Военные перспективы ИИ, спорные новинки Amazon и новые шлемы AR/VR для собак: TechTrends-дайджест

Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает о первом AR-шлеме для собак, блокчейне для luxury-часов Breitling, спорах вокруг ИИ в военной промышленности, а также о двух новых устройствах Amazon, вызвавших волну опасений по поводу приватности пользователей. Обо всем этом — в очередном выпуске дайджеста TechTrends .

ИИ

ИИ-приложение Duolingo, разработанное в Питтсбурге компьютерным ученым Луисом фон Аном, который известен созданием CAPTCHA, позволит выучить иностранный язык бесплатно.

Изучение языка требует много времени — от 600 до 1100 часов занятий. Duolingo разбивает этот период на небольшие управляемые блоки, которые могут выполняться в любом месте в любое время индивидуально для каждого пользователя.

ИИ-движок оценивает уровень владения языком на квалификационном тесте, после чего приложение адаптируется к студенту в зависимости от его ответов. Всего за пять минут этот тест дает хорошее представление о том, с чего каждый пользователь должен начать курс и в каком направлении двигаться.

Другая основная ИИ-функция приложения — повторение с интервалом. Эта концепция позволяет проводить персонализированные уроки языка через оптимально рассчитанные промежутки времени для усвоения материала.

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Станут ли военные роботы с ИИ таким же ужасом для человечества, как биологическое или ядерное оружие? Мнения военных теоретиков и компьютерных специалистов варьируются. По словам Рональда Аркина из Технологического института штата Джорджия, автономные системы вооружения могут «уменьшить бесчеловечность по отношению к противнику», поскольку робот не будет подвержен полностью человеческим припадкам гнева, садизма или жестокости.

Он предложил вывести человека из цепочки принятия решений при выборе целей военных ударов, кодируя при этом этические ограничения в роботах.

Профессор информатики Ноэль Шарки (Noel Sharkey) утверждает, что невозможно запрограммировать реакцию военного робота на бесконечное множество ситуаций, которые могут возникнуть в разгар конфликта. Подобно тому, как автономный автомобиль оказывается беспомощным из-за снега, блокирующего его датчики, автономная система вооружения в тумане войны опасна вдвойне.

Лонгрид на тему ИИ как оружия будущего.

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Еще в 2017 году ReportLinker прогнозировал рост мировой индустрии цифровых решений для фитнеса до объема в $27,4 млрд к 2022 году. Судя по мега-буму тренировок, который переместился в цифровое пространство из-за COVID-19, этот прогноз сбывается. Особенно с учетом того, что возможности посещать тренажерный зал могут вернуться еще нескоро.

ИИ в адаптации wellness-решений под домашний формат используется для того, чтобы сделать тренировки за пределами зала более безопасными, персонализированными и максимально приближенными к студийным занятиям.

Новаторы в этой сфере используют ИИ двумя основными способами: для настройки фитнес-оборудования с помощью приложений, а также для изучения и анализа тренировок и восстановительного поведения, чтобы сформировать персонализированные рекомендации.

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Blockchain

USDC — совместный криптовалютный проект компаний Circle и Coinbase — начнет поддержку блокчейна Stellar.

USDC впервые заявил о себе как криптовалюта на базе Ethereum. После добавления поддержки блокчейна Algogand, консорциум Centre который управляет USDC, недавно объявил о запуске совместимости со Stellar. Развертывание должно произойти в течение первого квартала 2021 года.

USDC — криптовалюта, которая следует за курсом доллара США. Один USDC всегда стоит один USD — отсюда его название stablecoin. В настоящее время в обороте находятся 2,8 млрд USDC.

Транзакции USDC по блокчейну Stellar значительно ускорят и удешевят сделки — существенный шаг в развитии как конкретной валюты, так и отрасли в целом.

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Производитель премиальных часов Breitling в партнерстве с Arianee начал выпуск сертификатов подлинности своей продукции на базе блокчейн-технологий.

Решение представляет компания Arianee, используя для него токены, соответствующие стандарту Ethereum's ERC-721. Это позволяет Breitling гарантировать, что цифровые паспорта часов не будут изменены ни при каких условиях. Это достигается благодаря механизмам консенсуса между узлами блокчейна. Процесс исключает возможности подключения к централизованной базе данных, изменения значения или удаления некоторых данных.

Покупатель часов Breitling получает гарантийный талон, который можно отсканировать и загрузить в приложение Arianee, подтверждающее серийный номер изделия.

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AR/VR

Новейшая игрушка для собак — высокотехнологичные очки с гарнитурой дополненной реальности (AR). Решение позволяет безопасно подавать животным сигналы и указания при выполнении ими задач по поиску опасных материалов. Технология создана компанией Command Sight и развивается Исследовательской лабораторией армии США.

Благодаря тому, что AR обеспечивает множество преимуществ для людей при работе «в поле», на разного рода сложных инженерных объектах, освобождая руки для проведения манипуляций и получения инструкций на экране. Гарнитуры дополненной реальности для животных являются новым и выгодным применением иммерсивной технологии.

Несмотря на то, что текущее AR-решение для собак является проводным, оно демонстрирует будущее применение гарнитур дополненной реальности. Технологии AR/VR — одна из ключевых областей digital-отрасли с прогнозами роста рынка до более чем $20 млрд только для AR-гарнитур.

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Privacy

Amazon представил два футуристических продукта буквально друг за другом: небольшой автономный дрон наблюдения Ring Always Home Cam, который облетает жилище для проверки безопасности — не оставили ли вы плиту включенной, не проник ли кто-то в дом и т.д. Второй — сканер распознавания отпечатков ладоней Amazon One который компания опробует в двух своих продуктовых магазинах в Сиэтле в качестве механизма для более быстрого расчета.

Оба продукта вызвали массу критики со стороны общественных организаций, заботящихся о конфиденциальности персональных данных.

Биометрические данные, собираемые Amazon в рамках активности обоих продуктов, являются строго конфиденциальными. В отличие от пароля, вы не можете изменить биометрию в случае компрометации. У Amazon богатый опыт в области обеспечения безопасности массивной облачной инфраструктуры, однако в случае биометрии ставки феноменально высоки — чем больше таких данных у компании, тем больший риск она берет на себя.

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Фото на обложке: Shutterstock / Mykola Holyutyak