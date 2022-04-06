Relocation Map

Сервис для помощи в релокации — принимает запросы от желающих переехать стартапов и адресует их предпринимателям из США, Европы, Азии

Страница с актуальной информацией о релокации, обновляется в режиме реального времени

Базовая информация по иммиграции более чем в 20 стран Европы, Океании, Северной Америки и Азии получения виз, ВНЖ, гражданства и ПМЖ

Тест от Immigram, который подскажет, какая страна больше подойдет основателям и их стартапам для переезда

Крупнейшая в мире база данных о стоимости жизни в разных странах

Сервис для цифровых кочевников. Поможет найти единомышленников и сравнить уровень жизни в разных городах для удалённых специалистов

Компания помогает в организации переезда с целью обучения английскому и получения опыта жизни в другой стране

Компания предлагает комплексное решение для переезда и проживания в Европе для IT-специалистов

Expatica

Полный гид по релокации в некоторые страны

Сервис оказывает полный спектр услуг, связанных с релокацией, для крупных международных компаний — от оформления документов до перевозки вещей