Финалисты акселератора MGIMO Ventures выступят на Demo Day

9 сентября 2022 года состоится Demo Day акселератора MGIMO Ventures. Мероприятие пройдет очно в Москве, также будет трансляция в YouTube.
В течение трех месяцев участники акселератора получали экспертную поддержку. Командам был открыт доступ ко множеству профильных компаний, партнерам программы, ресурсам МГИМО и нетворк-сообществу Startech.vc. Проектам предоставили возможность привлечь инвестиции и запустить пилотные проекты.
В финале в формате питч-сессии основатели расскажут о своих продуктах, результатах, а также поделятся планами на будущее и запросами к рынку.
После мероприятия все, кто зарегистрировался, получат запись Demo Day и подробные презентации проектов. Материалы придут на электронную почту.
Регистрация открыта на сайте.
Акселератор реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc и в рамках программы «Приоритет 2030».
Фото на обложке: GaudiLab /
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