Relocation Map-community

rb.ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

Онлайн и офлайн-комьюнити русскоязычных граждан, в которых можно обсудить интересующие вопросы по переезду, ведению бизнеса и быту в новой стране
Мир
Великобритания
Германия
Казахстан
Коммьюнити и хабы
Европа
Кипр
Армения
Польша
Португалия
Грузия
Сербия
Черногория
Турция
Айзербаджан
Греция
ОАЭ
Испания
Италия
Узбекистан
Израиль
Африка
Startup Grind
Телеграм-чат с более чем 100 тыс. подписчиков, где люди делятся своими знаниями и опытом по релокации
civilians
YepCommunity
Навигатор деловых сообществ для предпринимателей
Гайд по релокации из РФ
Закрытое сообщество эмигрантов, построенное на ценностях нового общества
Крупнейшее глобальное коммьюнити предпринимателей и стртапов
Random Coffee
Бесплатные сообщества русских за границей
Intch
Сервис для поиска полезных контактов, в том числе связанных с релокацией
Вастрик.Клуб
Закрытое сообщество, для обсуждения эмиграции и карьеры за границей
Площадка для освещения и обсуждения сфер телекоммуникаций, интернета, IT и инноваций в Армении
Economy of Armenia
Itel.am
Сервис для поиска полезных контактов, в том числе связанных с релокацией
Hay'Li Human Development
Нетворкинг и бизнес коммуникации между внешними и армянскими партнерами
2022 Relocation/Армения
Телеграм-канал по релокации в Армению
Организация помогает иностранным специалистам и их семьям устраиваться и адаптироваться в Казахстане
Astana Hub
Экспат-центр
Полный гид по релокации в Казахстан
Платформа позиционирует себя как сообщество экспертов и энтузиастов, которые делятся своим опытом иммиграции в страны Европы
The Breakfast
SMART интеграция
Приложение для личных встреч предпринимателей в разных странах мира
Сообщество русскоговорящих предпринимателей в Германии
BRU
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
Nota Bene Business Club
ZBIZ.CLUB
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
Сообщество русскоговорящих представителей ИТ-отрасли на Кипре
2022 Relocation/Кипр
CypRus_iT
Телеграм-канал по релокации на Кипр
Международный клуб русскоговорящих предпринимателей в Лондоне
Incircle
Young Business Club
Digital сообщество, объединяющее русскоязычных хайнетов (HNWIs) по всему миру для улучшения качества их бизнес- и социальной жизни
Телеграм-канал по релокации в Испанию
2022 Relocation / Испания
Телеграм-канал по релокации в Азербайджан
2022 Relocation / Азербайджан
Сайт о жизни в Черногории
2022 Relocation/Черногория
Monte.Monte
Телеграм-канал по релокации в Черногорию
Русскоязычный телеграм-канал про релокацию в Португалию
2022 Relocation/Португалия
Португалия от А до Я
Телеграм-канал по релокации в Португалию
Телеграм-канал по релокации в Узбекистан
Релокейшн в Узбекистан
Телеграм-канал с новостями о стартапах в Израиле
Reboot-StartUp Nation
Дежурный по Израилю
Сообщество русскоязычных предпринимателей
Телеграм-чат для обсуждения создания IТ-хаба в Сербии и Черногории. Для фаундеров и СЕО айти компаний
Релокация в Сербию Chat
IT Hub Serbia + Montenegro
Телеграм-чат для всех желающих по обсуждению вопросов релокации в Сербию
Телеграм-канал по релокации в Турцию
2022 Relocation/Турция
Телеграм-канал по релокации в Грецию
2022 Relocation / Греция
Телеграм-канал по релокации в Италию
2022 Relocation / Италия
Крупнейший русскоязычный телеграм-канал о Грузии
Николай Левшиц - Channel in Georgia
Телеграм-канал по релокации в Грузию
2022 Relocation/Грузия
Крупнейшее африканское сообщество. Организация оказывает базовую помощь африканским начинающим предпринимателям, проводит различные образовательные курсы и мастер-классы
Africa Association of Entrepreneurs
Телеграм-канал по релокации в ОАЭ
2022 Relocation / ОАЭ
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map-community