Relocation Map
RB.RU представляет Relocation Map — интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией.
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
Мы собрали более 200 проектов, которые станут для предпринимателя подспорьем при переезде или масштабировании его бизнеса в любую страну мира.
Другие полезные ссылки и статьи ищите по тегу #relocation
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Сервис для помощи в релокации — принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии
Страница с актуальной информацией о релокации, обновляется в режиме реального времени
Базовая информация по иммиграции более чем в 20 стран Европы, Океании, Северной Америки и Азии получения виз, ВНЖ, гражданства и ПМЖ
Тест от Immigram, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда
Крупнейшая в мире база данных о стоимости жизни в разных странах
Сервис для цифровых кочевников. Поможет найти единомышленников и сравнить уровень жизни в разных городах для удалённых специалистов
Компания помогает в организации переезда с целью обучения английскому и получения опыта жизни в другой стране
Компания предлагает комплексное решение для переезда и проживания в Европе для IT-специалистов
Expatica
Полный гид по релокации в некоторые страны
Сервис оказывает полный спектр услуг, связанных с релокацией, для крупных международных компаний — от оформления документов до перевозки вещей
Компания помогает в регистрации бизнеса в ОАЭ, получении ВНЖ и переезде
Платформа для поиска оптимальных программ иммиграции
Сервис для помощи в релокации - принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии
Компания помогает российским стартапам и предпринимателям выйти на рынок Латвии
Релокация во Францию для основателей стартапов
Трекер для тех, кто самостоятельно занимается переездом в Португалию и Словакию
Российская компания, предоставляющая консалтинговые услуги по переезду в Португалию
Оказывает все виды помощи предпринимателям для масштабирования в Китай: от консалтинга до подбора оборудования и получения виз
О деловой экосистеме разных стран читайте на RB.RU
Швейцария
Авторы: Полина Соломенцева, Анастасия Козлова, Наталия Рябцева
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2022
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
Relocation Map — полезная карта релокации от RB.RUНаталия Рябцева