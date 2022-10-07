Зачем метавселенные бизнесу, обсудят на встрече от агентств 2L и ITCOMMS

11 октября эксперты по освоению метавселенных коммуникационных агентств 2L и ITCOMMS проведут прямой YouTube-эфир на тему «Метавселенные для бизнеса». Участие бесплатное.
В ходе эфира участники узнают:
- что такое цифровые миры бренда и как они могут быть полезны бизнесу;
- какие технологические возможности есть в метавселенных (их преимущества и перспективы).
Слушатели познакомятся с кейсами самых известных корпоративных площадок в Roblox, а также совершат онлайн-прогулку по мирам VANS world, Nike world и других.
После выступления спикеров участники смогут задать все интересующие вопросы и получить ответы.
Ведущие:
- Анастасия Дырдина, руководитель направления метавселенных;
- Никита Бородин, СТО направления метавселенных.
Регистрация открыта по ссылке.
Фото на обложке: Suwin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое метавселенная?
- 2 Вместо Web 3.0 у нас будет Web 2.5 — что тормозит переход к новому интернету
- 3 Конференция на Марсе, виртуальный концерт и совещание у костра: как провести мероприятие в метавселенной
- 4 «Константа» проведет вебинар по теме автоматизации пищевой безопасности
- 5 Эксперты «СберМегаМаркета» расскажут, как подготовиться к высокому сезону на маркетплейсе
ВОЗМОЖНОСТИ
09 октября 2022
09 октября 2022
09 октября 2022