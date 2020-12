Как борьба TikTok за выживание на рынке США отразится на российских стартапах

Китайская модель

Может показаться, что в этом кейсе нет ничего нового. Политика протекционизма всегда влияли на бизнес сферу в разных странах. В доинтернетную эпоху речь шла о крупных промышленных проектах, но по мере развития технологий IT-компании столкнулись с такими же барьерами.

Китай первым начал политику протекционизма в отношении иностранных IT-компаний, принуждая стартапы хоститься на местных серверах и соглашаться с цензурой. Благодаря этому активно развивались локальные китайские игроки.

Однако теперь «культура блокировок» приложений и давления на их владельцев, зародившаяся в Китае, постепенно добралась и до демократических стран. Кейс TikTok может привести к нормализации такой практики и падению оценок стартапов на других рынках.

За последние годы в США произошло усиление комитета CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), который обеспечивает национальную безопасность от иностранных инвестиций в американские компании.

Хотя изначально агентство создавалось для защиты от инвестиций из Японии, за 2017-2019 годы 20% дел комитета приходилось на сделки с участием китайских компаний, а в 2018 году полномочия комитета были расширены актом FIRRMA (Foreign Investment Risk Review Modernization Act). Так, компания Beijing Kunlun Tech Со Ltd была вынуждена продать купленную без одобрения комитета Grindr.

Прецедент для всего мира

Новой вехой развития протекционизма стали ограничения на действия определенных иностранных компаний на рынках США. Так, в 2019 году в США было запрещено продавать продукцию и использовать технологии Huawei без специального разрешения. Ущерб от санкций был оценен компанией в $10 млрд.

Будущая сделка или ограничение работы TikTok в США создает прецедент для всего IT- и интернет-сектора. Практика ставить жесткие условия иностранным IT-компаниям, оперирующим в сфере B2C или развлечений, может стать нормой, а примеру могут последовать и другие страны.

Что остается стартапам?

Все это ведет к тому, что глобальное IT-поле может дать трещину и интерес к международным историям упадет. Появление политических рисков будет влиять как на оценку международных IT-стартапов, так и на общее желание работать с ними.

В итоге, компании, создающие глобальные продукты, станут сталкиваться с дисконтированием оценки зарубежными инвесторами, а на внутренней арене оценка инвесторов будет базироваться на выручке с локального рынка.

Сильное дисконтирование оценки в тот момент, когда средства на экспансию нужны больше всего, может подкосить неподготовленный стартап.

Оптимальным решением в данных условиях может стать фокус на становление Топ-1 на локальном рынке, вместо погони за становлением одним из сильных игроков на нескольких рынках. При условии, что этот рынок не является слишком маленьким.

Конечно, есть еще вариант порвать все связи со страной, где стартап был запущен, релоцироваться в США и развивать стартап уже как американский проект. Но он связан с крупными рисками. Иностранный рынок может значительно отличаться по условиям и наполненности конкурентами.

Есть очень большой шанс потерять time to market, выходя со своим решением на плохо знакомом рынке. Запускать стартап в другой стране, будучи иностранцем вдвойне сложнее.

Кроме того, переезд связан и с личными проблемами адаптации команды и их семей. Люди теряют весь социальный капитал, наработанный в родной стране.

Восполнить последнюю можно при помощи сильного местного партнера или действительно уникальной технологии и компетенции. Однако этим могут похвастаться очень немногие.

Так или иначе, новые правила игры вынуждают стартапы на самом старте решать, сопоставимы ли плюсы от мирового распространения собственного продукта с усилиями и рисками на этом пути.

При выборе в пользу международного развития стоит с особой внимательностью отнестись к надежности первых инвесторов, чтобы уменьшить влияние российской истории на последующие привлечения капитала и переговоры с зарубежными венчурными фондами.

Фото на обложке: Ascannio/Shutterstock