента сайта.
Находками с Product Hunt делится Тарас Погребняк, автор Telegram-канала Startup Hunt.
Выпуск #1
Cтартапы недели: банк для эмигрантов, страховка для фрилансеров, маркетплейс стартаповТарас Погребняк
Relay: расширение, добавляющее общий чат для посетителей сайта
- Сворачиваемое окно чата добавляется на каждую веб-страницу. Чат доступен всем, кто просматривает сайт в этот момент и установил расширение.
- Юзкейсы: пользователи могут помочь друг другу разобраться с работой веб-сервиса, дать советы по выбору товара, обсудить его характеристики и даже устроить совместный просмотр фильмов на Netflix. Relay позволяет собрать людей с сайта в своего рода сообщество.
- Использовать расширение сейчас можно бесплатно. Для его успеха необходимо набрать достаточное количество пользователей. Предполагаемые бизнес-модели: монетизация через продажу разного рода дополнительных, в том числе и рекламных, услуг владельцам сайтов, можно рассмотреть и вариант с продажей компании и последующее внедрение в браузер.
Mine: контроль за личными данными в сети
- Сервис анализирует заданный пользователем email на предмет компаний с доступом к вашим персональным, банковским и другого вида данным. Позволяет выборочно разослать запросы об удалении персональной информации с серверов.
- Сейчас сервис бесплатный. Планируемая система монетизации — подписка. Сервис собрал огромное количество плюсов на Product Hunt — более 1,5 тысяч за сутки, потенциал есть.
Tappsk: all-in-one приложение для продуктивности
- All-in-one решения сейчас популярны. К примеру, Notion заработал $10 млн, а его оценка составила $800 млн.
- Гипотеза:
- Переключение между такими приложениями, как трекер привычек, планировщик, напоминалка или даже календарь, отвлекает человека от работы.
- Аудитории нужны такие приложения в едином интерфейсе.
- Гипотеза подтвердилась, Tappsk неоднократно становился приложением дня в App Store, юнит-экономика сходится.
Avenify: платформа для инвестирования в студентов
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Инвесторы материально поддерживают перспективных студентов, выбранных командой Avenify. Студенты начинают отдавать долю от зарплаты по прошествии трех месяцев с момента выпуска.
- Для студентов это выгоднее, чем брать средства на образование в кредит, инвесторам обещают ROI в районе 113%, что на 6% выше банковского депозита, social impact.
Prinker: первый в мире принтер для временных тату
- Компактный принтер стоит $300, а «тату» держится около двух дней. Стартап питчился на TechCrunch Disrupt.
- Рынок татуировок оценивается в $2 млрд, но несомненно, сфера использования Prinker шире: создатели говорят, что можно использовать принтер на вечеринках, а также в рекламных целях (сделай принт с логотипом магазина в обмен на скидку).
MicroAcquire: автоматический маркетплейс стартапов
- Площадка объединяет основателей стартапов, которые хотят их продать, и инвесторов/предпринимателей или просто состоятельных людей, готовых их купить. Стартапу нет необходимости предавать огласке факт продажи — платформа анонимная. А покупатель тратит меньше времени на поиск цели для вложений.
- Покупателю предоставлена возможность мониторить 18 показателей юнит-экономики в реальном времени — к примеру, стоимость привлечения клиента, MRR retention и рентабельность. Данные автоматически подгружаются из аналитики и платежных систем. Таким образом, стартапу нет необходимости готовить презентацию и питч. Переписку начинает покупатель, когда готов приобрести долю в проекте.
- На данный момент платформа бесплатная, как заявляют создатели. Однако в будущем можно будет ввести монетизацию продукта через систему подписки или комиссионную ставку, а средний чек будет приличный.
Nototo: сервис для создания визуальных заметок
- В отличие от подобных сервисов, таких как OneNote и Evernote, заметки расположены на виртуальной карте, как на видео ниже. Вы можете обложить своим текстом гору или даже замок.
- Ценность для пользователя заключается в том, что заметки будут лучше запоминаться. Они визуализированы в пространстве, а у среднестатистического человека зрительная память лучше. Заметки привязаны к объекту, что позволяет использовать мнемотехники.
- Проект создали трое студентов из американского общежития. Он находится на стадии PoC и потому доступен бесплатно. Аналитики оценивают размер рынка в $1,3 млрд, на нем есть крупные игроки, которые могут приобрести продукт, доказавший свою ценность.
Betterbank: бесплатная медицинская страховка для фрилансеров
- В противовес традиционным банкам, BetterBank создан под фрилансеров. Последние получают банковскую карту и медицинскую страховку в размере $5 тыс. с компенсацией за нетрудоспособность включительно. Сама страховка по своей сути — иной вариант выплаты кэшбэка, поскольку банк зарабатывает на комиссии с платежей.
- Целевая аудитория только в США насчитывает около 60 млн человек, у которых нет соцпакета и больничных. Приложению обещают быстрый рост, что впоследствии может привести к его покупке одним из крупных игроков рынка.
Sable: банк для эмигрантов
- Основное отличие — чтобы открыть счет, нужно ввести только адрес в США. Сведения о кредитной истории не нужны.
- Проект рассчитан на только что переехавших в штаты граждан других стран. Приток эмигрантов в США только увеличивается, а проблемы у них одинаковые — их и решает Sable.
LetterWell: маркетплейс для продажи рекламы в новостных email-рассылках
- Владельцы рассылок получают дополнительную прибыль, а маркетологи находят дополнительную точку контакта со своей целевой аудиторией, где могут разместить прямую или нативную рекламу. В сервисе указывается сегмент, которому адресована рассылка, количество подписчиков, open rate, CTR на основе данных, проверенных LetterWell.
- Рынок объемный. The Hustle, к примеру, читают 1,2 млн человек, open rate составляет 53% и CTR 6%.
- Размещение объявления бесплатно. Сервис зарабатывает на услуге платного продвижения. За плату ваше объявление попадает в специальную рассылку от этого сервиса и выводится на первую строку поисковой выдачи на маркетплейсе.
Bannerbear: автоматическая генерация визуального креатива для рекламы
- Bannerbear ищет на сайте изображения, цены, заголовки, отзывы и другую важную информацию. На основе этого контента он создает креатив для Instagram, Facebook, Pinterest и Google ads.
Пример креатива от Bannerbear
- Стартап ориентируется на две целевые группы:
- E-commerce;
- Писатели, издательства и различные порталы, которые готовы продвигать свои статьи.
- Каждая из этих групп экономит деньги на создании креатива или время работников, позволяя им заняться другими важными задачами.
- Монетизация проходит на основе подписки: 19$, 49$, 199$. Они имеют ряд функциональных отличий: анимация, интеграция с Ad Manager Facebook и число страниц, доступных для импорта.
Фото на обложке: Shutterstock / Gajus
Изображения в тексте: Product Hunt
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