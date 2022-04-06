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Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.

Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.

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RB.RU объединяет русскоговорящих предпринимателей и IT-специалистов по всему миру. В Telegram-канале «Приехали!» — все о релокации и поиске работы
Сервисы и компании, которые оказывают полный спектр услуг, связанных с релокацией. Сайты и гайды, где можно найти наиболее полную информацию для выбора страны и переезда
Мир
Европа
Грузия
Азия
Организация переезда
Казахстан
relocation.intch
Сервис для помощи в релокации — принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии
Страница с актуальной информацией о релокации, обновляется в режиме реального времени
Гид по эмиграции в Notion
Life Overseas
Базовая информация по иммиграции более чем в 20 стран Европы, Океании, Северной Америки и Азии получения виз, ВНЖ, гражданства и ПМЖ
Тест: куда стартапам перевезти свой бизнес
Тест от Immigram, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда
Numbeo
Крупнейшая в мире база данных о стоимости жизни в разных странах
nomadlist
Сервис для цифровых кочевников. Поможет найти единомышленников и сравнить уровень жизни в разных городах для удалённых специалистов
КЛЮЧИ
Компания помогает в организации переезда с целью обучения английскому и получения опыта жизни в другой стране
Relocator.IT
Компания предлагает комплексное решение для переезда и проживания в Европе для IT-специалистов
Expatica
Полный гид по релокации в некоторые страны
Intermark Relocation
Сервис оказывает полный спектр услуг, связанных с релокацией, для крупных международных компаний — от оформления документов до перевозки вещей
Relocate UAE
Компания помогает в регистрации бизнеса в ОАЭ, получении ВНЖ и переезде
Hello Move
Платформа для поиска оптимальных программ иммиграции
Blue Card Agency
Сервис для помощи в релокации - принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии
Missiontech.co
Компания помогает российским стартапам и предпринимателям выйти на рынок Латвии
Corporation.bz
Релокация во Францию для основателей стартапов
MigRun
Трекер для тех, кто самостоятельно занимается переездом в Португалию и Словакию
ZNVconsult
Российская компания, предоставляющая консалтинговые услуги по переезду в Португалию
relocater
Ассистент-сервис, оказывающий онлайн-поддержку во время переезда
Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей
Оказывает все виды помощи предпринимателям для масштабирования в Китай: от консалтинга до подбора оборудования и получения виз
Гид по релокации в Казахстан
Astana Hub
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Казахстан
Китай
Армения
Кипр
Швейцария
Португалия
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]

По вопросам партнерства — [email protected]




Наталия Рябцева
Relocation Map — полезная карта релокации от RB.RU