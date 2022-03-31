Relocation Map-law

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Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

Сервисы и компании, которые помогут разобраться с юридическими и налоговыми вопросами при личном переезде и релокации компании - открытие банковских счетов, оформление документации, регистрация юрлиц и многое другое.
Мир
США
Армения
Кипр
Польша
Великобритания и Сингапур
Юридические и налоговые вопросы
Европа
ОАЭ
winwin
Сервис для перевода документов
YB Case
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
ASB Consulting Group
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Гофштейн и партнеры
Юридическая фирма, представляющая интересы крупного капитала и его собственников в России и за ее пределами
International Wealth
Крупный портал о юридических аспектах переезда за границу
O2 Consulting
Юридическая фирма, которая предлагает комплексную экспертизу в области российского и иностранного права, налогов, регулирования в различных отраслях экономики
ARR
Alliance Legal CG
Консалтинговая компания сопровождает и консультируют сделки, инвестиционные проекты, оказывают юридическую поддержку при реструктуризации бизнеса
Law&Trust International
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
КСК групп
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Deel
Сервис помогает оформлять на работу сотрудников по всему миру и выплачивать им зарплату
Риэлторские и юридические услуги, иммиграционный сервис
Freelance.Tax
Онлайн сервис расчета налога с дохода
AstroLabs
Консалтинговая компания, которая помогает открыть юрлицо в Саудовской Аравии
DV Consulting
Консалтинг для технологических компаний. Помогают стартапам релоцироваться/открывать представительство в ОАЭ
Relocate UAE
Компания помогает в регистрации бизнеса в ОАЭ, получени ВНЖ и переезде
Корпус права
Международная юридическая компания, оказывающая услуги релокации и получения ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
PandaDoc Notary
Сервис для упрощения и автоматизации дистанционного нотариального заверения (RON). С помощью платформы юридические документы могут быть подписаны клиентом и нотариально заверены без необходимости личной встречи
Clerky
Сервис позволяет за несколько дней зарегистрировать компанию в штате Дэлавер, открыть банковский счет, оформить все типовые договоры для привлечения инвестиций и найма сотрудников, и начать вести свою коммерческую деятельность.
Enterprise Armenia
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
S&K Вертикаль
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
RELOC
Компания помогает зарегистрировать юридическое лицо, открыть счет, вести бухгалтерию и оптимизировать налогообложение в Армении
Smart & Compliant Advisors
Консалтинговая компания, оказывающая корпоративную, юридическую и миграционную поддержку
CY Law
Телеграм-чат для обсуждения визовых, налоговых и прочих юридических вопросов
Корпус права
Международная юридическая компания, оказывающая услуги релокации и получения ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
S&K Вертикаль
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Well done business
Компания помогает с организационными и юридическими вопросами по открытию бизнеса в Польше
Osome
Сервис помогает в структурировании и оформлении всех необходимых документов
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map-law