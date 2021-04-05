Зачем компании скрам-мастер и где его найти

Любая трансформация бизнеса — это в первую очередь процесс, в котором задействованы люди. Соответственно, этих людей нужно направлять, поддерживать и корректировать их движение из точки А в точку Б, которой является конечная цель внедрения agile-подходов. Для этого нужны лидеры, которые становятся ключевыми драйверами роста организации.

В российской традиции стараются ограничиться лидерами сверху, уделяя мало внимания развитию лидеров в среднем и начальном звене. Двигать трансформацию только сверху не получится: необходимы синхронные действия разных уровней организационной иерархии.

Скрам-мастер и есть такой лидер, который внедряет фреймворк, чтобы команда и компания становились более гибкими к изменениям внешней среды. Скрам-мастер работает как с командой, так и с владельцем продукта и менеджментом. Всю его деятельность можно разделить на три зоны ответственности:

ответственность на уровне команды — скрам-мастер помогает команде применять фреймворк наиболее эффективно;

ответственность на уровне владельца продукта — помогает владельцу продукта планировать в эмпирической среде, помогает с инструментами упорядочивания бэклога и декомпозиции элементов по клиентским ценностям;

ответственность на уровне компании — выступает коучем на этапе внедрения, является евангелистом agile-подхода в компании, обучает другие структурные подразделения организации, инициирует изменения и выявляет препятствия к эффективному функционированию фреймворка.

Почему важно наличие cкрам-мастера в команде

Когда в команде отсутсвует скрам-мастер, могут возникнуть следующие проблемы:

отсутствие обучения команд в применении новых подходов;

отсутствие развития самоорганизации команд, что является одним из ключевых принципов Agile;

отсутствие связи команд с менеджментом, что приводит к тому, что на вверх не поступает объективная информация о возможных проблемах и трудностях.

Без «агентов изменений» команды склонны впадать в застой. Как обычно происходит трансформация в типичной российской компании? Этап первый — высшее руководство принимает решение трансформировать бизнес. Формулируется стратегия, приглашаются консультанты за баснословные гонорары, проводится серия kick-off (стартовая встреча перед началом проекта) и тренингов для команд. После чего консультанты уходят.

Этап второй — менеджеры, которых назначили ответственными за трансформацию, начинают делать это, кто как умеет. У них, как правило, нет опыта внедрения гибких подходов. В итоге у коллектива зреет негативное отношение и скепсис по отношению к Agile.

Результат — трансформации как таковой не произошло, остается новая терминология, а все процессы работают по-старому. Коллектив живет в парадигме, что Agile — очередная игрушка руководства, и скоро интерес топ-менеджмента охладеет. Руководство же не видит результатов, разочаровывается в agile и сворачивает программу. Возможно, предпринимаются еще несколько попыток, но травматический опыт сводит на нет весь возможный эффект.

Какими навыками должен обладать скрам-мастер

Эффективный скрам-мастер должен обладать достаточно широким спектром навыков, которые невозможно получить только на тренингах или в процессе краткосрочного опыта. Необходимо не менее трех лет релевантного опыта с разными командами и постоянное самообучение, чтобы можно было считать такого скрам-мастера профессионалом.

Основные навыки скрам-мастер:

теория и практика в Agile и Lean, желательно с разным контекстом и командами;

профессиональный коучинг — искусство поддерживать и вести людей, задавая открытые вопросы, что помогает быстрее достигать целей, нивелируя сомнения и неясность;

трансформационное мастерство — экспертность в вопросах организационных изменений;

бизнес-мастерство — экспертность в продуктовой разработке и создании ценности;

техническое мастерство — техническая экспертиза в современных практиках создания и выпуска программного кода (что помогает выпускать код качественно, быстро и всей командой);

менторинг — умение делиться опытом, навыками, помогая расти членам команды;

обучение — умение проводить тренинги и обучение;

фасилитация — обеспечить продуктивную коммуникацию среди участников команды.

Для того, чтобы трансформация была успешной, скрам-мастер обеспечивает ее поддержку и на верхнем, и на нижнем уровне. Верхний уровень — это создание вектора, поддержка изменений, организация принятия руководством решений и устранение барьеров, которые мешают изменениям. Нижний уровень — обучение команд, популяризация трансформации, подсвечивание препятствий, создание сообществ и позитивных кейсов, которые станут примером для других.

Где найти скрам-мастера

Профессия скрам-мастер для российского рынка достаточно новая: сам по себе фреймворк Scrum появился в 1995 году, и только через 20 лет стал активно внедряться в России. Пионером этого процесса стал Сбербанк, в 2016 году запустивший масштабную трансформацию компаний своей экосистемы с применением гибких подходов, таких как Agile и Scrum.

Дальше примеру Сбербанка последовали другие компании: сначала крупные и федеральные, вслед за ними — средние и региональные. И все это за четыре-пять лет. Получается, за срок, соответствующий времени подготовки специалиста в вузе, в России сформировались аджайл-коучи и скрам-мастера, которые приобрели свои знания и навыки прямо у станка: в компаниях, запустивших трансформационные процессы.

Сейчас количество запросов на таких специалистов растет, а уже готовых оказывается недостаточно. Переманить их в свою компания зачастую оказывается непросто, тем более что для высокооплачиваемых специалистов не всегда размер вознаграждения является решающим фактором при выборе места работы.

Следующее поколение специалистов стали аджайл-коучами и скрам-мастерами в корпоративных школах или на курсах в консалтинговых компаниях. Однако для того, чтобы эффективно и правильно адаптировать гибкие подходы в командах, такого ускоренного обучения недостаточно. В результате ощущается нехватка готовых специалистов на рынке, и бизнесу приходится тратить от полугода и больше на поиск скрам-мастеров с релевантным опытом.

Когда компания начинает испытывать потребность в скрам-мастере, у нее есть три варианта привлечь его в свои ряды:

развивать необходимые компетенции у сотрудников внутри компании;

поиск на рынке;

аренда у консалтинговой компании.

Скрам-мастер играет важную роль в трансформации компании и развитии команд. Однако хороших специалистов мало, и спрос на них только растет, поэтому можно попробовать привлечь специалиста на проектную работу. Помимо выполнения основных задач он также поможет сформировать пул внутренних скрам-мастером, в том числе через запуск школы для обучения и переподготовки уже работающих сотрудников.