Relocation Map-law

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Сервисы и компании, которые помогут разобраться с юридическими и налоговыми вопросами при личном переезде и релокации компании - открытие банковских счетов, оформление документации, регистрация юрлиц и многое другое.
Юридические и налоговые вопросы
Сервис для перевода документов
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Юридическая фирма, представляющая интересы крупного капитала и его собственников в России и за ее пределами
Крупный портал о юридических аспектах переезда за границу
Юридическая фирма, которая предлагает комплексную экспертизу в области российского и иностранного права, налогов, регулирования в различных отраслях экономики
Консалтинговая компания сопровождает и консультируют сделки, инвестиционные проекты, оказывают юридическую поддержку при реструктуризации бизнеса
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Сервис помогает оформлять на работу сотрудников по всему миру и выплачивать им зарплату
Риэлторские и юридические услуги, иммиграционный сервис
Консалтинговая компания, которая помогает открыть юрлицо в Саудовской Аравии
Консалтинг для технологических компаний. Помогают стартапам релоцироваться/открывать представительство в ОАЭ
Компания помогает в регистрации бизнеса в ОАЭ, получени ВНЖ и переезде
Международная юридическая компания, оказывающая услуги релокации и получения ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
Сервис для упрощения и автоматизации дистанционного нотариального заверения (RON). С помощью платформы юридические документы могут быть подписаны клиентом и нотариально заверены без необходимости личной встречи
Сервис позволяет за несколько дней зарегистрировать компанию в штате Дэлавер, открыть банковский счет, оформить все типовые договоры для привлечения инвестиций и найма сотрудников, и начать вести свою коммерческую деятельность.
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Компания помогает зарегистрировать юридическое лицо, открыть счет, вести бухгалтерию и оптимизировать налогообложение в Армении
Консалтинговая компания, оказывающая корпоративную, юридическую и миграционную поддержку
Телеграм-чат для обсуждения визовых, налоговых и прочих юридических вопросов
Международная юридическая компания, оказывающая услуги релокации и получения ВНЖ на Кипре и в ОАЭ
Консалтинговая компания, которая поможет открыть счета для ИП и юрлиц
Компания помогает с организационными и юридическими вопросами по открытию бизнеса в Польше
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-lawНаталия Рябцева