Random Coffee bot

Заполняя анкету, вы указываете, в каком формате хотите общаться: онлайн, офлайн или любом. Если офлайн, алгоритмы будут подбирать собеседника только из вашего города. А если онлайн или любой — тогда вам может выпасть собеседник как из вашего города, так и нет. Но ведь расстояние — не проблема для встречи, верно? 😉