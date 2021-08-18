Как увеличить выручку с помощью таргета в FB и Instagram? Кейс стоматологии

Александр Чехович, специалист по таргетированной рекламе, руководитель трафик-агентства, рассказал, как стоматологическая клиника может увеличить оборот и получить стабильный поток пациентов из соцсетей. На примере кейса его команды он объяснил, как эффективно использовать таргетированную рекламу в сфере медицины и как избежать ошибок.
Продукт
Выравнивание зубов прозрачными элайнерами Eurokappa собственного производства. Стоимость услуги: 179 000 рублей.
Элайнеры – современная безболезненная альтернатива брекетам. А Eurokappa – клиника в Москве. Ее врачи сделали более 8000 ровных улыбок пациентам.
Стоит задача создать стабильный поток новых пациентов из соцсетей и увеличить прибыль клиники.
Подготовка
Что важно знать всем рекламодателям, которые хотят эффективно использовать таргет в FB/Instagram:
Тщательно изучите политику рекламной деятельности, чтобы не словить блокировку по нелепой ошибке. Facebook ужесточает модерацию и проверяет как сам креатив и текст к рекламе, так и посадочную страницу, куда вы ведёте трафик.
Самая частая ошибка в нише медицины — использовать в рекламе обрезанные части тела в креативах, например, половину лица человека, где видно только губы или улыбку.
А ещё нужно учитывать, что с таргетированной рекламы трафик более холодный, чем с контекстной, и с ним нужно уметь работать.
Далее — при запуске рекламной кампании не стоит полагаться на несколько гипотез. Я советую вам сделать сразу много креативов разных форматов и несколько групп объявлений в Facebook. Так сделали и мы.
Этап тестирования
После изучения продукта мы сразу запустили 8 разных креативов, несколько аудиторий и нашли связку, которая начала давать нам заявки по 2$.
Как удалось получить такие дешёвые заявки? Настройка по широкой аудитории с ограничением только по полу/возрасту и необычный креатив.
Мы, конечно же сразу обрадовались, что получилось быстро найти эффективную методику для нового клиента, но не тут-то было…
Эти заявки не закрывались в продажи. Нам сообщили, что люди не доходят в кабинет для консультации.
Скорее всего потому, что картинка цепляла глаз и вызывала интерес, но люди сходу не понимали, что им вообще предлагают в рекламе.
Решение
Нужно было быстро менять подход. И путём новых тестов мы выявили основные моменты, которые помогут вам эффективно использовать таргетированную рекламу в нише медицины.
- 1. Пробуйте использовать рекламные креативы с указанием цены, это может привлекать более осознанную и платежеспособную целевую аудиторию. Используйте как фото, так и видео-креативы.
- 2. Используйте больше живых видео и фото. Тенденции рекламы в соцсетях показывают, что люди гораздо лучше реагируют на живые фотографии и реальные видео.
- 3. Попробуйте таргетироваться сначала на узкие сегменты и получить результат там, а затем расширять аудиторию. Так быстрее можно получить результат и понять, работает ли реклама.
- 4. Проработайте рекламный текст, он также важен, несмотря на то, что многие не уделяют ему должного внимания. Через текст можно сразу закрыть многие возражения клиентов.
Мы раскрывали суть лечения элайнерами как новым методом выравнивания зубов. Проводим сравнение, почему он лучше.
Заказчик предоставил опрос, по которому только 17% потенциальной целевой аудитории знали, что такое элайнеры. Этот способ выравнивания зубов быстро набирает популярность, но в России пока малоизвестен.
- 5. Найдите ключевые преимущества перед конкурентами и создавайте рекламные заголовки на их основе. Так у вас получится сделать более уникальную рекламу. Есть прикольная фишка — посмотреть, как делают все, и сделать по-другому.
Пример самой эффективной настройки
Через сужение настроек интересов объединили целевые интересы в Facebook и получили максимально высокую конверсию в договор на лечение из заявки.
На опыте я убедился, что цена заявки не столь важна, как качество. Ведь заявки по 14$ окупались у клиники гораздо лучше, чем заявки по 2$.
Поэтому рекомендую смотреть на CPL как на промежуточный показатель.
Результаты
- Рекламный бюджет: 1 000 000 рублей
- Заявок: 791
- Цена заявки: 1264 рубля
- Заключенных договоров: 28
- Выручка: 5 012 000 рублей
Фото на обложке: unsplash.com
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