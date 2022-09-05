Финалисты акселератора MGIMO Ventures выступят на Demo Day

9 сентября 2022 года состоится Demo Day акселератора MGIMO Ventures. Мероприятие пройдет очно в Москве, также будет трансляция в YouTube.

В течение трех месяцев участники акселератора получали экспертную поддержку. Командам был открыт доступ ко множеству профильных компаний, партнерам программы, ресурсам МГИМО и нетворк-сообществу Startech.vc. Проектам предоставили возможность привлечь инвестиции и запустить пилотные проекты.

В финале в формате питч-сессии основатели расскажут о своих продуктах, результатах, а также поделятся планами на будущее и запросами к рынку.

После мероприятия все, кто зарегистрировался, получат запись Demo Day и подробные презентации проектов. Материалы придут на электронную почту.

Регистрация открыта на сайте.

Акселератор реализуется в партнерстве с венчурной компанией Startech.vc и в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock