Relocation Map-job

Агрегатор специализируется на IT-вакансиях с пакетами релокаций

Портал для поиска услуг русскоязычных помощников за границей

Зарубежный агрегатор вакансий по всему миру

Глобальный агрегатор вакансий

Платформа поиска талантов на основе навыков

Проект для людей, которые срочно ищут работу в европейской технологической индустрии

Сервис поиска работы за рубежом

Автоматизированный сервис для найма IТ-специалистов

Сервис для поиска IT-специалистов

Сайт с вакансиями разработчиков и продактов от одноименного сервиса для программистов

Рускоязычная платформа, на которой собраны резюме разработчиков, продакт-менеджеров, аналитиков и дизайнеров, которые ищут удалённую работу

Вакансии в зарубежных стартапах

Биржа для «топовых» специалистов с ручным подбором фрилансеров под задачу

Одна из самых популярных фриланс-бирж в мире

Русскоязычный сервис карьерных консультаций

Сервис карьерных консультаций по подписке

Сервис для сравнения зарплат по странам и компаниям

Чат с вакансиями по всему миру

Канал с вакансиями от IT компаний предлагающих переезд и релокацию из России, Украины и стран СНГ за границу

Техническое сообщество для уволенных талантов из Украины, России и других стран

Комплексная HR бизнес-аналитика, а также решения по поиску талантов и управлению людьми для достижения бизнес-целей

Телеграм-канал для поиска работы с возможностью релокации для IT

Телеграм-канал про фриланс и удаленную работу

Телеграм-чат с вакансиями за рубежом

Чат для помощи при поиске работы и релокации

Телеграм-чат, где можно опубликовать свое резюме для зарубежных компаний

Телеграм-чат с вакансиями с релокацией

Удалённая (и офисная) работа в зарубежных компаниях

Продвинутый сервис для поиска работы с аналитикой и другими функциями

Сервис с отзывами на зарубежные компании

Платформа по оценке работодателей и IT-рекрутингу