Relocation Map-community

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Онлайн и офлайн-комьюнити русскоязычных граждан, в которых можно обсудить интересующие вопросы по переезду, ведению бизнеса и быту в новой стране
Коммьюнити и хабы
Телеграм-чат с более чем 100 тыс. подписчиков, где люди делятся своими знаниями и опытом по релокации
Навигатор деловых сообществ для предпринимателей
Закрытое сообщество эмигрантов, построенное на ценностях нового общества
Крупнейшее глобальное коммьюнити предпринимателей и стртапов
Бесплатные сообщества русских за границей
Сервис для поиска полезных контактов, в том числе связанных с релокацией
Закрытое сообщество, для обсуждения эмиграции и карьеры за границей
Площадка для освещения и обсуждения сфер телекоммуникаций, интернета, IT и инноваций в Армении
Сервис для поиска полезных контактов, в том числе связанных с релокацией
Нетворкинг и бизнес коммуникации между внешними и армянскими партнерами
Телеграм-канал по релокации в Армению
Организация помогает иностранным специалистам и их семьям устраиваться и адаптироваться в Казахстане
Полный гид по релокации в Казахстан
Платформа позиционирует себя как сообщество экспертов и энтузиастов, которые делятся своим опытом иммиграции в страны Европы
Приложение для личных встреч предпринимателей в разных странах мира
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
Закрытый клуб русскоговорящих предпринимателей в Польше
Сообщество русскоговорящих представителей ИТ-отрасли на Кипре
Телеграм-канал по релокации на Кипр
Международный клуб русскоговорящих предпринимателей в Лондоне
Digital сообщество, объединяющее русскоязычных хайнетов (HNWIs) по всему миру для улучшения качества их бизнес- и социальной жизни
Сайт о жизни в Черногории
Телеграм-канал по релокации в Черногорию
Русскоязычный телеграм-канал про релокацию в Португалию
Телеграм-канал по релокации в Португалию
Телеграм-канал с новостями о стартапах в Израиле
Сообщество русскоязычных предпринимателей
Телеграм-чат для обсуждения создания IТ-хаба в Сербии и Черногории. Для фаундеров и СЕО айти компаний
Телеграм-чат для всех желающих по обсуждению вопросов релокации в Сербию
Крупнейший русскоязычный телеграм-канал о Грузии
Телеграм-канал по релокации в Грузию
Крупнейшее африканское сообщество. Организация оказывает базовую помощь африканским начинающим предпринимателям, проводит различные образовательные курсы и мастер-классы
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-communityНаталия Рябцева