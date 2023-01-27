На StartUp MeetUp расскажут, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции

31 января IT-компания Purrweb проведет в Zoom StartUp MeetUp для фаундеров стартапов, владельцев бизнеса и продакт-менеджеров. Эксперты и участники поговорят о том, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции, и как личный бренд и медийность фаундера влияют на развитие стартапа.
Спикеры — Тигран Басеян, CEO Geekz, преподаватель стартап-лаборатории НИУ ВШЭ, автор канала Black product owner, и Дарья Васянина, Product Owner в LIME, CPO HRTech-стартапа, автор канала «Дашич, беги».
Тигран Басеян расскажет:
- как понять, нужны ли бизнесу инвестиции;
- как подготовиться к привлечению инвестиций;
- как найти и презентовать метрику привлекательности стартапа;
- что нужно стартапу: Put- или Call-опционы.
Участники митапа получат план действий и фреймворк для подготовки MVP.
На выступлении Дарьи слушатели узнают:
- кому и зачем нужна медийность и причем тут софт-скиллы нового поколения;
- как построить PR-стратегию;
- с чего начать блог и как вести его регулярно.
Всех присоединившихся к митапу жду подарки — две электронные книги по управлению бизнесом и личному развитию от издательства «МИФ».
Участие бесплатное, нужна регистрация.
Фото на обложке: Indypendenz /
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