31 января IT-компания Purrweb проведет в Zoom StartUp MeetUp для фаундеров стартапов, владельцев бизнеса и продакт-менеджеров. Эксперты и участники поговорят о том, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции, и как личный бренд и медийность фаундера влияют на развитие стартапа.

На StartUp MeetUp расскажут, каким должен быть MVP, чтобы привлечь инвестиции