Relocation Map-real_estate

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Платформы и компании, с помощью которых можно арендовать или купить недвижимость по всему миру
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Брокер недвижимости
Агрегатор жилья
Агрегатор жилья
Международная платформа недвижимости
Международная платформа недвижимости
Международная платформа недвижимости
Международная платформа недвижимости
Сеть недвижимости, которая обеспечивает связи между агенствами недвижимости, строительными, сервисными компаниями, а также собственниками недвжимости по всему миру
Международная консалтинговая компания, предоставляющая своим клиентам услуги на рынке коммерческой и жилой недвижимости
Один из ведущих мировых консультантов в сфере недвижимости
Международное агентство элитной недвижимости, занимающееся продажей зарубежной недвижимости и оформлением ВНЖ и гражданства за инвестиции
Telegram-бот, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции
Компания в области инвестиционной иммиграции и релокации, предлагающая индивидуальные решения для получения ВНЖ стран ЕС и странах Карибского региона
Международная платформа недвижимости в Европе
Компания в области инвестиционной иммиграции и релокации, предлагающая индивидуальные решения для получения ВНЖ стран ЕС и странах Карибского региона
Крупнейшая платформа недвижимости в Англии с большим выбором предложений по всему миру
Агентство недвижимости в Великобритании с основательницей из России
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-real_estateНаталия Рябцева