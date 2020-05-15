1–3 июня онлайн пройдет международная tech-конференция Emerge. Во время нее состоится конкурс стартапов Emerge Challenge (дедлайн приема заявок — 16 мая) и Venture Night — закрытый стрим для инвесторов и scaleup-стартапов с участием Тима Дрейпера, одного из пионеров венчурного бизнеса, инвестора Twitch, Tesla, Coinbase, Robinhood, SpaceX, основателя инвестиционных фондов Draper Associates и Draper Fisher Jurvetson (DFJ), создателя вирусного маркетинга и теории «инвестиционных волн Дрейпера».

Известный инвестор поделится мнением о влиянии пандемии на венчурную индустрию и ответит на вопросы участников мероприятия.

Накануне этого события мы спросили у представителей венчурных фондов, которые уже подтвердили участие в Emerge, что происходит на рынке, как дела у их портфельных компаний и как в целом они видят перспективы венчура.

Социальное трудолюбие, мышление выживания и помощь с фандрайзингом: чем живут венчурные фонды и как помогают портфельным компаниям в кризис