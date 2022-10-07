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Зачем метавселенные бизнесу, обсудят на встрече от агентств 2L и ITCOMMS

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

11 октября эксперты по освоению метавселенных коммуникационных агентств 2L и ITCOMMS проведут прямой YouTube-эфир на тему «Метавселенные для бизнеса». Участие бесплатное.

Зачем метавселенные бизнесу, обсудят на встрече от агентств 2L и ITCOMMS
Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

В ходе эфира участники узнают:

  • что такое цифровые миры бренда и как они могут быть полезны бизнесу;
  • какие технологические возможности есть в метавселенных (их преимущества и перспективы).

Слушатели познакомятся с кейсами самых известных корпоративных площадок в Roblox, а также совершат онлайн-прогулку по мирам VANS world, Nike world и других.

После выступления спикеров участники смогут задать все интересующие вопросы и получить ответы.

Ведущие:

  • Анастасия Дырдина, руководитель направления метавселенных;
  • Никита Бородин, СТО направления метавселенных.

Регистрация открыта по ссылке.

Фото на обложке: Suwin / Shutterstock

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