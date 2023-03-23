«Вызвать у клиента мурашки»: как сделать маркетинг с «вау-эффектом» без агентства

У бизнеса можно отобрать каналы коммуникации, но не идеи — поэтому даже сейчас он может привлекать клиентов своими креативными кампаниями, «вируситься» и увеличивать продажи «без продаж».
Полина Рудакова, CEO цветочного и бьюти-бренда и салона красоты Why Not?, считает, что добиваться таких эффектов компании могут самостоятельно. А поможет им WOW-маркетинг. Полина поделилась инструментами, которые подтвердили свою эффективность, и рассказала, как генерировать идеи, чтобы такие кампании приносили еще больший результат.
Что такое WOW-маркетинг и почему его нужно разрабатывать внутри компании
WOW-маркетинг — это использование креативных механик, которые позволяют буквально вызвать у потенциального клиента мурашки.
Благодаря такому подходу бренд выстраивает более доверительные отношения с клиентами и создает с ними эмоциональную связь. Это влияет на рост продаж — а именно эмоции являются основным драйвером покупки для 90% зумеров и 85% миллениалов.
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На мой взгляд, создавать WOW-маркетинг нужно внутри компании, даже если бюджет позволяет отдать эту задачу на аутсорс.
- Никто лучше самого бренда не понимает его ценности и не способен предложить подходящие идеи для креативных кампаний.
- Из-за того, что коммуникационные агентства реализуют одновременно несколько проектов, они не смогут погрузиться в работу так, как это сделает штатная маркетинговая команда.
Три наиболее эффективных инструмента WOW-маркетинга
Преимущество WOW-маркетинга в том, что:
- его инструменты доступны для каждого бизнеса,
- не требуют значительных вложений,
- результат напрямую зависит от степени креативности идеи.
По нашему опыту, привлечь наибольшее число клиентов могут три основных механики.
1. Оформление входной группы
Обустройте вход в магазин, салон или офис в стилистике сезона или предстоящего праздника. Создавать такое оформление нужно заранее, за один-два месяца до самого события, чтобы раскачать аудиторию и сделать так, чтобы о нем узнало как много больше людей.
Оно должно быть заметным и задавать определенное настроение, но при этом необязательно содержать продукты бренда.
Инструмент сработает, только если основательно проработать детали декора и качественно реализовать идею — «средний» дизайн не принесет вам ожидаемых результатов и превратится в пустую трату времени и денег.
Мы регулярно используем такую креативную механику: фасады — наш фирменный прием, благодаря которому гости приходят делать красивые кадры и заодно покупают цветы.
Например, в этом году ко Дню святого Валентина мы украсили вход плюшевыми медведями и сердцами. Оформление завирусилось — новость о нем опубликовали в шести Telegram-каналах о Москве, например, в «КудаМоскве» и «Москве сейчас», а перед входом в магазин в течение месяца стояла очередь из желающих сфотографироваться.
Новогоднее же оформление мы сделали в начале ноября, и, помимо клиентов, это принесло больше 20 корпоративных заявок на декорирование входных групп.
2. Эмоциональные видео с продуктом
Продумайте идеи для видеоконтента, который поможет передать ощущение от взаимодействия с продуктом. Например, его можно показать не на витрине, а в более живой или необычной обстановке: интерьере или определенном сюжете.
Так, мы сняли открывающийся багажник машины, который полностью заполнили большими цветочными букетами — ролик набрал более миллиона просмотров, принес 4 тыс. подписчиков и десятки новых запросов на покупку цветов.
Перед 8 марта мы решили повторить этот опыт: в итоге покупатели просили тюльпаны именно как на видео, а первые заказы на них мы получили еще в начале февраля.
3. Pop-up пространство
Это креативная инсталляция, которую размещают вне магазина или офиса.
Наиболее эффективно она работает в пространстве другого бренда из смежной сферы, с которым у вас пересекается целевая аудитория.
Стоит не просто поставить стенд с логотипом и товаром, а провести мероприятие, на котором вы сможете пообщаться с потенциальными клиентами и привлечь их внимание к продукту.
Так, прошлым летом мы объединились с мультибрендом украшений Viva La Vika и создали pop-up в стиле популярного сериала 2000-х «Сплетница» в их магазине. Поставили стойку, повесили на ней плакаты с цитатами из сериала и украсили ее живыми пионами.
