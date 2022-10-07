Зачем метавселенные бизнесу, обсудят на встрече от агентств 2L и ITCOMMS

11 октября эксперты по освоению метавселенных коммуникационных агентств 2L и ITCOMMS проведут прямой YouTube-эфир на тему «Метавселенные для бизнеса». Участие бесплатное.

В ходе эфира участники узнают:

что такое цифровые миры бренда и как они могут быть полезны бизнесу;

какие технологические возможности есть в метавселенных (их преимущества и перспективы).

Слушатели познакомятся с кейсами самых известных корпоративных площадок в Roblox, а также совершат онлайн-прогулку по мирам VANS world, Nike world и других.

После выступления спикеров участники смогут задать все интересующие вопросы и получить ответы.

Ведущие:

Анастасия Дырдина, руководитель направления метавселенных;

Никита Бородин, СТО направления метавселенных.

Регистрация открыта по ссылке.

Фото на обложке: Suwin / Shutterstock