Стартапы МШУ «Сколково» поборются за внимание инвесторов в прямом эфире

16 июля состоится «День инвестора» от «Стартап Академии» и международной организации инвесторов INVESTORO. Это увлекательное шоу, в котором семь стартапов МШУ «Сколково» с реальной выручкой и метриками поборются за внимание профильных инвесторов и крупнейших венчурных фондов. Наблюдать за происходящим можно будет в прямом эфире на YouTube и в Zoom.

«День инвестора» — динамичное шоу, которое ежегодно привлекает внимание предпринимателей, выпускников МШУ «Сколково» и инвесторов. Здесь стартаперы получают реальный опыт питчинга и возможность привлечь внимание инвесторов и финансирование, а инвесторы находят интересные проекты. У участников есть только три минуты на питчинг и семь минут для ответов на вопросы.

Ведущие шоу — менторы «Стартап Академии» Антон Козлов, основатель 4FRESH, и Кирилл Белов, управляющий партнер Oakstar Ventures.

В этому году «День инвестора» проводится в шестой раз. За пять прошедших мероприятий было представлено 40 проектов, самый крупный поднятый раунд составил 140 млн рублей, а общая сумма поднятых стартапами раундов превысила 700 млн рублей.

Чтобы присоединиться к прямой трансляции, нужно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

Фото на обложке: SvetaZi / Shutterstock