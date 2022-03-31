Relocation Map-real_estate

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Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

Платформы и компании, с помощью которых можно арендовать или купить недвижимость по всему миру
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Международная платформа недвижимости
Property Portal
Международная платформа недвижимости
Global Listings
Международная платформа недвижимости
World Properties
Международная платформа недвижимости
Live on Riviera
Сеть недвижимости, которая обеспечивает связи между агенствами недвижимости, строительными, сервисными компаниями, а также собственниками недвжимости по всему миру
Knight Frank
Международная консалтинговая компания, предоставляющая своим клиентам услуги на рынке коммерческой и жилой недвижимости
Savills
Один из ведущих мировых консультантов в сфере недвижимости
Russia Sotheby's International Realty
Международное агентство элитной недвижимости, занимающееся продажей зарубежной недвижимости и оформлением ВНЖ и гражданства за инвестиции
ColiveBot
Telegram-бот, который помогает найти соседей для коливинга в эмиграции
Astons
Компания в области инвестиционной иммиграции и релокации, предлагающая индивидуальные решения для получения ВНЖ стран ЕС и странах Карибского региона
Propriete Generale Group
Международная платформа недвижимости в Европе
Astons
Компания в области инвестиционной иммиграции и релокации, предлагающая индивидуальные решения для получения ВНЖ стран ЕС и странах Карибского региона
Antaria Homes
Российское агентство недвижимости на Кипре
Rightmove
Крупнейшая платформа недвижимости в Англии с большим выбором предложений по всему миру
AZ Real Estate
Агентство недвижимости в Великобритании с основательницей из России
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
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