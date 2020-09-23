В Великобритании хотят засудить YouTube, а хакерам Пентагона помогает ИИ: TechTrends-дайджест
Выпуск #12
Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает о новом суперигроке на рынке ИИ-решений, активизации XR-проектов, отложенных из-за пандемии, и запуске Пентагоном мегацентра киберопераций на искусственном интеллекте в очередном выпуске дайджеста TechTrends.
ИИ
NVIDIA и SoftBank Group Corp. (SBG) объявили о достижении соглашения, в рамках которого NVIDIA приобретет у SBG компанию Arm Limited за $40 млрд.
Сделка позволит объединить ведущую вычислительную платформу NVIDIA для искусственного интеллекта и обширную экосистему продуктов ARM. Потенциально это выльется в появление лидера на рынке ИИ-решений почти во всех актуальных направлениях применения технологии.
Экосистема ARM включает ИИ-решения для облаков, смартфонов, ПК, беспилотных машин и робототехники, а также IoT. У NVIDIA есть передовые GPU-решения. Такой симбиоз может оказать серьезное влияние на отрасль.
Южнокорейский гигант LG Group сформировал глобальный альянс для разработки высокоэффективных химических материалов нового поколения с использованием технологий искусственного интеллекта и робототехники.
Партнерами LG Group по проекту «Альянс по исследованию новых материалов на базе ИИ-технологий» выступили Университет Торонто и Университет Макмастера в Канаде, а также французский энергетический гигант Total S.A. Альянс нацелен на разработку «зеленого катализатора» и оптических материалов нового поколения c помощью ИИ-платформ.
Исследования, проведенные Школой медицины Пенсильванского университета, показали, как искусственный интеллект (ИИ) может быть использован для борьбы со злоупотреблением опиоидами. В центре проекта поместили чат-бот, который консультировал пациентов, перенесших операции в связи с серьезными переломами костей, по приему обезболивающих препаратов и контролю за болевыми ощущениями.
Текстовые сообщения чат-бота для пациентов сконструировал специалист-психолог так, чтобы помочь им лучше справляться с болевым синдромом и контролировать дозы лекарств. Их формулировки не шли вразрез с использованием лекарств, но пытались помочь пациентам придумать что-то другое, кроме как принять таблетку — отвлечься на общение, просмотр кино, чтение, запросить физиотерапию.
Исследование показало, что чат-бот помог снизить необходимость в сильнодействующих опиоидных препаратах более чем на треть в группе пациентов с самыми тяжелыми случаями.
В американском городе Форт-Мид появился Объединенный оперативный центр, который эксперты и журналисты уже прозвали «кафедральным собором» кибервойн будущего.
Офис является нервным центром как для киберкомандования США, так и для Агентства национальной безопасности. Центр занимает часть комплекса стоимостью $520 млн, открытого в 2018 году.
Одно из главных перспективных направлений развития центра — замена хакеров-людей на ИИ в рамках программы, известной как «Проект IKE».
AR/VR
Из-за COVID-19 и общей экономической неопределенности в 2020 году планы многих разработчиков XR-решений изменились.
Magic Leap рухнул, генеральный директор HTC ушел в отставку. Несколько крупных разработчиков пользовательских AR/VR-решений продавали свои активы, покупали чужие или закрывались.
Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, что позволяет снова строить краткосрочные планы. Вероятно, рынок потребительских AR/VR-продуктов ждет стремительное развитие. Например, можно ожидать скорый приход в повседневную жизнь AR/VR-гарнитур «все в одном».
Facebook приподнял завесу тайны над Facebook Reality Labs, которая занимается новаторскими разработками в области технологий аудиоусиления. Цель проекта — улучшить качество аудиоприсутствия, когда звук из динамиков, наушников или других устройств становится неотличим от реального источника.
Компания также разрабатывает «сверхспособности восприятия» — технологию, которая фильтрует фоновый шум и позволяет сосредоточиться на речи конкретного человеке, говорящего с вами, отслеживая его по движению глаз пользователя.
На рынок ни одно из решений в ближайшее время не выйдет, но технологии могут быть использованы в изменяющих жизнь приложениях, в том числе для глухих и слабослышащих. Скорее всего, исследования найдут применение и в очках дополненной реальности Facebook, которые, как ожидается, будут выведены на рынок в период между 2023 и 2025 годами.
Blockchain
Два Bitcoin-инженера сообщили об уязвимостях, которые в любой момент могли полностью положить все технологическое обеспечение криптовалюты. Брэйдон Фуллер (Braydon Fuller) и Джавед Хан (Javed Khan) исправили уязвимость, названную INVDoS, еще в 2018 году, но сейчас опубликовали статью с подробным описанием, как они нашли ее в ряде других итераций Blockchain: Btcd и Decred.
Атака работает так: один враждебный узел блокчейна, который проверяет транзакции, захватывает другой, рассылая в него спам с призывами к несуществующим транзакциям. В результате узел будет перегружен и его память будет расти бесконечно, что приведет к аварийному завершению процесса и, возможно, «заморозит» компьютер.
При массовом запуске такого сценария легла бы вся криптовалюта.
Privacy
В отношении YouTube возбуждена судебная тяжба по обвинению в нарушении прав на неприкосновенность частной жизни и данных лиц в возрасте до 13 лет в Великобритании. В иске, поданном в Высокий суд, компания Google обвиняется в сборе данных о детях без согласия родителей.
Эксперт по вопросам конфиденциальности Данкан МакКанн, подающий иск, утверждает, что это нарушение британского и европейского (ЕС) законодательства. МакКанн — отец троих детей в возрасте до 13 лет. Он уверен, что в случае успешного рассмотрения дела, каждый пострадавший может рассчитывать на возмещение ущерба в размере от 100 до 500 фунтов стерлингов.
Представитель YouTube заявил, что он не комментирует судебный процесс, а платформа не предназначена для использования лицами младше 13 лет.
Налоговая служба США (IRS) запустила конкурс на разработку технологии, способной преодолевать режим конфиденциальности при проведении криптовалютных операций.
Департамент уголовных расследований службы (IRS-CI) участвует в расследованиях, которые связаны с черным рынком в Dark Web, программами по борьбе с отмыванием денег, торговлей людьми и наркотрафиком.
IRS предлагает грант в $500 тыс. за прототип и MVP-решения. После этого подрядчикам предоставляется восемь месяцев для работы над своими проектами, а еще $125 тыс. выделяются на развертывание.
Фото на обложке: Shutterstock/Yurchanka Siarhei
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