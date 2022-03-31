Relocation Map-visa

Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Различные визовые программы, а также компании, которые помогут получить нужную визу
Визы
Визовое агентство
Международная компания, которая специализируется на консультации и помощи в получении ВНЖ и гражданства через инвестиционные программы в Карибских странах, странах Шенгена и США.
Startup Visa
Программы для цифровых кочевников по всему миру
Визы для предпринимателей-стартаперов по всему миру
Платформа-агрегатор специализируется на программах выдачи гражданства и ВНЖ за инвестиции в странах по всему миру
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Сервис помогает с получением учебных виз
Российская федеральная компания, оказывающая услуги по оформлению виз
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Иммиграционная платформа для IT специалистов и предпринимателей с фокусом на релокацию в UK по визе Global Talent в сфере цифровых технологий, в дальнейшем планируется выход на другие страны
Визовое агентство
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
Компания помогает IT-стартапам в релокации на Кипр и Португалию посредством получения стартап-визы
Компания помогает IT-стартапам в релокации на Кипр и Португалию посредством получения стартап-визы
Агентство по иммиграции в Португалию
Телеграм-канал с актуальной информацией о получении визы в США
Помощь в поступлении в языковые школы США и получении визы
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
Агентство помогает стартапам и предпринимателям с релокацией в Канаду через получение Startup Visa
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map-visaНаталия Рябцева