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Cтартапы недели: банк для эмигрантов, страховка для фрилансеров, маркетплейс стартапов

Колонки
Тарас Погребняк
Тарас Погребняк

автор Telegram-канала Startup Hunt

Ольга Лисина

А также машинка для временных тату, 2D-карта визуальных заметок и генератор креатива для рекламы на основе контента сайта.

Находками с Product Hunt делится Тарас Погребняк, автор Telegram-канала Startup Hunt.

Выпуск #1

Cтартапы недели: банк для эмигрантов, страховка для фрилансеров, маркетплейс стартапов

Relay: расширение, добавляющее общий чат для посетителей сайта

  • Сворачиваемое окно чата добавляется на каждую веб-страницу. Чат доступен всем, кто просматривает сайт в этот момент и установил расширение.


  • Юзкейсы: пользователи могут помочь друг другу разобраться с работой веб-сервиса, дать советы по выбору товара, обсудить его характеристики и даже устроить совместный просмотр фильмов на Netflix. Relay позволяет собрать людей с сайта в своего рода сообщество.
  • Использовать расширение сейчас можно бесплатно. Для его успеха необходимо набрать достаточное количество пользователей. Предполагаемые бизнес-модели: монетизация через продажу разного рода дополнительных, в том числе и рекламных, услуг владельцам сайтов, можно рассмотреть и вариант с продажей компании и последующее внедрение в браузер.

Mine: контроль за личными данными в сети

  • Сервис анализирует заданный пользователем email на предмет компаний с доступом к вашим персональным, банковским и другого вида данным. Позволяет выборочно разослать запросы об удалении персональной информации с серверов.


  • Сейчас сервис бесплатный. Планируемая система монетизации — подписка. Сервис собрал огромное количество плюсов на Product Hunt — более 1,5 тысяч за сутки, потенциал есть.

Tappsk: all-in-one приложение для продуктивности

  • All-in-one решения сейчас популярны. К примеру, Notion заработал $10 млн, а его оценка составила $800 млн.
  • Гипотеза:
  1. Переключение между такими приложениями, как трекер привычек, планировщик, напоминалка или даже календарь, отвлекает человека от работы.
  2. Аудитории нужны такие приложения в едином интерфейсе.


  • Гипотеза подтвердилась, Tappsk неоднократно становился приложением дня в App Store, юнит-экономика сходится.

Avenify: платформа для инвестирования в студентов

  • Инвесторы материально поддерживают перспективных студентов, выбранных командой Avenify. Студенты начинают отдавать долю от зарплаты по прошествии трех месяцев с момента выпуска.


  • Для студентов это выгоднее, чем брать средства на образование в кредит, инвесторам обещают ROI в районе 113%, что на 6% выше банковского депозита, social impact.

Prinker: первый в мире принтер для временных тату

  • Компактный принтер стоит $300, а «тату» держится около двух дней. Стартап питчился на TechCrunch Disrupt.

Сервисы и услуги для вашего бизнеса от проверенных компаний. Только в B2B-магазине Rusbase.

  • Рынок татуировок оценивается в $2 млрд, но несомненно, сфера использования Prinker шире: создатели говорят, что можно использовать принтер на вечеринках, а также в рекламных целях (сделай принт с логотипом магазина в обмен на скидку).

MicroAcquire: автоматический маркетплейс стартапов

  • Площадка объединяет основателей стартапов, которые хотят их продать, и инвесторов/предпринимателей или просто состоятельных людей, готовых их купить. Стартапу нет необходимости предавать огласке факт продажи — платформа анонимная. А покупатель тратит меньше времени на поиск цели для вложений.


  • Покупателю предоставлена возможность мониторить 18 показателей юнит-экономики в реальном времени — к примеру, стоимость привлечения клиента, MRR retention и рентабельность. Данные автоматически подгружаются из аналитики и платежных систем. Таким образом, стартапу нет необходимости готовить презентацию и питч. Переписку начинает покупатель, когда готов приобрести долю в проекте.
  • На данный момент платформа бесплатная, как заявляют создатели. Однако в будущем можно будет ввести монетизацию продукта через систему подписки или комиссионную ставку, а средний чек будет приличный.

Nototo: сервис для создания визуальных заметок

  • В отличие от подобных сервисов, таких как OneNote и Evernote, заметки расположены на виртуальной карте, как на видео ниже. Вы можете обложить своим текстом гору или даже замок.


  • Ценность для пользователя заключается в том, что заметки будут лучше запоминаться. Они визуализированы в пространстве, а у среднестатистического человека зрительная память лучше. Заметки привязаны к объекту, что позволяет использовать мнемотехники.
  • Проект создали трое студентов из американского общежития. Он находится на стадии PoC и потому доступен бесплатно. Аналитики оценивают размер рынка в $1,3 млрд, на нем есть крупные игроки, которые могут приобрести продукт, доказавший свою ценность.

Betterbank: бесплатная медицинская страховка для фрилансеров

  • В противовес традиционным банкам, BetterBank создан под фрилансеров. Последние получают банковскую карту и медицинскую страховку в размере $5 тыс. с компенсацией за нетрудоспособность включительно. Сама страховка по своей сути — иной вариант выплаты кэшбэка, поскольку банк зарабатывает на комиссии с платежей.


  • Целевая аудитория только в США насчитывает около 60 млн человек, у которых нет соцпакета и больничных. Приложению обещают быстрый рост, что впоследствии может привести к его покупке одним из крупных игроков рынка.

Sable: банк для эмигрантов

  • Основное отличие — чтобы открыть счет, нужно ввести только адрес в США. Сведения о кредитной истории не нужны.


  • Проект рассчитан на только что переехавших в штаты граждан других стран. Приток эмигрантов в США только увеличивается, а проблемы у них одинаковые — их и решает Sable.

LetterWell: маркетплейс для продажи рекламы в новостных email-рассылках

  • Владельцы рассылок получают дополнительную прибыль, а маркетологи находят дополнительную точку контакта со своей целевой аудиторией, где могут разместить прямую или нативную рекламу. В сервисе указывается сегмент, которому адресована рассылка, количество подписчиков, open rate, CTR на основе данных, проверенных LetterWell.


  • Рынок объемный. The Hustle, к примеру, читают 1,2 млн человек, open rate составляет 53% и CTR 6%.
  • Размещение объявления бесплатно. Сервис зарабатывает на услуге платного продвижения. За плату ваше объявление попадает в специальную рассылку от этого сервиса и выводится на первую строку поисковой выдачи на маркетплейсе.

Bannerbear: автоматическая генерация визуального креатива для рекламы 

  • Bannerbear ищет на сайте изображения, цены, заголовки, отзывы и другую важную информацию. На основе этого контента он создает креатив для Instagram, Facebook, Pinterest и Google ads. 

Пример креатива от Bannerbear


  • Стартап ориентируется на две целевые группы:
  1. E-commerce;
  2. Писатели, издательства и различные порталы, которые готовы продвигать свои статьи.
  • Каждая из этих групп экономит деньги на создании креатива или время работников, позволяя им заняться другими важными задачами.
  • Монетизация проходит на основе подписки: 19$, 49$, 199$. Они имеют ряд функциональных отличий: анимация, интеграция с Ad Manager Facebook и число страниц, доступных для импорта.

Фото на обложке: Shutterstock / Gajus

Изображения в тексте: Product Hunt

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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