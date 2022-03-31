Relocation Map-consulting

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Организации, в которые предприниматель может обратиться с различными вопросами по релокации и ведению бизнеса
Консультации
Глобальный венчурный фонд, бизнес школа и акселератор с российскими основателями, оказывают консультационную поддержку связанную с релокацией
Программы выхода на международные рынки
Израильское подразделение FINCOM group, предоставляющее комплексные финансовые решения для компаний в области управления финансовыми процессами
Tnufa Program
Программа стимулирования идей для начинающих предпринимателей
Услуги в области трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, стратегического консалтинга и локализации высокотехнологичного бизнеса в Китае
Управляющая компания с русскими корнями, осуществляющая доверительное управление внешнеэкономической, маркетинговой и торговой деятельностью на территории Китая
Консалтинговые услуги по созданию бизнеса в Китае
Консультации для выбора подходящего способа выхода на китайский рынок, запуск пилотов и поиск партнеров для совместных проектов или инвестиций
Российская компания, предоставляющая консалтинговые услуги по переезду в Португалию
Некоммерческая организация, помогающая стартапам развиваться в Португалии
Агентство по торговле и инвестициям, также работают с иностранными компаниями, желающими выйти на рынок Португалии
Telegram-чат — часть проекта Cypsus_IT, где можно задать интересующий вопрос о жизини и ведении бизнеса на Кипре
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-consultingНаталия Рябцева