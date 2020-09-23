В Великобритании хотят засудить YouTube, а хакерам Пентагона помогает ИИ: TechTrends-дайджест

Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает о новом суперигроке на рынке ИИ-решений, активизации XR-проектов, отложенных из-за пандемии, и запуске Пентагоном мегацентра киберопераций на искусственном интеллекте в очередном выпуске дайджеста TechTrends .

ИИ

NVIDIA и SoftBank Group Corp. (SBG) объявили о достижении соглашения, в рамках которого NVIDIA приобретет у SBG компанию Arm Limited за $40 млрд.

Сделка позволит объединить ведущую вычислительную платформу NVIDIA для искусственного интеллекта и обширную экосистему продуктов ARM. Потенциально это выльется в появление лидера на рынке ИИ-решений почти во всех актуальных направлениях применения технологии.

Экосистема ARM включает ИИ-решения для облаков, смартфонов, ПК, беспилотных машин и робототехники, а также IoT. У NVIDIA есть передовые GPU-решения. Такой симбиоз может оказать серьезное влияние на отрасль.

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Южнокорейский гигант LG Group сформировал глобальный альянс для разработки высокоэффективных химических материалов нового поколения с использованием технологий искусственного интеллекта и робототехники.

Партнерами LG Group по проекту «Альянс по исследованию новых материалов на базе ИИ-технологий» выступили Университет Торонто и Университет Макмастера в Канаде, а также французский энергетический гигант Total S.A. Альянс нацелен на разработку «зеленого катализатора» и оптических материалов нового поколения c помощью ИИ-платформ.

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Исследования, проведенные Школой медицины Пенсильванского университета, показали, как искусственный интеллект (ИИ) может быть использован для борьбы со злоупотреблением опиоидами. В центре проекта поместили чат-бот, который консультировал пациентов, перенесших операции в связи с серьезными переломами костей, по приему обезболивающих препаратов и контролю за болевыми ощущениями.

Текстовые сообщения чат-бота для пациентов сконструировал специалист-психолог так, чтобы помочь им лучше справляться с болевым синдромом и контролировать дозы лекарств. Их формулировки не шли вразрез с использованием лекарств, но пытались помочь пациентам придумать что-то другое, кроме как принять таблетку — отвлечься на общение, просмотр кино, чтение, запросить физиотерапию.

Исследование показало, что чат-бот помог снизить необходимость в сильнодействующих опиоидных препаратах более чем на треть в группе пациентов с самыми тяжелыми случаями.

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В американском городе Форт-Мид появился Объединенный оперативный центр, который эксперты и журналисты уже прозвали «кафедральным собором» кибервойн будущего.

Офис является нервным центром как для киберкомандования США, так и для Агентства национальной безопасности. Центр занимает часть комплекса стоимостью $520 млн, открытого в 2018 году.

Одно из главных перспективных направлений развития центра — замена хакеров-людей на ИИ в рамках программы, известной как «Проект IKE».

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AR/VR

Из-за COVID-19 и общей экономической неопределенности в 2020 году планы многих разработчиков XR-решений изменились.

Magic Leap рухнул, генеральный директор HTC ушел в отставку. Несколько крупных разработчиков пользовательских AR/VR-решений продавали свои активы, покупали чужие или закрывались.

Сейчас ситуация относительно стабилизировалась, что позволяет снова строить краткосрочные планы. Вероятно, рынок потребительских AR/VR-продуктов ждет стремительное развитие. Например, можно ожидать скорый приход в повседневную жизнь AR/VR-гарнитур «все в одном».

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Facebook приподнял завесу тайны над Facebook Reality Labs, которая занимается новаторскими разработками в области технологий аудиоусиления. Цель проекта — улучшить качество аудиоприсутствия, когда звук из динамиков, наушников или других устройств становится неотличим от реального источника.

Компания также разрабатывает «сверхспособности восприятия» — технологию, которая фильтрует фоновый шум и позволяет сосредоточиться на речи конкретного человеке, говорящего с вами, отслеживая его по движению глаз пользователя.

На рынок ни одно из решений в ближайшее время не выйдет, но технологии могут быть использованы в изменяющих жизнь приложениях, в том числе для глухих и слабослышащих. Скорее всего, исследования найдут применение и в очках дополненной реальности Facebook, которые, как ожидается, будут выведены на рынок в период между 2023 и 2025 годами.

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Blockchain

Два Bitcoin-инженера сообщили об уязвимостях, которые в любой момент могли полностью положить все технологическое обеспечение криптовалюты. Брэйдон Фуллер (Braydon Fuller) и Джавед Хан (Javed Khan) исправили уязвимость, названную INVDoS, еще в 2018 году, но сейчас опубликовали статью с подробным описанием, как они нашли ее в ряде других итераций Blockchain: Btcd и Decred.

Атака работает так: один враждебный узел блокчейна, который проверяет транзакции, захватывает другой, рассылая в него спам с призывами к несуществующим транзакциям. В результате узел будет перегружен и его память будет расти бесконечно, что приведет к аварийному завершению процесса и, возможно, «заморозит» компьютер.

При массовом запуске такого сценария легла бы вся криптовалюта.

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Privacy

В отношении YouTube возбуждена судебная тяжба по обвинению в нарушении прав на неприкосновенность частной жизни и данных лиц в возрасте до 13 лет в Великобритании. В иске, поданном в Высокий суд, компания Google обвиняется в сборе данных о детях без согласия родителей.

Эксперт по вопросам конфиденциальности Данкан МакКанн, подающий иск, утверждает, что это нарушение британского и европейского (ЕС) законодательства. МакКанн — отец троих детей в возрасте до 13 лет. Он уверен, что в случае успешного рассмотрения дела, каждый пострадавший может рассчитывать на возмещение ущерба в размере от 100 до 500 фунтов стерлингов.

Представитель YouTube заявил, что он не комментирует судебный процесс, а платформа не предназначена для использования лицами младше 13 лет.

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Налоговая служба США (IRS) запустила конкурс на разработку технологии, способной преодолевать режим конфиденциальности при проведении криптовалютных операций.

Департамент уголовных расследований службы (IRS-CI) участвует в расследованиях, которые связаны с черным рынком в Dark Web, программами по борьбе с отмыванием денег, торговлей людьми и наркотрафиком.

IRS предлагает грант в $500 тыс. за прототип и MVP-решения. После этого подрядчикам предоставляется восемь месяцев для работы над своими проектами, а еще $125 тыс. выделяются на развертывание.

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Фото на обложке: Shutterstock/Yurchanka Siarhei