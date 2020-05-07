Самообучающийся ИИ, умные микрофоны и блокчейн-стратегия Китая: TechTrends-дайджест

Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает о новых разработках в области ИИ, официальном статусе блокчейна в Китае, VR-перспективах ИТ-гигантов и страхах по поводу технологии распознавания лиц в очередном выпуске дайджеста TechTrends.

ИИ

В мире технологий ИИ постоянно появляются новые решения, подходы к их практическому использованию и развитию, а также области применения. Несколько свежих новостей подтверждают этот тезис.

Компания Microsoft сообщает, что с помощью машинного обучения и огромной накопленной базы ошибок в программном коде разработчики научились различать важность и категорию найденной в коде ошибки с вероятностью выше 97%.

Как известно, поиск и исправление ошибок вызывает больше трудозатрат, чем написание нового кода. Самое интересное, что Microsoft собирается раскрыть решение (сделать open source) в ближайшие месяцы.

Время чтения ~ 3 мин.



Nvidia откликнулась на выросший спрос решений для удаленной работы. Компания выпустила специальный плагин RTX Voice, который за счет вычислительных возможностей своих видеокарт и ИИ-алгоритмов почти идеально удаляет шум из аудио.

Программа корректирует входящий сигнал с вашего микрофона, чтобы, например, в вашей конференции или трансляции было слышно только ваш голос, а происходящее вокруг — нет.

В будущем технология разойдется шире и станет доступней. Она особенно актуальна в условиях работы из дома в сочетании с интеллектуальным размытием заднего фона из вашего домашнего офиса.

Время чтения ~ 2 мин.



Исследователи из Apple и университета Карнеги — Меллона выпустили совместное решение Listen Learner, в котором микрофоны как часть системы «умного дома» используются для анализа и интерпретация событий внутри жилых помещений.

Решение по звуку определяет присутствие людей и животных, образование протечек, начало пожара и другие события, которые требуют реагирования.

Время чтения ~ 5 мин.



Инженеры Google разработали генетические алгоритмы для оптимизации дизайна слоев нейронной сети AutoML-Zero. С их помощью они рассчитывают получить новые эффективно обучающиеся алгоритмы. Далее с их помощью можно будет развивать опыт машин без помощи человека.

То есть ИИ-решения в будущем смогут самостоятельно «мутировать» быстрее, чем люди смогут доводить их до нужной модификации с помощью написания кода.

Время чтения ~ 3 мин.



AR/VR

Компания Apple в этом году одной из первых заявила о полном переносе своей летней конференции WWDC в онлайн. Скорее всего, нас ждет что-то необычное, а не просто трансляция картинки из зала.

В анонсе WWDC 2020 повторяются слова «all-new online format... in an innovative way».

Эксперты полагают, что мы увидим решение с доступом к контенту конференции с помощью AR/VR-инструментов. Предположение подкрепляется новостью о покупке Apple компании, специализирующийся на трансляции зрелищных мероприятий в VR. Команда опытных специалистов серьезно усилит AR-направление в Apple.

Добавим, что у техно-гигантов, отменяющих (как Google) или переносящих свои конференции в онлайн-формат (как Microsoft), есть шанс стать новыми законодателями моды в этой области.

Время чтения ~ 1 мин.



Blockchain

Блокчейн официально стал частью технологической стратегии Китая. Какое влияние это окажет на технологию в стране, пока неизвестно, но признание на таком высоком уровне должно облегчить преодоление многих барьеров.

Цифровой юань развивается в стране стремительными темпами. Сети Starbucks, McDonald's и Subway в Китае были включены в список компаний, которые будут тестировать национальную цифровую валюту в ближайшем будущем. Постоянный поток информации на эту тему из Китая позволяет прогнозировать реальное применение технологии в ближайшие несколько месяцев.

Время чтения ~ 1 мин.



Privacy

На фоне карантина во многих странах применяются расширенные механизмы наблюдения за гражданами в целях уменьшения распространения вируса, что часто идет вразрез с понятиями приватности. Интересно что осенью 2019-го ученые провели исследование, посвященное отношению жителей к технологии распознавания лиц.

Еще до пандемии технология распознавания лиц использовалась правительствами уже 64 стран. Впереди всех — Китай, который, например, обещал к 2020 году установить 570 млн камер. Треть опрошенных китайцев уже используют технологии распознавания лиц каждый день, тогда как в других странах половина опрошенных вообще ими не пользуются.

Это объясняет в среднем повышенный уровень доверия китайцев к технологии. Применений у разработки много — это и идентификация личности, и поиск преступников, и даже маркетинг. Опрос показал, что отношение к технологии варьируется в зависимости от контекста использования:

51% опрошенных в целом считают технологию полезной. В Китае 67% доверяют технологии, самое негативное отношение в Германии — только 38% сторонников.

В Шотландии 53% людей «за», в Англии — 50%, в Ирландии и Уэльсе — 45% «за» и там же максимальное отрицание в 15%. В США на юге 50% сторонников, на западе — 45%.

68% опрошенных в Китае считают, что в технологии больше выгод, чем рисков, в Германии таких людей 53%, в США 51%.

У этнических меньшинств в среднем на 10% меньше доверия к технологии.

Чем выше уровень образования населения, тем выше доверия к технологии.

Доверие к технологии выше у молодых мужчин с высшим образованием и высоким доходом, которые живут в больших городах.

В Китае больше женщин-сторонниц технологии, а доверие с возрастом падает, в отличие от других стран.

В Германии чем выше доход, тем сильнее сопротивление технологии. Немцы более других обеспокоены защитой персональных данных.

В Великобритании люди больше, чем в других странах, боятся, что технология будет использована для дискриминации.

Время чтения ~ 50 мин.

Фото на обложке: Shutterstock / urchanka Siarhei