Top.Mail.Ru
Random Coffee bot
Присоединиться
О проекте
Random Coffee bot
Присоединиться
О проекте
Вступайте сейчас и получите подарок.
Находите единомышленников и развивайте бизнес вместе с ботом для нетворкинга от RB.RU.
RB.RU
Random Coffee Bot
Присоединиться
С помощью бота вы можете найти потенциальных партнёров, вдохновиться чужим опытом и первыми узнавать о закрытых бизнес-встречах RB.RU
Тысячи российских предпринимателей каждый день пользуются нашими сервисами и площадками для расширения сети онлайн- и офлайн-знакомств.
Этот бот для бизнес-нетворкинга мы придумали в    rb.ru    — медиа про бизнес и инновации. Кстати, премии RB Digital Awards и RB Young Awards тоже придумали мы.
Для кого этот бот
Вы расширяете круг полезных знакомств и изучаете опыт в своей сфере
Вы уверены, что связи решают
Вы ищете единомышлен-ников, менторов или инвесторов
Вы ищете единомышленников, менторов или инвесторов
1
Заполните анкету за 5 минут
2
Оплатите подписку
3
Каждую пятницу бот будет спрашивать, готовы ли вы обменяться контактами. Если да, то в понедельник алгоритм подберёт для вас собеседника и один токен спишется
4
Готово! Можно назначать встречу и обмениваться опытом
Пятая встреча — в подарок!
При оформлении подписки вы получите токены, которые сможете обменивать на контакты других участников сообщества.
4 токена = 4 встречи. Онлайн или офлайн — как захотите.
Как это работает
Что входит в подписку
2 000
999 ₽/месяц*
Вступайте в наш клуб
Присоединиться
4 контакта в месяц + 1 встреча в подарок
Анонсы мероприятий и приглашения на закрытые бизнес-встречи
Обмен контактами с потенциальными бизнес-партнёрами
Главные новости бизнеса от RB.RU
Полезные бизнес-знакомства
Отмена подписки в любой момент
Заморозка подписки на 2 недели
4 контакта в месяц
+ 1 встреча в подарок
*цена действительна до конца апреля
Отвечаем на вопросы
Другие наши проекты
© 2012-2025 ООО «РБточкаРУ». ИНН 7729703526, КПП 772901001, ОГРН 1127746119841. 119530, г. Москва, ш. Очаковское, д. 28, стр. 2, помещ. 8Н/3. Телефон +7 (495) 769 22 69

ООО «РБточкаРУ» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных в боте для-бизнес-знакомств доступна по ссылке. Публичная оферта на заключение договора о предоставлении доступа к сервису находится здесь.

ООО «РБточкаРУ» использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Есть вопросы? Что-то не работает? Заполните эту форму. Мы придём на помощь
Наталия Рябцева
Random Coffee Bot