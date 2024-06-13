Стартапы МШУ «Сколково» поборются за внимание инвесторов в прямом эфире

16 июля состоится «День инвестора» от «Стартап Академии» и международной организации инвесторов INVESTORO. Это увлекательное шоу, в котором семь стартапов МШУ «Сколково» с реальной выручкой и метриками поборются за внимание профильных инвесторов и крупнейших венчурных фондов. Наблюдать за происходящим можно будет в прямом эфире на YouTube и в Zoom.
«День инвестора» — динамичное шоу, которое ежегодно привлекает внимание предпринимателей, выпускников МШУ «Сколково» и инвесторов. Здесь стартаперы получают реальный опыт питчинга и возможность привлечь внимание инвесторов и финансирование, а инвесторы находят интересные проекты. У участников есть только три минуты на питчинг и семь минут для ответов на вопросы.
Ведущие шоу — менторы «Стартап Академии» Антон Козлов, основатель 4FRESH, и Кирилл Белов, управляющий партнер Oakstar Ventures.
В этому году «День инвестора» проводится в шестой раз. За пять прошедших мероприятий было представлено 40 проектов, самый крупный поднятый раунд составил 140 млн рублей, а общая сумма поднятых стартапами раундов превысила 700 млн рублей.
Чтобы присоединиться к прямой трансляции, нужно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.
Фото на обложке: SvetaZi /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 МШУ СКОЛКОВО запускает конкурс грантов программ «Стартап Академия» и Global Shift
- 2 Топовые стартапы Школы управления СКОЛКОВО поборются за инвестиции в прямом эфире
- 3 В МШУ СКОЛКОВО стартует курс по венчурному инвестированию в стартапы и быстрорастущие компании
- 4 Идет прием заявок на конкурс грантов от Школы управления Сколково
- 5 В бизнес-школе СКОЛКОВО пройдет «День инвестора»
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июня 2024
15 июня 2024
16 июня 2024