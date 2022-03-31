Relocation Map-job

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Агрегатор специализируется на IT-вакансиях с пакетами релокаций
Портал для поиска услуг русскоязычных помощников за границей
Зарубежный агрегатор вакансий по всему миру
Глобальный агрегатор вакансий
Платформа поиска талантов на основе навыков
Проект для людей, которые срочно ищут работу в европейской технологической индустрии
Сервис поиска работы за рубежом
Автоматизированный сервис для найма IТ-специалистов
Сервис для поиска IT-специалистов
Сайт с вакансиями разработчиков и продактов от одноименного сервиса для программистов
Рускоязычная платформа, на которой собраны резюме разработчиков, продакт-менеджеров, аналитиков и дизайнеров, которые ищут удалённую работу
Вакансии в зарубежных стартапах
Биржа для «топовых» специалистов с ручным подбором фрилансеров под задачу
Одна из самых популярных фриланс-бирж в мире
Русскоязычный сервис карьерных консультаций
Сервис карьерных консультаций по подписке
Сервис для сравнения зарплат по странам и компаниям
Чат с вакансиями по всему миру
Канал с вакансиями от IT компаний предлагающих переезд и релокацию из России, Украины и стран СНГ за границу
Техническое сообщество для уволенных талантов из Украины, России и других стран
Комплексная HR бизнес-аналитика, а также решения по поиску талантов и управлению людьми для достижения бизнес-целей
Телеграм-канал для поиска работы с возможностью релокации для IT
Телеграм-канал про фриланс и удаленную работу
Телеграм-чат с вакансиями за рубежом
Чат для помощи при поиске работы и релокации
Телеграм-чат, где можно опубликовать свое резюме для зарубежных компаний
Телеграм-чат с вакансиями с релокацией
Удалённая (и офисная) работа в зарубежных компаниях
Продвинутый сервис для поиска работы с аналитикой и другими функциями
Сервис с отзывами на зарубежные компании
Платформа по оценке работодателей и IT-рекрутингу
Сервис, который помогает подготовиться к собеседованию в международных компаниях
Программа для привлечения IT-специалистов для работы в растущей технологической экосистеме Армении
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-jobНаталия Рябцева