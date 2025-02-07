Вступайте сейчас и получите подарок.
Находите единомышленников и развивайте бизнес вместе с ботом для нетворкинга от RB.RU.
RB.RU
Random Coffee Bot
Random Coffee Bot
С помощью бота вы можете найти потенциальных партнёров, вдохновиться чужим опытом и первыми узнавать о закрытых бизнес-встречах RB.RU
Тысячи российских предпринимателей каждый день пользуются нашими сервисами и площадками для расширения сети онлайн- и офлайн-знакомств.
Этот бот для бизнес-нетворкинга мы придумали в rb.ru — медиа про бизнес и инновации. Кстати, премии RB Digital Awards и RB Young Awards тоже придумали мы.
Для кого этот бот
Вы расширяете круг полезных знакомств и изучаете опыт в своей сфере
Вы уверены, что связи решают
Вы ищете единомышлен-ников, менторов или инвесторов
Вы ищете единомышленников, менторов или инвесторов
1
Заполните анкету за 5 минут
2
Оплатите подписку
3
Каждую пятницу бот будет спрашивать, готовы ли вы обменяться контактами. Если да, то в понедельник алгоритм подберёт для вас собеседника и один токен спишется
4
Готово! Можно назначать встречу и обмениваться опытом
Пятая встреча — в подарок!
При оформлении подписки вы получите токены, которые сможете обменивать на контакты других участников сообщества.
4 токена = 4 встречи. Онлайн или офлайн — как захотите.
4 токена = 4 встречи. Онлайн или офлайн — как захотите.
Как это работает
Что входит в подписку
2 000
999 ₽/месяц*
Вступайте в наш клуб
4 контакта в месяц + 1 встреча в подарок
Анонсы мероприятий и приглашения на закрытые бизнес-встречи
Обмен контактами с потенциальными бизнес-партнёрами
Главные новости бизнеса от RB.RU
Полезные бизнес-знакомства
Отмена подписки в любой момент
Заморозка подписки на 2 недели
4 контакта в месяц
+ 1 встреча в подарок
+ 1 встреча в подарок
*цена действительна до конца апреля
Отвечаем на вопросы
Заполняя анкету, вы указываете, в каком формате хотите общаться: онлайн, офлайн или любом. Если офлайн, алгоритмы будут подбирать собеседника только из вашего города. А если онлайн или любой — тогда вам может выпасть собеседник как из вашего города, так и нет. Но ведь расстояние — не проблема для встречи, верно? 😉
Один месяц, но в подписку входят две недели заморозки: можно приостановить действие подписки, например, на время отпуска.
Напишите нам на [email protected], мы придём на помощь. Или можно оставить свой вопрос в этой форме.
Алгоритм подбирает подходящего собеседника, ориентируясь на приоритетный формат встреч и города участников. Если что-то изменилось, и вы хотите встречаться в другом городе или другом формате, всегда можно отредактировать предпочтения в профиле. В будущем бот научится искать собеседников по интересам и сферам деятельности💫
Если в понедельник пара не будет подобрана по геолокации, то бот предложит собеседника из другого города для онлайн-встречи. Если даже так пару найти не получится, то бот вернётся с контактом в течение недели 🤝
В меню участника есть пункт «Оставить отзыв». Там вы можете оставить обратную связь о прошедшей встрече или же написать отзыв о работе бота. Мы обязательно всё учтём.
Нет. Чтобы присоединиться к боту, вам нужно указать свои имя, фамилию, место работы и должность. Без этих данных участвовать не получится. Но если захочется, вы можете дополнить анкету: рассказать обо всём, что поможет собеседнику узнать вас получше 👌
Вся указанная вами информация доступна только контактам, которые подобрал алгоритм, и защищена политикой обработки персональных данных.
Вся указанная вами информация доступна только контактам, которые подобрал алгоритм, и защищена политикой обработки персональных данных.
Напишите нам на [email protected], мы придём на помощь. Или вы можете оставить свой вопрос в этой форме.
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ООО «РБточкаРУ» является оператором по обработке персональных данных, информация об обработке персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных отражены в Политике в отношении обработки персональных данных. Политика в отношении обработки персональных данных в боте для-бизнес-знакомств доступна по ссылке. Публичная оферта на заключение договора о предоставлении доступа к сервису находится здесь.
ООО «РБточкаРУ» использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.
Есть вопросы? Что-то не работает? Заполните эту форму. Мы придём на помощь
Наталия Рябцева
Random Coffee BotНаталия Рябцева