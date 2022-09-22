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В бизнес-школе СКОЛКОВО пройдет «День инвестора»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26 сентября 2022 года состоится «День инвестора», организованный «Стартап Академией» и международной организацией инвесторов INVESTORO. В прямом эфире на YouTube семь лучших стартапов МШУ СКОЛКОВО с реальной выручкой и метриками будут бороться за внимание крупнейших венчурных фондов. У участников будет только три минуты на питчинг и семь минут для ответов на вопросы от инвесторов.

В бизнес-школе СКОЛКОВО пройдет «День инвестора»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Для зрителей «День инвестора» — это динамичное и захватывающее мероприятие, увлекательное шоу с реальным питчингом стартапов и возможностью узнать, на что обращают внимание инвесторы, как они принимают решения.  

Для инвесторов — способ найти интересный стартап для финансирования. Для стартапов — шанс расположить к себе венчурных инвесторов. «Если получится, их ждет новая встреча с более детальным обсуждением проекта, в результате которой они смогут поднять раунд инвестиций», — говорят организаторы.  

В качестве жюри примут участие 19 венчурных фондов и Family Office уровня управляющих партнеров или инвестиционных директоров, среди которых — партнер-учредитель школы управления СКОЛКОВО Александр Волошин, президент международной организации инвесторов INVESTORO Виталий Полехин и другие.

Ведущие мероприятия — менторы «Стартап Академии»: Антон Козлов, основатель 4FRESH, и Кирилл Белов, основатель и управляющий партнер Impulse VC.

День инвестора проводится уже в четвертый раз. За это время было представлено 26 проектов, самый крупный раунд составил 140 млн рублей, а общая сумма поднятых стартапами раундов превысила 300 млн рублей.

Для участия нужна регистрация на сайте.

Фото на обложке: Sigmund / Unsplash

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