При покупке любого украшения девушка получала пион от мужчины, похожего на героя сериала, и нашу карту постоянного гостя со скидкой 10%. Ход оказался удачным, и после этого к нам часто приходили клиенты с таким промокодом.
Как разработать стратегию WOW-маркетинга
Работу над стратегией WOW-маркетинга нужно начинать со сбора календаря инфоповодов — у нас это праздники, на которые принято покупать цветы.
Чтобы подготовить к ним контент и мероприятия, мы проводим мозговые штурмы на неформальных планерках:
- выбираемся в ресторан всей командой;
- даже отправляемся в совместное путешествие — так, однажды проводили брейншторм всей командой в Сочи.
Во время такой встречи мы не только предлагаем идеи, но и составляем видение будущего компании, придумываем, что можно сделать для его осуществления. Чтобы задействовать креативное мышление, используем творческий подход: пишем и рисуем маркерами на ватманах.
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Идеи, как правило, появляются благодаря насмотренности:
- Мы постоянно изучаем разные кейсы, в основном из смежных отраслей.
- Черпать вдохновение можно из истории моды или из практик мировых брендов, которые регулярно продвигаются с помощью WOW-маркетинга.
Например, меня всегда восхищала Эсте Лаудер: именно она одной из первых придумала раздавать тестеры потенциальным покупательницам. Я подумала, что мы можем использовать такой же инструмент и в цветочном магазине — перед 8 марта мы начали предлагать гостям «тестеры» тюльпанов.
Так аудитория смогла «попробовать» наши цветы и увидеть, какой продукт они смогут приобрести к празднику.
Какой должна быть команда, чтобы создавать WOW-маркетинг
Для разработки эффективного WOW-маркетинга всем членам команды нужно уметь выходить за рамки привычного. Чтобы придумать запоминающийся ход для WOW-маркетинга, необходимо мыслить нестандартно и быть готовым делать то, что не делают ваши конкуренты или компании в других сферах.
Не стоит бояться экспериментировать и ошибаться — без этого не получится понять, какие механики работают наиболее эффективно.
Руководителю же необходимо держать баланс между творческим беспорядком и жестким планированием.
При управлении креаторами:
- нужно давать им достаточно свободы для реализации идей,
- следить, чтобы все задачи выполнялись в срок.
В нашей компании я активно участвую в проработке и реализации креативных механик, так как контент-стратегия в целом строится на моем личном бренде.
Однако это не единственный возможный вариант: если бизнес не продвигается за счет узнаваемости руководителя, созданием WOW-маркетинга можно заниматься без активного вовлечения CEO. При этом не обязательно нанимать целую команду специалистов: в нашей компании помимо меня в процесс вовлечен один SMM-менеджер.
Как достичь максимума
Чтобы создать WOW-маркетинг без агентства, недостаточно просто применить один или два инструмента. Нужно продумать комплексную стратегию, которая будет работать на маркетинговые цели компании.
Не забывайте работать над каждым этапом воронки и думать, какие креативные инструменты привлекут аудиторию и помогут достичь измеримых результатов.
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Чек-лист: как разработать инхаус-стратегию WOW-маркетинга
- В начале сезона соберите календарь инфоповодов.
- Проведите неформальный брейншторм с командой, чтобы продумать WOW-маркетинговые механики.
Желательно, чтобы в ней участвовали не только специалисты из маркетингового отдела, но и их коллеги из других департаментов, ведь любому сотруднику может прийти в голову креативная идея.
Помните, что недостаточно провести только одну активность: необходимо разработать стратегию, все элементы которой будут соответствовать позиционированию и целям бренда.
- Вы можете проработать одну из трех креативных механик, которые мы предложили: оформление входной группы, эмоциональное видео с продуктом или pop-up пространство.
Однако не стоит ограничиваться только этими идеями: именно нестандартный подход к маркетингу и выход за рамки шаблонов помогает создать тот самый WOW-эффект.
- Определите состав команды, которая будет реализовывать WOW-маркетинговые акции.
В небольших компаниях зачастую достаточно участия одного SMM-менеджера.
Учитывайте, что, если компания продвигается за счет личного бренда CEO, руководителю желательно участвовать в таких креативных активностях, чтобы добиться наибольшего результата.
- Внедрите WOW-маркетинг в ДНК вашего бренда.
Чтобы вдохновение на генерирование идей не иссякло, смотрите кейсы компаний в смежных сферах и изучайте историю моды.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney
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