Relocation Map-visa

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Relocation Map
RB.RU объединяет всех русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
RB.RU представляет Relocation Map - интерактивный гид по крупнейшим сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

Различные визовые программы, а также компании, которые помогут получить нужную визу
Мир
США
Канада
Кипр
Польша
Визы
Европа
Узбекистан
Великобритания
Португалия
Визовое агентство
Visa4you
Международная компания, которая специализируется на консультации и помощи в получении ВНЖ и гражданства через инвестиционные программы в Карибских странах, странах Шенгена и США.
Digital Nomad Visa
Startup Visa
Программы для цифровых кочевников по всему миру
Migronis
Визы для предпринимателей-стартаперов по всему миру
Terra Study
Платформа-агрегатор специализируется на программах выдачи гражданства и ВНЖ за инвестиции в странах по всему миру
Единый визовый центр
Визаход
JiVisa
Visa Land
Ami Visa
Mosvisa
Amellie
Визовый.Москва
Визовое агентство
Easy Visa
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Immigrant Invest
Сервис помогает с получением учебных виз
Российская федеральная компания, оказывающая услуги по оформлению виз
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Визовое агентство
Иммиграционная платформа для IT специалистов и предпринимателей с фокусом на релокацию в UK по визе Global Talent в сфере цифровых технологий, в дальнейшем планируется выход на другие страны
London Visa
Immigram
Визовое агентство
Go for Travel
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
Poland business harbour
Помощь в получении рабочей визы IT-специалистам
Venture crew
Компания помогает IT-стартапам в релокации на Кипр и Португалию посредством получения стартап-визы
Venture crew
Компания помогает IT-стартапам в релокации на Кипр и Португалию посредством получения стартап-визы
OKNO
Агентство по иммиграции в Португалию
IT-Visa
Программа релокации, получение визы
Relocode
Стартап-визы в 15 стран мира
USA Visa Info
Телеграм-канал с актуальной информацией о получении визы в США
A&K American Educational Consulting
Помощь в поступлении в языковые школы США и получении визы
Go for Travel
Визовое агентство, помогает с получением виз в США и Великобританию
Bronn Consulting
Агентство помогает стартапам и предпринимателям с релокацией в Канаду через получение Startup Visa
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map-visa