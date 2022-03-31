Relocation Map-investment

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Организации, где можно привлечь финансирование для выхода на новый рынок
Инвестиции
Российский венчурный фонд, помогающий проектам с выходом на международные рынки
Платформа соединяет международных инвесторов с основателями из Восточной Европы, которые или уже создали компании в США, Европе, регионах MENA или LATAM или в моменте занимаются релокацией своего технологического бизнеса
Компания с российскими корнями, помогает портфельным стартапам открывать офисы в Китае и находить партнеров среди инкубаторов
Продвижение проектов в Китай
Агенство, которое помогает стартапам и технологическим компаниям выходить на рынок США
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-investmentНаталия Рябцева