Relocation Map-finance

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
FinTech-сервисы, с помощью которых россияне могут оплачивать зарубежные сервисы и услуги
Мир
Финансы
Виртуальные карты Ezzocard выпускаются банками США и Канады и обслуживаются платёжными системами Visa или Mastercard
Выпуск виртуальной карты Visa
Виртуальная карта для криптовалюты
Кипрская платежная система, работает только с корпоративными клиентами
Неотменяемый глобальный цифровой паспорт (self-sovereign identity), бизнес-профиль и кошелек
Кипрская финтех-компания, которая предлагает множество платежный решений для бизнеса, в том числе открытие мультивалютного счета
Карты от Mastercard доступны как для бизнеса, так и для личного пользования
Электронный кошелек
Китайская система платежей
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-financeНаталия Рябцева