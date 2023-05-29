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Как выбрать товар, который станет бестселлером на Amazon

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6 июня в 18.00 (CET) пройдет открытый митап от бизнес-комьюнити E-Com Heroes. В этот раз обсудят, как выбрать товар для запуска на Amazon, который станет бестселлером. По итогам встречи у каждого участника будет пошаговая инструкция и понимание, как работать с ассортиментом.

Как выбрать товар, который станет бестселлером на Amazon
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Онлайн-встреча будет полезна:

  • тем, кто только выходит на Amazon, и хочет понять, как устроен e-com-бизнес и с чего начать;
  • действующим селлерам Amazon, которые думают, как расширить ассортимент.

Встречу проведет Ксения Головнева — ex-R&D в Arteza (оборот $100+ млн), успешно запустила 1000+ продуктов на Amazon. Она расскажет:

  • о ключевых критериях выбора перспективного товара на Amazon;
  • как правильно провести анализ рынка на Amazon (пошаговая инструкция);
  • об альтернативных способах поиска продуктов (помимо поиска на самом Amazon).

Зарегистрироваться на встречу можно на сайте.

E-Com Heroes — совместный некоммерческий проект команды Founders’ Mondays (by RB.RU), эксперта в построении бизнеса в США Артема Голдмана и серийного технологического предпринимателя Максима Спиридонова. Это закрытое бизнес-комьюнити для предпринимателей, которые хотят запустить или масштабировать за рубежом e-com-бизнес. 

Фото на обложке: Jeramey Lende / Shutterstock

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