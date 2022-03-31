Relocation Map-job

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Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

Всевозможные агрегаторы вакансий (от телеграм-чатов до фриланс-бирж) в зарубежных компаниях, преимущественно с программами релокации
Мир
США
Найм и поиск работы
Казахстан
Кипр
Армения
Job is Job
Агрегатор специализируется на IT-вакансиях с пакетами релокаций
Idealist
«Uehat.com»
Портал для поиска услуг русскоязычных помощников за границей
Relocate.me
Зарубежный агрегатор вакансий по всему миру
Глобальный агрегатор вакансий
PitchMe
Платформа поиска талантов на основе навыков
Private tech talent pool
Проект для людей, которые срочно ищут работу в европейской технологической индустрии
Layboard
Сервис поиска работы за рубежом
Skipp
Автоматизированный сервис для найма IТ-специалистов
AmazingHiring
Сервис для поиска IT-специалистов
Stack Overflow
Сайт с вакансиями разработчиков и продактов от одноименного сервиса для программистов
DigitalHR
Рускоязычная платформа, на которой собраны резюме разработчиков, продакт-менеджеров, аналитиков и дизайнеров, которые ищут удалённую работу
AngelList Talent
Вакансии в зарубежных стартапах
Toptal
Биржа для «топовых» специалистов с ручным подбором фрилансеров под задачу
Freelancer
Одна из самых популярных фриланс-бирж в мире
Эйч
Русскоязычный сервис карьерных консультаций
CareerSpace
Сервис карьерных консультаций по подписке
Levels.fyi
Сервис для сравнения зарплат по странам и компаниям
Relocate today
Чат с вакансиями по всему миру
IT Relocation (Inflow)
Канал с вакансиями от IT компаний предлагающих переезд и релокацию из России, Украины и стран СНГ за границу
The Reboot - Startup Nations
Техническое сообщество для уволенных талантов из Украины, России и других стран
APS Resources International
Комплексная HR бизнес-аналитика, а также решения по поиску талантов и управлению людьми для достижения бизнес-целей
RelocationDEV
Телеграм-канал для поиска работы с возможностью релокации для IT
Digital Broccoli
Телеграм-канал про фриланс и удаленную работу
Remote Ever After
Телеграм-чат с вакансиями за рубежом
IT Evacuation / DIXY
Чат для помощи при поиске работы и релокации
Работа за рубежом LinkedIn
Телеграм-чат, где можно опубликовать свое резюме для зарубежных компаний
Удалёнка и релокация
Телеграм-чат с вакансиями с релокацией
WWR
Удалённая (и офисная) работа в зарубежных компаниях
Smartr
Продвинутый сервис для поиска работы с аналитикой и другими функциями
Glassdoor
Сервис с отзывами на зарубежные компании
Talent Service
Платформа по оценке работодателей и IT-рекрутингу
AgileFluent
Сервис, который помогает подготовиться к собеседованию в международных компаниях
IT is Armenia
Программа для привлечения IT-специалистов для работы в растущей технологической экосистеме Армении
Тысячи открытых вакансий в одной из самых известных венчурных компаний в мире Sequoia
Sequoia
Цифровая сеть аккредитованных экспертных компетенций
Dimpulse
Телеграм-канал, где можно нанять сотрудника и найти работу на Кипре
CypRus_iT HR
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map-job