Как выбрать товар, который станет бестселлером на Amazon

6 июня в 18.00 (CET) пройдет открытый митап от бизнес-комьюнити E-Com Heroes. В этот раз обсудят, как выбрать товар для запуска на Amazon, который станет бестселлером. По итогам встречи у каждого участника будет пошаговая инструкция и понимание, как работать с ассортиментом.
Онлайн-встреча будет полезна:
- тем, кто только выходит на Amazon, и хочет понять, как устроен e-com-бизнес и с чего начать;
- действующим селлерам Amazon, которые думают, как расширить ассортимент.
Встречу проведет Ксения Головнева — ex-R&D в Arteza (оборот $100+ млн), успешно запустила 1000+ продуктов на Amazon. Она расскажет:
- о ключевых критериях выбора перспективного товара на Amazon;
- как правильно провести анализ рынка на Amazon (пошаговая инструкция);
- об альтернативных способах поиска продуктов (помимо поиска на самом Amazon).
Зарегистрироваться на встречу можно на сайте.
E-Com Heroes — совместный некоммерческий проект команды Founders’ Mondays (by RB.RU), эксперта в построении бизнеса в США Артема Голдмана и серийного технологического предпринимателя Максима Спиридонова. Это закрытое бизнес-комьюнити для предпринимателей, которые хотят запустить или масштабировать за рубежом e-com-бизнес.
Фото на обложке: Jeramey Lende /
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