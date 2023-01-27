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На StartUp MeetUp расскажут, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

31 января IT-компания Purrweb проведет в Zoom StartUp MeetUp для фаундеров стартапов, владельцев бизнеса и продакт-менеджеров. Эксперты и участники поговорят о том, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции, и как личный бренд и медийность фаундера влияют на развитие стартапа.

На StartUp MeetUp расскажут, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Спикеры — Тигран Басеян, CEO Geekz, преподаватель стартап-лаборатории НИУ ВШЭ, автор канала Black product owner, и Дарья Васянина, Product Owner в LIME, CPO HRTech-стартапа, автор канала «Дашич, беги».

Тигран Басеян расскажет:

  • как понять, нужны ли бизнесу инвестиции;
  • как подготовиться к привлечению инвестиций;
  • как найти и презентовать метрику привлекательности стартапа;
  • что нужно стартапу: Put- или Call-опционы.

Участники митапа получат план действий и фреймворк для подготовки MVP.

На выступлении Дарьи слушатели узнают: 

  • кому и зачем нужна медийность и причем тут софт-скиллы нового поколения;
  • как построить PR-стратегию;
  • с чего начать блог и как вести его регулярно.

Всех присоединившихся к митапу жду подарки — две электронные книги по управлению бизнесом и личному развитию от издательства «МИФ».

Участие бесплатное, нужна регистрация

Фото на обложке: Indypendenz / Shutterstock

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