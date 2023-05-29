6 июня в 18.00 (CET) пройдет открытый митап от бизнес-комьюнити E-Com Heroes. В этот раз обсудят, как выбрать товар для запуска на Amazon, который станет бестселлером. По итогам встречи у каждого участника будет пошаговая инструкция и понимание, как работать с ассортиментом.

Как выбрать товар, который станет бестселлером на Amazon